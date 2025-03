A pesar de las dos semanas de entrenamientos sin pausa, Ariel Holan no confirmó ayer el equipo de Central que mañana visitará a River. El entrenador dejó todo sin definir porque decidió evaluar hoy a jugadores que ayer no respondieron de acuerdo a las exigencias del tecnico: Facundo Mallo, Federico Navarro y Carlos Quintana. Este último es el que menos chances llega a la práctica de esta mañana para intentar ganarse un lugar en el once titular.

Holan no resolvió en la semana ninguno de los problemas con los cuales inició los trabajos el lunes. Porque los jugadores que estaban en recuperación no mostraron ayer las respuestas esperadas por el técnico. Mallo hace seis semanas que no juega por el desgarro que sufrió en el clásico con Newell’s al miNuto de juego. Ayer formó parte de los trabajos pero Holan prefirió postergar para hoy el entrenamiento más exigente para confirmar su vuelta. Juan Giménez, por no estar en su mejor condición física –no hizo pretemporada porque jugó el Sudamericano Sub 20 con la selección—está descartado y muchas dudas hay en la presencia de Quintana. El experimentado zaguero central sufrió una contractura en el último partido y todavía no entrenó al ritmo de sus compañeros. Es difícil que Quintana hoy convenza a Holan de su titularidad para visitar mañana a River. El caso de Navarro, en tanto, es similar al de Mallo, aunque el ex Talleres mostró mejor recuperación a su lesión muscular.

La situación de estos jugadores convenció a Holan de aplazar para hoy el entrenamiento de fútbol. En el ensayo se decide la presencia de los tres casos para el juego de mañana a las 21 en el Monumental. Lo que tiene resuelto el entrenador es que Agustín Sández y Jaminton Campaz serán titulares ante los millonarios. Ambos jugadores volvieron ayer a los entrenamientos luego de disputar partidos de Eliminatorias con sus respectivas selecciones. Y en ataque quedó confirmada la continuidad de Sebastián Ferreira, por lo cual Enzo Copetti permanecerá en el banco.