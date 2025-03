La Justicia Electoral de Salta informó que se presentaron más de 8 mil candidaturas, entre titulares y suplentes por las distintas fuerzas política para participar de las elecciones provinciales del próximo 11 de mayo. La banca más disputada es la senaduría por Capital, que quedó acéfala desde que Emiliano Durand dejara la banca para asumir como intendente de la ciudad de Salta.

La gran mayoría de candidatas y candidatas son caras conocidas, porque vienen postulándose elección tras elección, sean provinciales o nacionales, o porque han sido funcionarios públicos. En estos comicios se elegirán senadores y diputados provinciales, concejales y convencionales para redactar cartas magnas municipales o reformar las que ya existen.

El oficialismo encabezado por el gobernador Gustavo Sáenz participa con la única alianza en estos comicios. Esta alianza, Por la unidad de los salteños, lleva como único candidato a senador por Capital al médico Bernardo Biella, actual diputado provincial. Mientras que como suplente aparece María Cristina Frisoli, compañera en la Cámara Baja y del partido Salta Independiente (SI), donde ambos son referentes.

Biella dijo a Salta/12 que siente orgullo por el reconocimiento que ganó su partido, y aseguró que ello les permitirá “desarrollar a mediano y largo plazo, tanto en la Capital como en la provincia, distintos tipos de políticas de Estado, aprovechando que tenemos dentro del espacio técnicos y especialistas en distintas áreas” con los que podrá generar proyectos que se traduzcan en leyes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida.

Si bien se hablaba que se iba a impulsar al concejal capitalino Guillermo Kripper para ocupar la banca en el Senado, finalmente se quedó con el primer lugar en la lista de diputados por el Frente Unidos por Salta, seguido por Marianela Ibarra y Martín del Frari. El otro espacio oficialista es el Frente Vamos Salta!, que lleva en primer término a la ex funcionaria de Sergio Massa y Javier Milei, Flavia Royón. Le siguen el secretario administrativo de la Cámara de Diputados, Gastón Galíndez, que fue vicepresidente primero del Partido Justicialista (PJ) hasta su intervención. En tercer término se ubica la actual funcionaria provincial Frida Fonseca.

En el Frente Vamos Salta! se reunieron gran parte de los justicialistas que, siendo del oficialismo provincial o cercanos al gobernador, decidieron armar otro espacio tras la intervención del PJ. No obstante, después del cierre de alianzas y frentes se vieron obligados a cambiar el nombre Frente Peronista Salteño, ya que el espacio que reúne a los partidos que ingresaron al PJ intervenido, que tiene como interventores a Sergio Berni y María Luz Alonso, se denominaron de la misma forma. La Justicia Electoral de Salta tomó una decisión salomónica. ordenó que ambos frentes cambiaran sus nombres para evitar confusión entre los electores.

Así fue que el segundo espacio pasó a denominarse Frente Justicialista Salteño, y lleva como único candidato a senador por la Capital al abogado Guido Giacosa, siendo suplente la reconocida referente de la agrupación Tupac Amaru, Mónica Sánchez. Giacosa agradeció a sus compañeros y compañeras por la confianza depositada y dijo a Salta/12 que participará en los comicios con los ánimos de “recuperar a Salta de la decadencia en la que está sumida por el gobierno provincial 'libertario'”. Dijo que espera conquistar la banca por la Capital “como parte de una construcción que hoy sea opositora, y que mañana sea una alternativa de gobierno para los salteños en nombre del peronismo, que ha sido siempre la fuerza popular transformadora y progresista”.

Sin embargo, este Frente no pudo demostrar mayor unidad en la categoría Diputados y se presentaron tres las listas a pelear por las bancas en la Cámara Baja. Una, encabezada por la ex diputada nacional Verónica Caliva, que va por el Partido del Trabajo y el Pueblo; otra tiene en primer lugar al ex diputado provincial Ramón Villa, que va por el Partido de la Victoria, y la tercera es del partido Patria Grande, encabezada por Gonzalo Olarte.

Sin unidad en la izquierda y la derecha

La izquierda tampoco logró la unidad y terminó por dispersarse aún más. Desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el candidato a senador es el ex diputado provincial Claudio Del Plá, mientras que la banca de Diputados será peleada por el ex legislador nacional Pablo López. Otros representantes de la izquierda que buscarán una banca en la Cámara Baja y que van con sello propio son Marcos Tognolini, por el Movimiento al Socialismo; Andrea Villegas, por el Movimiento Socialista de los Trabajadores, y Violeta Gil, por Política Obrera.

Gil dijo a Salta/12 que su participación se debe a “un combate directo contra los candidatos de Sáenz y de Javier Milei, que están unidos por un cordón umbilical en un ajuste sin precedentes contra la clase obrera y contra los trabajadores”. Aseguró que el gobernador “ha sido un puntal clave fundamental por el sostenimiento del gobierno de Milei, como quedó demostrado la semana pasada con los votos de sus diputados nacionales en el Congreso al DNU de Javier Milei para llevar a la Argentina un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional”.

Por el lado de los libertarios también se evidenció un quiebre. El partido La Libertad Avanza en Salta fue con representación propia y lleva como candidato a senador por Capital al actual diputado provincial Roque Cornejo, siendo su suplente Silvia De Elia. Cornejo le dijo a este diario que tiene altas expectativas ya que le representa “una gran alegría que participe La Libertad Avanza” en la provincia y así poder “representar y traer las ideas del presidente Javier Milei” a Salta. “Estamos convencidos de que el camino para sacar adelante la provincia es el camino de la libertad”, sostuvo.

En Diputados, la figura en primer término es Claudio Cansino, seguido de María Elena Davids Cornejo y Eduardo Virgili.

La otra arista libertaria es el Frente Liberal Salteño por Salta Libre, que lleva como candidato a la senaduría capitalina a Alberto Castillo. Mientras que en Diputados, el primer lugar es ocupado por la Influencer Alba Quintar, seguida por Andrés Suriani.

En el PRO tampoco se pudo llegar a un acuerdo y terminó presentando dos frentes. Por un lado, el Frente Juntos lleva como candidato a senador al ex funcionario provincial de Sáenz, Matías Posadas, siendo su suplente Graciela Abutt. En Diputados, encabeza el ex legislador nacional Miguel Nanni, siendo segunda en la lista Daniela Orte.

Posadas le dijo a Salta/12 que la elección es importante porque avizora un “final de ciclo del gobierno de Gustavo Sáenz y los legisladores que se elijan en esta oportunidad van a trascender lógicamente a este gobierno”. Aseguró que esto permitirá emprender el camino para generar mayor equilibrio en la distribución de las fuerzas a nivel legislativo, dado que hoy, sostuvo, el 100% del Senado y el 90% de Diputados es controlado por el oficialismo. “Un gobierno que tiene menos del 50% de los votos en la última elección, pero maneja prácticamente el 100% de la representación”, insistió.

Por otro lado, el Frente Cambiemos Salta lleva como candidato a senador el actual diputado provincial José Gauffin, y como suplente la legisladora Sofía Sierra. En la categoría Diputados encabeza la actual concejala Agustina Álvarez, seguida por Ricardo Gómez.

En el Frente Salta va con Felicidad, disputará la banca del Senado el dirigente del partido Felicidad, Mauro Sabbadini. En Diputados, lo hará Facundo Guzmán en primer término. Le seguirán María Bareiro y Luis Abregú.

Por su parte, el Partido Conservador Popular es una de las fuerzas que compite con listas propias al no integrar alianzas y haberse apartado del oficialismo. Como candidato a senador por Capital va Fernando Lardies, mientras que Julieta Valencia lo hará en Diputados.

Otro espacio que optó por ir con sello propio fue el Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, que lleva como candidato a senador al dirigente camionero Jorge Guaymás. Mientras que en Diputados irá primero en la lista José López, seguido por Telma Gómez y Vidal Cruz Grandon.