La investigación sobre las maniobras alrededor de $LIBRA que está en manos de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado se extenderá más allá del 14 de febrero, el día que Javier Milei promovió la criptomoneda, para abarcar al menos dos episodios posteriores que volvieron a provocar la suba de su valor, pérdidas para miles de inversores y ganancias millonarias para unos pocos operadores que se movieron con información privilegiada. Así lo dispuso la magistrada, al ordenar una serie de medidas de prueba destinadas a identificar los movimientos que tuvieron las billeteras vinculadas a la creación del token en cuestión y a las personas físicas que están detrás. El objetivo, explicó, es "establecer el destino de los fondos en posesión de sus creadores" y el "recupero de los activos de las víctimas". En paralelo, se conoció una solicitud que había realizado el fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la otra causa $LIBRA. Allí, le pedía a la secretaria para la investigación financiera y recuperación de activos ilícitos, María Fernanda Bergalli, que le sugiera medidas de prueba para determinar la evolución patrimonial de Javier Milei, Karina Milei, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, entre otros.

Arroyo Salgado intenta ponerse el frente del caso en medio de una pelea por el dominio de la investigación que mantiene con su colega de Comodoro Py María Servini, quien delegó la causa a Taiano. La jueza de San Isidro decidió abrir la investigación cuando la Casa Militar le confirmó que los días 14 y 15 de febrero Milei había estado dentro de la Quinta de Olivos --que corresponde a su jurisdicción-- con lo cual se supone que había tuiteado desde ahí para recomendar invertir en $LIBRA, con el argumento de que era un proyecto destinado a fondear a pequeños empresarios y emprendedores, para luego borrar su posteo original y decir que en realidad no estaba "interiorizado" y que era una iniciativa privada. En su juzgado había una denuncia, en el de Servini se acumularon doce. Un dato clave es que Taiano había pedido el 13 de marzo apoyo para rastrear la evolución patrimonial de los implicados y junto con eso información para “localizar e identificar activos vinculados con la maniobra investigada, con el objeto de evaluar su cautela". Es un punto donde queda a la vista el tironeo entre ambas causas, y un poco de sobreactuación.

En el ínterin se produjo lo que la propia jueza en este decreto judicial define sin rodeos así: "El caso "$Libra" ejemplificaría una maniobra de estafa cripto que combinaría estrategias de marketing engañoso, manipulación de mercados y operaciones coordinadas en redes sociales para inflar artificialmente el valor de un token y, posteriormente, drenar las reservas ('rug pull'), seguido de una serie de 'pump and dump'". Esto último, es la definición que se usa para describir una forma de fraude donde se infla en forma ficticia el valor de un token para atraer compradores cuando está a bajo precio, y luego se vende porque se genera la creencia de que algo bueno pasará, y esto para provocar la caída del valor. Para ese entonces fogonean la operación con conocimiento privilegiado ya compraron y salieron ganando.

"La promoción de este tipo de inversiones puede vulnerar sistemas económicos y financieros sobre los cuales el Gobierno Nacional tiene la obligatoriedad de controlar y regular su actividad para evitar el movimiento de flujos de capitales ilícitos y por fuera del sistema", advierte Arroyo. En el caso $LIBRA explica que el papel clave de su creador, Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, la otra empresa que participó en el lanzamiento, Kip Protocol, a cargo de Julian Peh, y el presidente Milei.

Un querellante clave

La jueza estructuró su hipótesis y descripción de los hechos en base al testimonio de Martín Romeo, un joven especialista en criptomonedas y blockchain que perdió 2000 dólares tras comprar $LIBRA pero que, además, asesora a otras personas, con lo cual alega que esta situación le produjo un doble perjuicio.

En su carácter de experto aportó información al expediente y fue quien señaló los tres posibles momentos de la estafa que habría continuado a pesar del escándalo.

1) El 14 de febrero a las 19 horas, explicó Romeo, se creó un "pool de liquidez" (reservas de criptomonedas que funcionan como respaldo de las operaciones) dentro en la plataforma de finanzas Meteora y el pool de venta de $LIBRA. "Segundos después varias billeteras (entre 7 y 9) hacen compras por más de 2 y medio millones dólares". "Nadie compra esa cantidad tan grande de dinero sin tener información privilegiada de que algo va a suceder, que se va a impulsar el precio. Treinta segundos después de que esas wallets terminan de hacer las compras que operaron con grandes montos dinerarios, Javier Milei hace el posteo en el exTwitter, ahora llamado X, a las 19:01 horas". De inmediato el token $LIBRA subió de 0,3 dólares a 2,50 dólares. El Presidente fijó el posteo, lo replicó en Instagram, el precio subió aún más, detalló.

Cuarenta minutos después la agencia financiera Bloomberg informa que habían hablado con Milei y que tenían vía Whatsapp "la confirmación de que era un proyecto verídico y no le habían hackeado las redes", relató Romeo. Lo difundió y "los medios del mundo se hicieron eco". El precio llegó a su máximo de 4,65 dólares. "Las billeteras que habían creado los pool de liquidez (...) los vacían", describió. Según Romeo ocho billeteras de Kelsier Ventures, de Davies, retiraron Solana y USDC, los cripto activos estables de reserva y "dejan a la gente sin liquidez". A eso sumó que Kelsier y Kip Protocol se llevaron comisiones de la operatoria en las primeras 24 horas que se cobran a los usuarios de entre el 1% y el 5%. Según él fueron 21 millones de dólares. "No existe caso alguno en el ecosistema cripto en donde se hubiera sacado la magnitud de reservas que se sacó sobre un token y el resultado hubiese sido favorable y no terminado en un rug pull (estafa)". Con el posteo de Milei desligándose de $LIBRA pasada la medianoche "dejan de vaciar las reservas" y la moneda cae en "22 veces su valor".

2) El sábado 15 según Romeo "se producen dos manipulaciones de mercado más". La primera --detalló-- cuando entre las 13:00 y las 14:00 horas Davis postea un video de él hablando haciéndose responsable de tener los 100 millones de dólares de las reservas de liquidez y diciendo que los iban a devolver. En paralelo a eso, KIP Protocol saca un comunicado también en 'X' diciendo que habían acordado con Kelsier Ventures recomprar los tokens de LIBRA. "Acá viene la manipulación al mercado, se vuelve a generar una euforia por este comunicado, vuelve a subir el precio del token $LIBRA porque gente empezó a comprar esperando que la plata ingrese nuevamente y así termine subiendo el valor del token LIBRA, algo que no terminó sucediendo. Es decir, Kelsier Ventures y KIP Protocol volvieron a engañar a la gente", sostuvo.

3) El 17 de febrero, a solo tres días del lanzamiento de $LIBRA que ya había derivado en las primeras denuncias, Romeo señala una nueva "manipulación" cuando "Milei comparte un posteo de Darío Epstein", financista cercano y ex titular de la Comisión Nacional de Valores durante el menemismo, que contenía "una explicación detallada de cómo comprar LIBRA haciendo que mucha gente sobreentienda que era un llamado a comprar la moneda y haciendo que el precio se vuelva a disparar por tercera vez". "La diferencia --precisó es que en esa oportunidad hubo cuatro billeteras que en los momentos previos al posteo de Milei hicieron compras por más de 3 millones de dólares, es decir, volvieron a hacer la misma maniobra que aquel 14 de febrero, pero en este caso por más plata, y solo cuatro billeteras, que están identificadas, pero no sabemos qué persona física está detrás". Estas volvieron a vender el token y obtuvieron "ganancias cercanas al 300%". "El reposteo que hace Milei de Epstein una hora después lo cancela nuevamente", aclaró el especialista. Las ganancias "en este nuevo caso, ascenderían a un monto de 9.000.000 de dólares", remató.

Definiciones

La jueza afirma que la "presunta estafa denunciada se habría orquestado mediante la utilización de lo que se conoce como pool de liquidez", que "son programas informáticos que actúan de forma similar a un cajero de banco, manteniendo reservas de fondos para facilitar la compra y venta de activos digitales". Se utilizó la figura de Milei para darle credibilidad al token, que es lo que hace "aumentar su valor", y cuando llega su pico las "billeteras asociadas con $LIBRA drenan las reservas". Arroyo aclara que se investiga si quienes participaron tenían conocimiento del "entramado defraudatorio y, en consecuencia, eventual participación". Por ahora no habla de coimas, entre otros delitos. Sobre los nuevos dos hechos que incorpora a la causa señala que no tiene certezas de que Taiano haya dispuesto medidas para "salvaguardar los activos obtenidos a raíz de las maniobras delictivas acaecidas en las aludidas fechas" y le pide que le diga si los está investigando. En un tramo del texto la magistrada se queja de que Servini no le dio acceso al expediente y sus empleados tuvieron que ir en persona a verlo a su despacho.

Quienes conocen la causa especulan con que a la hora de pelear la competencia Arroyo se quede con algunos de los hechos y Servini con otros. Por ahora hay un incidente enviado a la Cámara de San Martín, pero la disputa podría dirimirse también en los tribunales de Retiro. Por ahora es en estos últimos donde los principales imputados presentaron abogados. Además de Davis, Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy, dueño de la firma organizadora del Tech Forum, donde se habrían gestado el acuerdo por $LIBRA y otros. Milei aún no presentó abogado. El único funcionario que presentó una defensa es Sergio Morales, asesor hasta hace unos días de la CNV.

Arroyo Salgado subraya el objetivo de "reconocer y garantizar los derechos de los damnificados". Además de Romeo aceptó como querellante a Braian Quintero, representado por Juan Grabois, quien perdió 250 dólares y a quien pidió que de testimonio también. Servini en cambio había rechazado a todos como querellantes y la sala II de la Cámara Federal revocó esa decisión.

Nuevas medidas

La jueza le encomendó "a los fines de eventualmente poder preservar los activos objeto de delito" al comisario Inspector Adrián Acosta, a cargo del Departamento Técnico de la División Delitos Tecnológicos, "que realice la trazabilidad de los movimientos de las billeteras de criptomonedas vinculadas a la creación del token "$Libra" en base a datos aportados por romeo. "El objeto de la medida es establecer el destino de los fondos en posesión de sus creadores. Dicho seguimiento, deberá realizarse desde el 14 de febrero del año en curso, hasta la actualidad", remarcó. Le indicó "monitorear en tiempo real el movimiento de los fondos de las cuentas principales del equipo que se encuentra detrás de la creación de "$Libra" y de las wallets consideradas como insiders que presumiblemente contaban con información privilegiada". La jueza dice que quiere establecer si hay vinculación entre ellas y "la identidad fehaciente de sus titulares".

Todo eso incluye distinguir billeteras "calientes", ya usadas y desde las que se puede haber transformado dinero virtual en físico, lo que permitiría dar con personas físicas, y las "frías", creadas para esta maniobra. Estas se encuentran individualizadas pero no se sabe a quién pertenece. Cuando se materializan los fondos en esas cuentas es que se podría determinar quién movilizó esa plata. La jueza sostiene que apunta al "recupero de los activos de las víctimas". Solicitó un "informe de todas las operaciones y cuentas que transaccionaron con la criptomoneda "$LIBRA desde el 14 de febrero de 2025 hasta el 18 del mismo mes y año, a los fines de poder distinguir las tenencias y ganancias percibidas por sus titulares". Quiere confirmar también donde estaba Milei el 17 de febrero. Y le pide al representante legal de "X" --paradójicamente del amigo del Presidente, Elon Musk-- que confirme en 48 horas el reposteo del mandatario del tuit de Epstein y cuándo fue eliminado.