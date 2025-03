La voz es un reflejo, la única instancia donde ella puede conquistar una existencia en ese mundo que la mancilla. Marta habla sobre su cuerpo que desconoce, se enreda en un monólogo que podría ser una promesa de emancipación en esa escena donde se encuentra por completo atrapada.

Seguramente va hacia las palabras porque quiere comprender algo o sacarse esa amargura incrustada, tan suya, su única pertenencia. Clandestina es una obra de teatro que primero fue una novela llamada Malnacidos (Hasta Trilce) que Natalia Villamil escribió desde el punto de vista de una madre que se siente humillada, engañada por su esposo y embrutecida en un cuerpo que ya ha dejado de ser atractivo y el de la hija, Marta que es el personaje que Villamil toma para construir este monólogo interpretado por Belén Blanco.

El texto indaga en ese personaje: el despojo, el maltrato, ese ambiente hostil del campo donde Marta debe obedecer, funcionan como una guadaña que le quita toda voluntad. Ella simplemente se deja llevar y las palabras muestran esa ausencia. Hay un trabajo sociológico en el lenguaje que no surge desde lo explicativo sino desde la construcción de una conducta, desde el daño que los hechos realizan en ese cuerpo.

Una noche de lluvia Marta se queda sola en el establo y empieza a contar los meses desde su última menstruación porque ella todo lo entiende desde la falta. Entonces vuelve a ese baile donde un gaucho del que no sabe ni el nombre la sacó a la pista, la llevó a la puerta, la emborrachó un poco y empezó a besarla. Marta no supo qué hacer y él la empujó hacia un rincón, le levantó la pollera, le corrió la bombacha y la dejó tirada entre las botellas vacías. Marta no debe haber sentido ningún placer porque el gaucho le dijo antes de irse que parecía una muerta.

Las acciones que Villamil encuentra para desarrollar los hechos arman el entorno social y hacen de ese personaje un ser en total desposesión. No hay decisiones ni deseos en Marta, ella es un mero instrumento para el trabajo o para el placer. El monólogo comienza hablando del escarabajo que lleva en la panza porque no puede nombrar al feto. En Clandestina la palabra ocupa el lugar de las acciones. No necesitamos ver lo que sucedió, lo importante es ese parlamento que el personaje ofrece desde un cuerpo que parece entrar en una pelea solitaria, como si el viento lo retorciera y la ropa quisiera atarla y frenar su furia.

La actuación de Belén Blanco es minuciosa como si cada gesto pudiera contener una narración inconclusa que ella sabe conjugar por partes. La dirección de Villamil evita la explosión de ese sufrimiento inusitado, prefiere ocuparse de describir el aborto sin atenuantes: la aguja que Marta se clava apresuradamente, la sangre que parece comerle el cuerpo y deja pasmado a su hermano, el silencio que le exige su hermana, la visita a esa abortera que en lugar de arreglar el desarste lo vuelve más descanado, el tacho de basura donde se realiza ese procedimiento precario y donde va a caer el feto.

Marta opina que todo podríahaber sucedido en esa cama que se le negó ¿por qué tuvo que abrir las piernas y soltar el feto en un tacho mugriento? Y en la pregunta parece habitar una posible rebelión. Pero hay otra voz que no forma parte del nivel de la historia sino que funciona como una narradora que le otorga cierta respiración a la crudeza de las palabras. Guadalupe Otheguy canta como si en esa casa de campo maltrecha algo pudiera salvarse de tanta miseria y de tanto despojo. Ella es un desgarro bello y sensible entre cada cuchillada feroz en ese cuerpo que Belén Blanco brinda desde una identificación virtuosa pero también desde cierta distancia, como si nunca dejara de medir el valor político de cada situación mientras la transita con la fortaleza de quien sabe recibir el dolor pero nunca ceder ante un dramatismo que, en este caso, serviría sólo para subrayar un texto demasiado elocuente.

Villamil no se limita a un registro directo, deja entrar la poesía como un recurso que le otorga a esa subjetividad ultrajada una forma de reparación. En la belleza de la escritura el personaje crece y es capaz de lograr una instancia de reflexión en el desgarro. La puesta de luces de Matías Sendón impregnada de una melancolía sombría construye el espacio. Crea el portón de rejas al poner un reflector que viste el escensrio con la sombra de una baranda en el Espacio Callejón.

En Clandestina el itinerario de situaciones que culminan con una inspección en el hospital público de ese cuerpo masacrado donde nunca hay una instancia de piedad, donde Marta siempre debe callarse, mentir, temer incluso a su propia madre, son la secuencia de un relato donde se traza el destino de muchas mujeres pobres. El discurso de la protagonista no es un testimonio sino una práctica que se nombra como si estuviera sucediendo frente a nuestros ojos. Por eso Belen Blanco toma como interlocutor al público, nos mira y en ese cuerpo que parece consumirse, agotar las fuerzas en el cigarrillo que sostiene y que marca su gesto entre pendenciero y acechante, una actitud desconfiada y al mismo tiempo dolida de quien va a seguir manteniéndose en pie, la palabra intenta ampliar el espacio de la mirada.

Ese cuerpo sometido al maltrato, juzgado por los médicos, negado en su capacidad de pensar y nombrar es la síntesis de una tragedia. Clandestina tiene algo del cine de Leonardo Favio en esa capacidad para encontrar una hermosura mortecina, una estética sutil en esas vidas apagadas a las que nunca se les ha dado la posibilidad de elegir.

Clandestina se presenta los viernes a las 20 en Espacio Callejón.