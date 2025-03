El actor del cine francés Gérard Depardieu enfrentará otro juicio por agresiones sexuales, a sus 76 años, este lunes y martes en París. En el último tiempo ha acumulado alrededor de 20 denuncias. En 2020 la justicia francesa lo imputó de la violación de una joven actriz, aunque todavía se está a la espera de que el tribunal penal juzgue los delitos denunciados. También, se investiga una denuncia de agresión sexual interpuesta por una antigua asistente en 2014. En este juicio, declararán dos mujeres que trabajaron con él en 2021.

Ambas habrían sufrido agresiones y acoso sexual en el set de la película "Les volets verts" --traducido como "Persianas verdes"--, dirigida por Jean Becker. La denuncia fue presentada por una decoradora (55) y una asistente de realización (34) en 2024. No se han revelado sus identidades para protegerlas.

Estrategia judicial

El abogado del actor, Jérémie Assous, aseguró que Depardieu estará presente, aunque ha puntualizado que su estado de salud es frágil por tener un bypass cuádruple y padecer diabetes. Sin embargo, en octubre --cuando el juicio originalmente debía empezar--, también se había confirmado que asistiría, pero el día de inicio presentó un certificado médico que describía que no estaba en condiciones. Por esto, el juicio se atrasó cinco meses.

La justicia realizó un examen médico y lo consideró apto para comparecer en el tribunal los dos días del juicio. Sin embargo, la defensa de la asistente de realización, Claude Vincent, manifestó el temor de que el actor vuelva a intentar escapar al proceso judicial con otras maniobras. "Mi clienta aspira a que tengan lugar los debates, pero también me inquieta cómo la defensa de Depardieu tratará a la acusación particular en la audiencia", señaló.

Para Assous, el juicio debe servir para que su defendido pueda presentar "su verdad" porque considera que "es víctima de acusaciones mentirosas". Antes de aplazar la instancia judicial, acusó a las dos denunciantes de querer enriquecerse por demandar 30 mil euros.

En esta línea, en una carta abierta publicada en Le Figaro en octubre de 2023, el actor escribió: "Nunca, pero nunca, he abusado de una mujer. Pensar que he lastimado a alguien o la he hecho sentir incómoda me resulta intolerable". Depardieu añadió: "Sólo he sido culpable de ser demasiado cariñoso, demasiado generoso o de tener un temperamento demasiado fuerte".

Violentamente explícito

En una entrevista con un medio francés, la decoradora de 54 años declaró que Depardieu pidió a gritos en el set que le dieran un ventilador porque no podía tener una erección por el calor. Luego le habría dicho particularmente a ella frases violentamente sugestivas. Además, habría agarrado con fuerza en un pasillo e inmovilizado con las piernas a la técnica y tocó "la cintura, el vientre, hasta los pechos" de ella.

Según el testimonio de la presunta víctima, los guardaespaldas pusieron fin a la agresión, apartándola. Los comentarios de carácter sexual explícito se sumaron a la violencia física. “Nos volveremos a ver, cariño”, le habría dicho Depardieu al ser alejado. La fiscalía respalda el testimonio de la trabajadora.

En tanto, la asistente de dirección alegó haber sido manoseada tanto en el set como en la calle. En el momento de las denunciadas agresiones de 2021, Depardieu ya estaba siendo investigado formalmente por violación.

Las dos mujeres dijeron que habían avisado a la producción, que no habría tomado en cuenta la gravedad y el impacto del incidente, según opinaron. “Tardé mucho tiempo en superarlo, había perdido mucho peso y estaba agotada”, explicó la decoradora.

Anouk Grinberg, una consolidada actriz que coprotagonizó "Les volets verts", apoyó públicamente a las demandantes. Describió el comportamiento de Depardieu como vulgar y perturbador, afirmando que sintió “vergüenza” en el set. Además, tildó de "cobarde" al director --quien negó conocer el acoso en el set-- afirmando que "sabía muy bien que dos mujeres habían sido gravemente agredidas".

Grandes antecedentes

Con estas dos mujeres, las denuncias a Depardieu llegaron a la veintena por causas relacionadas a la violencia sexual. La primera denuncia fue hecha a fines de agosto de 2018 por la actriz Charlotte Arnould (de entonces 23 años). El actor era amigo de su familia desde que ella nació.

La joven relató que Depardieu la habría violado dos veces en su casa de París cuando estaban ensayando para una obra. Hizo la denuncia el mismo mes de las agresiones. En diciembre de 2020, la Fiscalía reunió las pruebas suficientes como para imputarlo por el caso y que sea juzgado, pero el reconocido actor niega las acusaciones y ha intentado invalidar la inculpación sin éxito. Su entonces abogado confirmó que Depardieu estaba libre, pero bajo supervisión judicial. El tribunal penal parisino todavía tiene que juzgarlo.

También en París, pero en 1995, habría violado a la periodista y escritora española Ruth Baza (entonces de 23 años), quien había viajado para entrevistarlo. Este miércoles estrenará en un canal francés un documental de investigación, donde contará su experiencia. Tardó 28 años en poder poner en palabras la violación, pero cuando se presentó en la justicia, en 2024, los hechos ya habían prescripto.

El miércoles será la primera vez que Baza lo cuente delante de una cámara porque antes tenía miedo de que afecte a su vida profesional y estaba atravesada por el shock traumático. Su testimonio podría destrabar el juicio de Arnould por los paralelismos y las coincidencias entre los casos que dibujan un claro patrón de poder.

Al margen de estas denuncias formales, Depardieu fue acusado en la prensa por más de una quincena de mujeres que, en su mayoría de manera anónima, dieron su testimonio sobre cómo el actor se sobrepasaba y tenía comportamientos sexuales y groseros en el entorno profesional.

Informe: Natalia Rótolo