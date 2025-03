La titular de la Unidad de Investigación Especializada para la Búsqueda de Niños Víctimas del Terrorismo de Estado bonaerense, Claudia Carlotto, aseguró que la Argentina vive un momento "extremadamente complicado" en relación a las políticas de Memoria, verdad y Justicia.

"Hay una lucha de fuerzas por cambiar de época y una gran parte de la población que no está dispuesta a ceder el olvido y la injusticia", expresó, en diálogo con la 750.

"No lo veo como una grieta sino como una imposición de sectores pequeños de la población. Estoy segura de que la gran mayoría de la población argentina no quiere que se repitan nunca más las dictaduras y no soporta el autoritarismo y la violencia. Pero el poder en este momento tiene todo en sus manos y sus medios para manifestarse plenamente, y cada cosa que nosotros hacemos nos cuesta mucho, es como remar en dulce de leche", sostuvo la hija de Estela de Carlotto.

Y apuntó contra el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel: "Cuando hay autoritarismo, más allá de la forma en que se haya llegado, hay cosas que se asemejan demasiado a una dictadura, sobre todo cuando se gobierna sin Congreso, sin consenso de los otros partidos y cuando se reprime de forma muy violenta", señaló.

"Cada vez avanzan más en su autoritarismo, en querer reivindicar los crímenes de la dictadura. Si esto se profundiza, vamos hacia una democracia totalitaria, que no es democracia. Pero creo que el pueblo ya está empezando a poner límites. Tengo fe en el pueblo argentino. Entiendo que está frustrado, que hemos pasado años de dificultades, que hay muchas internas y que en este momento no hay un líder opositor que concite el consenso poblacional, pero confío en que esto va a pasar. Vamos a recuperar un país más igualitario como todos queremos", finalizó.