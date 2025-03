Una adolescente de 17 años lucha por su vida en el Hospital de General Güemes después de que su novio, de la misma edad, la apuñalara. El hecho se cometió en la ciudad de Joaquín V. González, al sureste de Salta.

Según se supo, el domingo a las 23.30, la madre de la adolescente fue a buscarla a la casa del novio, en el loteo Mario Gerez, de Joaquín V. González. Al llegar la mujer vio que su hija corría ensangrentada. La chica le dijo entones que su pareja la había apuñalado.

El agresor tiene 17 años y huyó del lugar. Aunque es menor de edad, es punible. El portal web Hola Salta informó que la fiscalía interviniente en la causa ordenó la búsqueda y aprehensión inmediata del acusado bajo la carátula de tentativa de homicidio agravado por el vínculo y género, y en pocas horas fue detenido por personal policial. Sin embargo, la familia de la adolescente tiene dudas sobre la detención.

"Me dijeron que él ya estaba preso. Después me enteré al mediodía que un amigo mío lo vio en el hospital", sostuvo Eduardo, hermano de la víctima. Agregó que no sabe si el agresor estaba con custodia policial o no.

Este diario consultó al Ministerio Público Fiscal pero desde el organismo indicaron que recién podrán brindar información hoy.

Según pudo reconstruir Salta/12, la adolescente fue llevada en una moto al Centro de Salud, debido a la gravedad de la herida, tuvo que ser derivada y trasladada al Hospital Joaquín Castellanos de General Güemes.

La madre se encuentra con la adolescente en estos momentos en Güemes, es una mujer de 70 años que no tiene teléfono. Recién este lunes por la tarde, otro hermano de la chica, de 26 años, viajó "a dedo" para acompañarlas e informó a su familia que la víctima fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra en terapia intermedia, estable y con un drenaje.

Eduardo dijo que no recibieron asistencia del municipio ni de ningún organismo estatal hasta el momento. Se trata de una familia de bajos recursos. En General Güemes necesitan hospedaje.

Antecedentes de violencia de género

Eduardo dijo que ya habían denunciado al novio de la adolescente por violencia de género y lesiones pero no tuvieron novedades. Indicó que hace unos seis meses otra hermana había denunciado al agresor, porque le pegó una patada "estando embarazada", cuando intervino para defender a la adolescente que estaba siendo golpeada.

"Él tiene familia al frente de la casa de mi mamá, ya varias veces le había pegado y la amenazaba", relató Eduardo. Dijo que él ya había intervenido cuando sus hermanas fueron agredidas por este adolescente y lo corrió.

Contó asimismo que la adolescente decía que el agresor "no le hacía nada", "que se caía y se golpeaba sola". "La hablamos pero no hacía caso", mencionó.