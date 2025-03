En una nueva provocación en su campaña para avanzar sobre los derechos de la población, el gobierno que encabeza el presidente Javier Milei celebró el Día del Niño por Nacer y llamó a "defender la vida humana desde su concepción". La efeméride no fue más que una excusa para otra avanzada sobre la vigente ley 27610, que sostiene la interrupción voluntaria del embarazo

A través de una escueta publicación en la cuenta de X de Casa Rosada, la administración libertaria destacó la conmemoración que impuso el expresidente Carlos Menem, en 1998, luego de visitar al Papa Juan Pablo II en el Vaticano.

“Este 25 de marzo celebramos el Día del Niño por Nacer, una fecha en la que hacemos un llamado a la defensa de la vida humana desde su concepción y reafirmamos que la vida siempre vence a la muerte”, puntualizaron desde Balcarce 50.

En la misma línea, aseguraron: “Esta fecha se conmemora en Argentina desde 1998 por iniciativa del entonces Presidente Carlos Menem, quien tomó la decisión luego de visitar al Papa Juan Pablo II en el Vaticano”.

Otra voz que se sumó a la conmemoración fue la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien sostuvo que desde la sanción de la ley “se han abortado una cantidad muy superior a todos los habitantes de Tierra del Fuego”, haciendo evidente su desdén por la legislación que como funcionaria está obligada a defender.

“Hoy es el Día Internacional de Acción por las 2 Vidas, por lo que renuevo mi compromiso de proteger y luchar por el Niño por nacer. Hoy en Argentina se han abortado desde la promulgación de la ley de aborto una cantidad muy superior a todos los habitantes de Tierra del Fuego”, planteó la titular del Senado.

Asimismo, aseveró que “nunca una política estatal que engendra muerte puede significar un avance ni un derecho”, y subrayó que “todas las vidas importan”. Villarruel insiste en confundir derechos con obligaciones, lo que es grave en cualquier ciudadano y en especial en una que ocupa la vicepresidencia. Por si no quedó claro después de tanto debate y tantos años, la ley 27610 protege el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, pero no obliga a abortar y no "engendra muerte". Por el contrario, evita las muertes provocadas por los abortos clandestinos.

Actos oficiales pero ilegales

Las Direcciones Generales de Cultura y de Relaciones Internacionales del Honorable Senado de la Nación organizaron hoy un seminario que recibe el nombre de “25 de marzo: Día del niño por nacer. Políticas para cuidar la vida”, en el Salón Azul a las 14. La vice estuvo presente en la actividad.

El evento contó con la exposición sobre "Cambio demográfico. La gran transición poblacional” a cargo de Miguel Ángel Schiavone, rector de la UCA; un panel “Promoción de la familia y su impacto en el desarrollo de habilidades” en el que expuso Paola del Bosco, presidente de la Academia Nacional de Educación; la presentación de “El cuidado de la maternidad adolescente en situación de vulnerabilidad” que realizaron Matilde Gagliolo y Lorena Aguilar, coordinadoras de La Merced Vida; y la participación de Juan Bautista González Saborido, director de Organismos Internacionales del HSN, quien disertó sobre “Protección jurídica de la persona por nacer en el marco de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.

Pese a los mensajes y a las expresiones del mandatario contra el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sancionado en diciembre de 2020, en la mesa chica que rodea a Milei aseguraron ante la consulta de la prensa que se trata de un tema sensible para la sociedad.

Si bien la idea de impulsar la derogación del Ley 27.610, que establece el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) sobrevuela en el ideal libertario, saben que no cuentan con los consensos necesarios para avanzar en ese terreno.