Seamos francos: siempre fue un lío decidir qué ir a ver al Bafici, porque la oferta es mucha (298 películas entre cortos y largometrajes), el tiempo nunca alcanza y además la mayoría de los títulos y los nombres propios de la grilla suelen ser desconocidos no solo para los legos sino muchas veces también para los cinéfilos más pintados. Pero eso no implica que todas tengan que ser una cita a ciegas. Se pueden sugerir algunas pistas y recorridos antes de que las entradas –a 3.000 pesos la general y 2.000 para estudiantes y jubilados- se pongan a la venta este miércoles 26 a las diez de la mañana, online en el sitio web bafici.org, y presencial en el Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530), de 10 a 21.30.

De las competencias Internacional y Argentina se ocupará diariamente la cobertura de Página/12 a partir del comienzo del festival, el martes 1, por lo cual quedan excluidas de este artículo. La totalidad de las películas nacionales, en todas las secciones (61 largos, dos mediometrajes y 53 cortos), serán a su vez estrenos mundiales o première argentina, por lo cual tampoco se puede decir nada de ellas por ahora. Y el promisorio foco “Britannia Lado B: We Will Rock You” también va a tener una nota especial en este diario. Lo que sigue entonces es apenas una aproximación a algunos pocos títulos que no deberían pasar inadvertidos, la punta del iceberg de un continente a explorar de acuerdo a gustos e intereses de cada espectador, respetando el eclecticismo propio del Bafici.

Reflet dans un diamant mort es la gran tapada del festival, en la sección Nocturna. Estuvo en febrero pasado en competencia en la Berlinale, pero pasó inadvertida para el jurado, que la ignoró, y también para buena parte de la crítica, que la evaluó con desconfianza. El cuarto largometraje en conjunto de la pareja belga integrada por Hélène Cattet y Bruno Forzani, desconocidos hasta ahora en Argentina, es sin embargo puro placer cinéfilo: una lúdica mélange entre el legendario Diabolik (1968) de Mario Bava y los primeros James Bond, con algunas pinceladas amarillas bien giallo. La historia aquí es lo de menos, poco importa quién es (o fue) ese anciano caballero (Fabio Testi), retirado en un lujoso hotel sobre el Mediterráneo, que recuerda sus buenas, viejas épocas de espía y ladrón de joyas. El disfrute tiene que ver con la recuperación del espíritu sexy y lisérgico del pop de los años ’60 y con el deslumbrante virtuosismo cinematográfico con el que la dupla Cattet & Forzani pone en marcha esa puesta en valor. Se trata, además, de ese tipo de películas que piden a gritos una buena sala de cine, porque ningún “home cinema”, por sofisticado que sea, le puede hacer justicia.

Je n’avais que le néant – "Shoah" par Lanzmann

Je n’avais que le néant – "Shoah" par Lanzmann quiere decir “No tenía nada más que la nada” y es la frase que el extraordinario cineasta francés Claude Lanzmann (1925-2018) anotó en su diario personal sobre la génesis de uno de los documentales más grandes –en todo sentido- de la historia del cine, Shoah. Que de esa “nada” haya surgido hace exactamente cuatro décadas un film de nueve horas sobre la experiencia del exterminio judío a manos de la maquinaria nazi es también el punto de partida del film de Guillaume Ribot, que se nutre del diario personal de Lanzmann (como la voz que estructura su relato) y de imágenes hasta ahora inéditas de las 350 horas de metraje que se rodaron. Y que dan cuenta de las dificultades de todo tipo que enfrentó Lanzmann, como cuando decide entrevistar a los renuentes campesinos polacos vecinos al campo de concentración de Treblinka, o cuando se las ingenia para ganarse la confianza de ex oficiales de las SS para interrogarlos en una amable charla mientras los filma, no sin riesgos, con una cámara oculta. Film inagotable, al que el propio Lanzmann volvía una y otra vez para extraer nuevos materiales y sentidos, Shoah se muestra aquí desde su lado más humano, el de su impar realizador. En la sección Cine sobre cine.

The Goddess

The Goddess (1934) es una película china muda del período prerrevolucionario y quizás el clásico más importante del cine de su país, que el Bafici trae ahora para su sección Rescates, en una nueva restauración digital (la película se había podido ver 35mm en la temporada 2010 de la Sala Lugones). La dirección es de Yonggang Wu, que narra con gran fluidez y mucha imaginación visual un típico melodrama proletario de la época, signada por lo que entonces se denominaba un “ímpetu de izquierda” que ya se percibía en Shanghái, principal centro de producción cinematográfica de aquel entonces. Pero el punto alto de la película es su protagonista, Ruan Ling Yu (1910–1935), tal vez la mayor estrella del cine chino de todas los tiempos y a quien se la llegó a apodar “la Greta Garbo de Oriente”. Ella es la diosa del título, esa madre coraje que debe prostituirse para darle comida y abrigo a su pequeño hijo, discriminado en la escuela por “bastardo”, pero una mujer que no dudará en enfrentarse a su proxeneta ni bien tenga la oportunidad. The Goddess es una flamante restauración del China Film Archive a partir del negativo nitrato de la película (la fuente más fidedigna posible), tiene una banda de sonido compuesta especialmente por el Zou Ye interpretada por la Orquesta Filarmónica de China (en 5.1 Surround Sound) y es un pequeño lujo que no conviene dejar pasar.

Caught by the Tides (Atrapados por las corrientes) también es una película china, pero es la obra maestra más reciente del gran cineasta de la modernidad de su país, Jia Zhang-ke, que compitió en mayo del año pasado en el Festival de Cannes. El inmenso río Yangtsé es el escenario de los encuentros y desencuentros de la pareja de amantes que está en el centro de esta película rodada a lo largo de más de veinte años y que vuelve a reflejar -con más profundidad que nunca antes- los intensos cambios que viene atravesando su país en todos los órdenes: económicos, sociales, personales e incluso topográficos. En el curso del Yangtsé está la famosa represa de las Tres Gargantas, la más grande del mundo, cuya construcción demandó la inundación de ciudades enteras y la relocalización de millones de sus pobladores. Y esas corrientes a las que alude el título del film no son otras que las que sacuden a la pareja protagónica, que incluye como siempre a la gran actriz Zhao Bao, musa y compañera del director. Pero como señaló en su momento en estas páginas el crítico Horacio Bernades a raíz del estreno de Esa mujer (2018), “por más que Zhao Tao sea su actriz fetiche, los verdaderos protagonistas del cine de Jia Zhang-ke son la Historia y el Tiempo”. Siguiendo el destino romántico de su eterna heroína, Jia ofrece una historia épica que recorre no sólo todas sus películas pasadas (entre ellas la esencial Naturaleza muerta, que ya en el 2006 hablaba de las separaciones que provocaban las inundaciones de la Tres Gargantas) sino también materiales inéditos, muchos de ellos documentales, que ahora el director incorpora a su nueva, conmovedora ficción. Jia fue muy claro en Cannes cuando le pidieron una definición sobre su nueva película: “Así como vemos crecer un árbol, el cine observa cómo se desarrolla la vida”. Sección Trayectorias.

little boy

little boy, así en minúsculas, es el título de la nueva cita de honor con ese ícono del cine auténticamente independiente de su país, el estadounidense James Benning, “un clásico del Bafici”, como se tituló el foco que el festival porteño le dedicó en 2018. “Una película que, desde la perspectiva de un niño, mira al pasado para advertir sobre el futuro” son las palabras con las que Benning elige presentar su nuevo trabajo, compuesto como es su costumbre por una serie de planos fijos, en este caso de unas pequeñas maquetas infantiles, construidas y pintadas por distintas manos anónimas. Cada uno de esos planos va acompañado por un archivo sonoro –emisiones radiales, discursos- que hacen referencia no sólo a un momento específico en la vida de Benning, que ya va por los 82 años, sino también a un momento político determinado. Porque como ya lo probaba ALLENSWORTH (Bafici 2023), el cine de Benning se vuelve cada vez más intensamente político, sin renunciar a su impronta de obra de arte conceptual. Sección Trayectorias.

Kontinental ’25 por fue rodada por el maestro rumano Radu Jude en locaciones reales, casi toda en exteriores y con la cámara de un I-phone, acompañado por un equipo mínimo. El notable director de Sexo desafortunado o porno loco (Oso de Oro de la Berlinale 2021) y No esperes demasiado del fin del mundo (Premio Especial del Jurado en el Festival de Locarno 2023) no necesita mucho más para volver a volcar una nueva, generosa dosis de vitriolo sobre el estado de las cosas en su país. El disparador es la culpa que se apodera de una mujer que trabaja para los servicios sociales cuando el indigente que -por orden judicial- debe desalojar del sótano de una vivienda intrusada se termina suicidando. Inspirado en el punto de partida de Europa ’51 (1952), el clásico de Roberto Rossellini protagonizado por Ingrid Bergman, Jude sin embargo se aparta del cristianismo que impregnaba al film italiano para volver a atacar impiadosamente, como en sus films anteriores, a todos por igual -desde los funcionarios más reaccionarios hasta el progresismo biempensante- con una sátira que no sólo denuncia la mafiosa especulación inmobiliaria en Rumania sino también el racismo estructural que todavía anida en el país y su nacionalismo tan atávico como obtuso. Sección Trayectorias.

Tardes de soledad quizás sea la mejor película de Albert Serra, lo que es mucho decir del director catalán que está entre los mejores autores del cine contemporáneo. Es también su primer documental y toda una cumbre del género, al que domina como si siempre se hubiera dedicado a él. ¿El tema? Nada menos que la tauromaquia, el espectáculo de la lidia de toros, al que el director enfrenta sin prejuicios, como un antropólogo, en busca de aquello que hace a la verdad esencial de un pueblo y sus tradiciones. Hay mucho para decir sobre esta película extraordinaria en muchos sentidos, y ya se ha hecho en estas mismas páginas, cuando Tardes de soledad ganó el premio mayor del Festival de San Sebastián, en septiembre pasado. Pero si el tiempo o el dinero no dieran para más y hubiera que elegir una sola de las 298 películas del Bafici 2025, esa debería ser ésta. Sección Trayectorias.

En el Bafici 2025 se destaca la retrospectiva dedicada a Jacques Rozier (1926-2023), la primera que se hace en el país de este director imprescindible del cine francés. Y habrá focos dedicados a realizadores contemporáneos como Bogdan Mureşanu (Rumania), Ion de Sosa (España) y Antonin Peretjatko (Francia); los tres estarán presentes en Buenos Aires.

