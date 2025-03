A poco más de dos semanas para que los santafesinos vuelvan a las urnas, el candidato a convencional constituyente de Ciudad Futura, Juan Monteverde, compartió un conversatorio junto a Rafael Bielsa, quien transmitió su apoyo a la lista que encabeza. El abogado constitucionalista rosarino, ex canciller de Néstor Kirchner, ex embajador argentino en Chile, analizó los pormenores de la reforma que se avecina y habló de la “oportunidad” que significa para todos los santafesinos. “Me hace muy bien estar hoy acá donde todo está ocurriendo y donde la esperanza tiene el afán que tiene que tener”, sostuvo el exfuncionario. En tanto, Monteverde apuntó contra el gobierno provincial por la falta de publicidad en torno al proceso reformista que tendrá Santa Fe y celebró los diversos apoyos que fue cosechando su candidatura: “Es un orgullo encabezar la lista que construimos con el movimiento que le ha dado los años más felices a la Argentina”.

El encuentro tuvo lugar este miércoles por la noche en Casa Brava (Pichincha 120). Bajo la premisa “¿Qué es una reforma constitucional y para qué sirve?”, Monteverde y Bielsa repasaron distintos procesos históricos similares que ocurrieron en el país, debatieron en torno a los alcances de la iniciativa y reflexionaron respecto a los puntos a reformar para que la nueva Carta Magna santafesina se ajuste a los tiempos que corren. Del conversatorio también participaron el politólogo Adriano Peirone y la historiadora Julia Rosemberg. Además se sumaron a la jornada otros dirigentes que integran la lista "Más para Santa Fe" como Diego Giuliano, Lucila De Ponti, Pablo Corsalini y Martín Lucero, entre otros.

En ese marco, Monteverde cuestionó al gobernador Maximiliano Pullaro por la falta de instancias informativas sobre el proceso reformista inédito que tendrá la provincia de Santa Fe. “Faltan 15 días para las elecciones y tenemos un gobierno que básicamente está ocultando la propia reforma que impulsó. No generó una sola actividad de debate público, ni hay una sola publicidad en radio, televisión o internet que explique qué es lo que se vota, o la forma en que se vota”, expresó. Y agregó: “¿Cuán democrática puede ser la reforma de una constitución cuya promoción está ocultada por el mismo gobierno? Por eso remarcamos la importancia de estos espacios de debate”.

El primer candidato de la lista que nuclea a un frente electoral se refirió al contexto provincial y nacional en que se propicia la reforma. “Algunos dicen que estamos en el peor momento, por la correlación de fuerzas y el clima de época. Yo creo que todo lo contrario: estamos en un gran momento para discutir la reforma de una Constitución, porque es discutir lo que nos trajo hasta acá”, sostuvo Monteverde. “Tenemos el horrible privilegio en la Argentina de tener al primer presidente anarcocapitalista. Si llegamos a esto es porque se han roto todos los lazos que nos unían. Discutir una Constitución es volver a discutir ese contrato social y cómo repartimos las cargas y los beneficios de la vida en sociedad”, añadió.

Para Monteverde, las próximas elecciones también significan una oportunidad política para reconstruir al espacio luego de la derrota presidencial de 2023, y el momento indicado para comenzar a levantar la vara del debate político: “Hace mucho que en Argentina no debatimos lo importante, ni un rumbo estratégico. Perón decía que hay que hablar muchos de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. En los últimos diez años la política se ha vuelto un debate de las personas y no debatimos nada de las cosas y mucho menos sobre las ideas. Por eso no es casual que el pueblo nos haya dado la espalda”.

Monteverde recordó que la actual Constitución provincial plantea que la sociedad santafesina debe organizarse alrededor de la idea de justicia social y llamó a defender esos principios dentro de la convención constituyente. “Hay que ir hacia esta Constitución con el objetivo de defender lo mejor que tiene. Por eso, para mí es un orgullo encabezar la lista que construimos con el movimiento que le ha dado los años más felices a la Argentina. Pero también es una responsabilidad. Entre todos nos estamos haciendo cargo de este desafío de época”, concluyó.

Redactarla y hacerla cumplir

Durante su intervención, Bielsa sumó su apoyo a la lista de Ciudad Futura y PJ, entre otros, y celebró la organización de un encuentro que permita profundizar sobre distintos aspectos en torno a la reforma constitucional. “Qué es esta reforma constituyente sino un episodio de la política, posible porque alguien juntó la cantidad de votos y simpatías colectivas para poder obtener la ley declaratoria de la necesidad de esta reforma”, señaló. Y agregó: “Me hace muy bien estar hoy acá donde todo está ocurriendo y donde la esperanza tiene el afán que tiene que tener”.

Asimismo, el excanciller argentino evaluó que más allá del proceso reformista que se pone en marcha, también es importante poder garantizar su efectivo cumplimiento. “No quiero caer en la trampa de empezar a hablar jurídicamente de cada una de las cosas que podríamos incluir en la Constitución, para terminar diciendo que los poderes judiciales provinciales después declaran en contra de nuestra propia Constitución”, manifestó. “Yo podría hablar de la sabiduría jurídica de la Constitución. Pero todo eso necesita un Estado. ¿Y cómo hacemos si en el orden federal tenemos un gobierno que considera que hay que destruir al Estado?”, se preguntó.

En ese marco, consideró que no profundizar en esos aspectos del debate “sería soñar con que las constituciones escritas se hacen para ser cumplidas” y se refirió a las aspiraciones del gobierno provincial: “Hay algo que se va a cumplir y es que se va a poder ser gobernador pudiendo ser reelegido inmediatamente, cosa que hoy la constitución no permite. Eso sí. Todo lo demás todavía lo estamos esperando. Como que se nombre a un Defensor del Pueblo en el orden federal o que se organice el juicio por jurados. Es innumerable la cantidad de aspectos que quedan pendientes”.

Por último, Bielsa también se refirió a la “batalla cultural” que se arroga el gobierno nacional y consideró que busca transformar a la sociedad argentina “en individualistas, egoístas y mezquinos”. Por eso remarcó el valor de este tipo de procesos históricos. “Es una oportunidad caída del cielo para denunciar todas estas cosas. Mi modesto mensaje es que esta es una oportunidad para pensar dos veces y que no hay que dejarla pasar”, advirtió.