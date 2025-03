¿Qué alternativas medicinales existen por fuera del discurso médico hegemónico y patriarcal para las personas que se encuentran atravesando procesos de gestación, maternidad, crianza y lactancia? ¿Cómo atravesar esos procesos sin depender de fármacos sintéticos? ¿Es posible acompañar con medicina natural? Mel Miño (Espacio Entheos), es psicóloga, desde hace 13 años se desempeña en el ámbito de la salud comunitaria con perspectiva en derechos humanos y género desde donde levanta la bandera de la soberanía de la salud y la autonomía de los cuerpos.

Comenzó a trabajando en salud sexual y (no) reproductiva capacitando a profesionales y garantizando en diversos ámbitos de la salud pública el acceso a la información para decidir sobre nuestros cuerpos y sexualidades desde una visión crítica hacía la medicina hegemónica: “Muchas veces se nos ofrecen cosas que no le hacen bien a nuestro organismo y se las instalan como soluciones, como los anticonceptivos por ejemplo, que se los receta ante cualquier disfunción o síntoma hormonal, cuando en realidad, a los cuerpos con útero no se los tiene muy estudiados, no se tiene mucha idea de cómo funcionan, simplemente se tapan con parches los síntomas”, explica. Cuando decidió ser madre se propuso entender el funcionamiento de su cuerpo desde una perspectiva cercana a la naturaleza, haciendo especial énfasis en la autonomía.

Luego de su gestación decidió aliarse con otras estrategias alternativas de salud: “Me vi envuelta en mi propia sobrecarga mental, puerperal, es un momento bastante delicado de nuestra vida. Tenía que volver a trabajar, se me había terminado la licencia, mi criatura era muy pequeña pero tenía que producir como si nada. En este sistema maternar es bastante en solitario porque no se está pensado cómo acompañar esos procesos.” Desde esa visión Mel se adentró en el mundo de los hongos psilocibes para hacer uso de sus propiedades medicinales: “Fueron grandes aliados para volver a centrarme y priorizar qué era lo importante para mí, poder separar los mandatos de productividad de lo que yo y mi hije necesitábamos.”

Recientemente, Mel comenzó un proceso de investigación cualitativa para recabar información sobre madres que usan y acompañan sus maternidades con estos hongos, con el propósito de sacar esas experiencias del clóset y obtener información fehaciente sobre esta alternativa medicinal natural en estas etapas específicas.

Mel junto a su hije. Foto: Gala Abramovich

¿Cómo fue tu proceso de maternar acompañada del uso de hongos pscilocibes? ¿Qué te dio seguridad para hacerlo pensando en posibles efectos no investigados?

--Partiendo de la base de que, en general, no hay información sobre nuestros procesos hormonales ni sexuales y que la mirada médica es bastante medicalizante. Y en particular, como en la gestación y el puerperio por una cuestión ética no se pueden hacer investigaciones porque no le podés dar a una persona gestando o lactando una droga o una sustancia que no sabés qué efectos tiene. A esas normas se le suma un desconocimiento y un disciplinamiento sobre nuestros cuerpos que es anterior y que le es funcional. Lo que sí está investigado es que la toxicidad de la psilocibina es muy baja, de hecho de las sustancias prohibidas es la que la que menos efectos o riesgos comprobados tiene. Las dosis letales están estimadas en 1000 veces las dosis terapéuticas. A su vez, tiene la tasa más baja de efectos adversos y no se conocen complicaciones específicas en gestaciones o en maternidades. Entonces con todo mi recorrido personal y profesional en el campo de la salud, y mucha investigación para interiorizarme e ir construyendo mi propia salud, me fui topando con las plantas y con los honguitos para acompañarme gracias a que también, conocí a otras madres y mujeres hermosas que me adentraron a este mundo, me orientaron y fuimos compartiendo experiencias.

¿Estamos hablando de personas que emplearon procesos de microdosis y de macrodosis durante la lactancia?



--Hay todo tipo de experiencias, sí, de ambas. Por eso la idea de esta investigación es empezar a visualizar estas realidades y saber cuáles son los efectos concretos y reales con los que nos topamos cuando realizamos estás prácticas, que ya se hacen, que las hacemos. Eso es lo que estoy empezando a recabar en esta investigación.

¿Qué recaudos deben tomar las personas que maternan al momento de realizar una ingesta de macro o microdosis de hongos psilocibes?

--Principalmente diría que no lo hagan solas, porque así cómo la maternidad sola es una tarea imposible en sí misma, y el puerperio siempre se nos hace más sostenible cuando es con otras y otres, todo lo que puede mover y generar estar más presentes en un período de tanta crisis (en el buen sentido de la palabra) como convertirnos en madres, siempre va a ser mejor con compañía que pueda hacer de sostén. Este sería un posible sostén más, que tampoco es para todas las personas, ni para todas las maternidades. Si es con acompañamiento responsable es mucho mejor. Porque puede potenciar la experiencia y ayudar a definir cuestiones técnicas más adecuadas a las necesidades de cada quién.

Foto: Gala Abramovich

¿Qué significa para vos esta forma de vincularte con los hongos psilocibes?

--Siento que es revolucionario porque nos pone muy en contacto con lo que de verdad importa, conectar con nuestro propio mundo interior, con lo emocional, y sostenernos con más consciencia con el contexto en el que vivimos. Acompaña a sacarnos el ruido mental, diferenciando lo que se nos exige de lo que necesitamos o queremos. La maternidad es un momento muy particular en nuestras vidas donde toda tu identidad y tu esquema previo de existencia, de personalidad y de creencias se ve cuestionado, porque te tenés que volver a armar para estar al servicio de una nueva vida. Si vos no estás bien es muy difícil sostener del mejor modo esa crianza y en este sentido puede ser una acompañamiento muy amoroso para ese momento de la vida. Pero también nos posibilita tomar conciencia de que hay otras cosas que también son necesarias, como las redes, los recursos materiales, y tantas otras. No es sólo esta sustancia en aislamiento de lo otro, sino caemos en pensar que hay sustancias mágicas que lo solucionan todo y no va por ahí la cosa.

En relación a eso pienso, por ejemplo, en una madre que quiere realizar una toma de macrodosis, tiene un bebé de ocho meses y durante seis horas, al menos, va a necesitar que ese bebé lo cuide otra persona y a veces no cuentan con esa red.

--Claro, a veces durante los primeros meses ni siquiera tenés tiempo para bañarte. Hay que aclarar que no son la solución mágica a todos los problemas de la maternidad, ni lo único que necesitamos las madres. Y como toda posibilidad hay que evaluar si es la más válida para cualquier momento o persona. Siempre hay que evaluar y contextualizar para hacerlo de un modo responsable y que aporte más beneficios que riesgos, porque lo que le hace bien a alguien puede no hacerle lo mismo a otre. También aunque sean seguras, son sustancias que nos mueven muchas emociones y a eso también hay que darle importancia. Por eso siempre recomiendo acompañamiento especializado, investigar, informarse. Que nuestras decisiones siempre sean informadas.

¿Qué me podés contar sobre depresión postparto y la posibilidad de acompañarla con hongos psilocibes?

--La depresión postparto existe porque al convertirnos en madres nos vemos realmente en una situación border, la sociedad no acompaña y somos responsables de una vida. Y si no estamos a la altura, claramente nuestra salud integral se va a ver afectada. Entonces puede ser muy traumático ser madre inclusive si fue desde el deseo. Y la respuesta médica que tenemos frente a nuestro malestar es medicalizando un estado que es lógico, que es desordenado y de quiebre, y que más que ser acallado o anestesiado necesitaría ser analizado socialmente para ser solucionado: se necesitan estructuras comunitarias para tener salud mental. Ojo, no digo que no puedan ser una real ayuda las medicaciones y son necesarias en muchos momentos, este puede ser uno. Pero si esta medicación que en general dan, tienen contraindicaciones que hacen que tengas que interrumpir la lactancia, por ejemplo, algo que está comprobadisimo que es súper beneficioso para su salud y su tiempo de efecto no es tan rápido. Bueno… frente a esta posibilidad por el contrario, las medicinas de la tierra como la psilocibina, a lo mejor las consumís una sola vez y ya tiene montones de efectos casi inmediatos, o si es microdosis que son dosis mucho más pequeñas, más espaciadas, por ahí las sostenés más tiempo sin generar dependencia y los efectos parecen ser más profundos. A la par nos permite escuchar mejor nuestro propio ritmo, en este delicado momento, y por ende brindarnos bienestar emocional y físico. Creo que se entiende porque muchas personas agradecemos mucho estos procesos.

Cuando te encontrás con estas otras medicinas de repente se te abren otras ideas, de encontrarse distinta y tomar otras medidas. Y a la par conectar con todas esas necesidades reales que se te abren y a las que podes alumbrar de otra manera, con otra compasión y empatía, que la medicina alopática claramente no genera, porque trabaja con curar el síntoma pero no nos conecta con la raíz de lo que nos pasa, como si lo hace esta medicina que expande nuestras conciencias.

Foto: Gala Abramovich

¿Cómo fue tu experiencia y qué beneficios encontraste?

--En principio, pude estar presente en lo que me pasaba, ya sea para bien o para mal. Validar el desborde, que es angustiante que alguien dependa de vos, es angustiante no ser más quien eras antes de ser madre y me permitió diferenciarlo del enrosque mental. Pude pensar con más claridad cuál era mi prioridad en ese momento y estar en el aquí-ahora, aportandole más presencia a mi hije. Me permitió ser más consciente de que puedo construir la maternidad que quiera y necesite ser y que la forma de vivirla es propia, pese a tanto discurso moral y social que hay. Hay algo de sentirte más liviana y más presente en la cotidianidad, que te baja el ruido. ¿Viste que en general estamos en 20 lugares a la vez? Con la maternidad empeora, y puede ser enloquecedor, así que en ese punto también me acompañó hermosamente.

¿Te ayudó a bajar la ansiedad, la angustia, el estrés que se vive durante la maternidad?

--Sí, me ayudó a bajar la ansiedad, el miedo al futuro y la rumiación constante. Porque es difícil lidiar con una nueva vida, con lo que la sociedad espera, seguir nuestros trabajos, nuestras relaciones sociales, nuestro modo de vida. Poder estar presente a pesar de todo eso que pasaba a mi alrededor fue un regalo absoluto, que si te lo permitís y tenés muchos sostenes te lo puede dar la maternidad, pero muchas veces es un privilegio que lo podamos tener. Te invitan a conocerte un poco más, a estar más conectada con la vida que hay en vos, tu propia voz, tus propias necesidades. A veces digo que estos procesos son como 20 años de terapia juntos.

¿Qué te contaron otras madres que realizaron procesos con hongos?

--Desde que soy madre también estoy realizando acompañamientos a madres desde mi rol de psicóloga. Y no te diría que es todo felicidad, porque a veces también salen muchas angustias necesarias porque te permite estar en contacto con lo que necesitás sentir o vivir. Pero se repite incontablemente que lo que vivimos es una reconexión con nosotras mismas y con la vida que iniciamos. En la investigación lo que va saliendo es que en general coinciden en que fue una gran compañía. En el cuestionario de la investigación que tienen que completar incluí los efectos negativos, que son los miedos más comunes, todos los riesgos exacerbados, pero hasta ahora ninguna de las personas que contestaron la encuesta, que ya son 70, relató haber tenido algún efecto adverso. Son personas de Argentina y de otros países, hispanohablantes en principio. Quería empezar a visibilizar que existimos, más allá del lugar en donde estamos y qué efectos tiene lo que ya venimos haciendo.