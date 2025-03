Uruguay vive momentos de tensión tras una serie de amenazas de bomba en shoppings y centros educativos en los últimos días, a los que se sumó la advertencia de una masacre en la Universidad de la República (Udelar). La Policía Nacional se declaró en "plena alerta" e investiga todas las hipótesis. El grupo de extrema derecha 764, vinculado a la explotación infantil y la incitación a la violencia, sería el responsable de una estas amenazas.

En ninguna de las inspecciones realizadas en los lugares amenazados se encontró algún artefecto explosivo o arma, informó a la agencia de noticias AFP un vocero de la Dirección Nacional de Bomberos. El director de la Policía Nacional, José Azambuya, afirmó en una conferencia de prensa que avanzan las investigaciones en conjunto con la Fiscalía. "La Policía Nacional, en todas las unidades que tienen competencia, ha estado trabajando, monitoreando, investigando, previniendo, observando y dando la intervención a la Fiscalía con los elementos que venimos recogiendo. Pedimos a la población que entienda que la Policía está preocupada y abocada a la investigación", afirmó.

Azambuya dijo que, además de las cuatro amenazas de bomba a shoppings y otra a la Facultad de Medicina de la Udelar el martes, también ha habido amenazas similares a centros de enseñanza secundaria y una advertencia por correo electrónico dirigida a dicha universidad.

Sin embargo, no precisó si hay autores identificados de forma oficial detrás de las amenazas, aunque aclaró que no se descarta la posibilidad de que algún grupo esté involucrado. "Entendemos que no podemos permitir que se perturbe la paz pública, ya sea en centros comerciales o centros de enseñanza. Hasta ahora nosotros no descartamos y tampoco relacionamos con hechos materiales situaciones que se estén dando desde algún grupo. Todas las hipótesis se están investigando, están manejándose y la Policía está en plena alerta", explicó el director de la Policía Nacional.

"Este tipo de investigaciones, que a veces son complejas, necesitan que resguardemos ese tipo de indicios o evidencias que son sumamente necesarios para tomar las medidas o para darle a la Fiscalía para que pueda resolver en forma adecuada la situación", recalcó Azambuya, al tiempo que pidió a la población tomar como válidas solo las comunicaciones oficiales, frente a mensajes o publicaciones en las redes sociales que pueden desinformar y generar alarma.

Las evacuaciones masivas afectaron a miles de estudiantes y funcionarios. Sebastián López, vocero de Bomberos, expresó su preocupación por el "efecto contagio" de las falsas alarmas. "Si no se corta esta dinámica, seguiremos días en la misma situación", mencionó en declaraciones recogidas por la prensa local, además de alertar sobre el riesgo de que la población subestime futuras amenazas reales.

El grupo 764

Tras una doble amenaza al centro comercial Montevideo Shopping, que motivó, primero el sábado y nuevamente el domingo, su evacuación para que la Dirección Nacional de Bomberos chequeara que no hubiera explosivos, otros dos establecimientos de la capital recibieron amenazas similares, la última de estas el martes. Ese día también recibió una la Udelar, la principal universidad del país, cuyas clases fueron suspendidas el miércoles por resolución del rectorado luego de que la institución recibiera en la madrugada un correo electrónico, con copia al gobernante Frente Amplio y al opositor Partido Nacional, con una amenaza de atentado en alguno de sus centros.

En el mensaje divulgado en varios medios locales, el remitente "Marcos Barber" se presenta como parte de un grupo en línea llamado 764. "Iré armado con armas de fuego y cuchillos a cometer una masacre en una facultad de la Udelar", señala el texto, junto a una foto de armas y de municiones que forman el número 764. "Trataré de matar a la mayor cantidad de gente posible y luego me suicidaré. Además transmitiré la masacre en directo por TikTok. Ustedes me causaron dolor, yo se los devolveré aumentado. Yo les demostraré a todos ustedes que ninguna vida importa", agrega.

Según informó el Diario La R de Uruguay, el grupo 764 es una comunidad de extrema derecha con inclinaciones satánicas que ha ganado notoriedad por su implicación en actividades violentas y delictivas, incluyendo la explotación de menores y la incitación al suicidio. Fue creado en Estados Unidos por el adolescente Bradley Cadenhead en 2021, quien le puso el nombre del código postal de su localidad, Stephenville (Texas). La organización extremista opera por internet, principalmente en grupos de Telegram y Discord, y ha extendido su influencia a otros países, incluyendo el Reino Unido. A fines de febrero en España, un joven de 23 años, que dijo pertenecer a dicha comunidad, fue detenido por amenazas de masacre a varios colegios.

Las autoridades y organizaciones de vigilancia internacionales han expresado su preocupación por el crecimiento y la influencia de 764, alertantando sobre la amenaza que representa para la seguridad pública, especialmente entre los jóvenes. El FBI emitió el 6 de marzo una advertencia pública sobre un fuerte aumento de la actividad de 764 y otras redes en línea que operan en Estados Unidos y en todo el mundo.

"Estas redes atacan y explotan metódicamente a menores y otras personas vulnerables, y es imperativo que el público sea consciente del riesgo y de las señales de alerta que presentan las víctimas", alertó el FBI. "Estas redes utilizan amenazas, chantaje y manipulación para coaccionar o extorsionar a las víctimas para que produzcan, compartan o transmitan en vivo actos de autolesión, crueldad animal, actos sexualmente explícitos o suicidio", detalló, además de precisar que las grabaciones se difunden entre los miembros de la red para continuar extorsionando a las víctimas y ejercer control sobre ellas.

"Las amenazas no se pueden tomar a la ligera"

A causa de la amenaza de masacre, el rector de la Udelar, Álvaro Mombrú, realizó una conferencia de prensa acompañado por los decanos de las facultades para informar sobre el tema. "Las amenazas no se pueden tomar a la ligera, si bien no estamos acostumbrados a este tipo de cosas, pero sí sabemos que en otro lado ocurren y que a veces estas amenazas se materializan”, indicó, además de afirmar que la universidad no va a permitir que las amenazas afecten su funcionamiento. “Tenemos que seguir funcionando y vamos a seguir funcionando y trabajando en la creación de un protocolo para que la universidad esté preparada, aunque el país no estaba preparado para este tipo de situaciones” sostuvo.

“Fue una situación que nos hizo balancear a lo largo de todo el día la defensa de la vida, la defensa del bienestar, de la seguridad de todas y todos quienes trabajan en la Udelar” y de los estudiantes, aseguró el rector. "Realmente la Universidad de la República se vio muy conmovida en el día y confundida en las primeras horas. A partir de ahora vamos a transitar un camino para tratar de lograr que este equilibrio entre la seguridad y la salud de todos quienes trabajan en esta institución se equilibre adecuadamente con poder cumplir con nuestras funciones”, remarcó.

Además de la amenaza de masacre, el rector confirmó al medio uruguayo la diaria que a lo largo del miércoles las facultades de Química y Medicina recibieron varias amenazas de bomba, incluso hasta la noche.