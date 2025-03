Dos temporales afectaron este jueves por la noche a distintas ciudades de Santa Fe y el sur de Córdoba. Los vecinos atravesaron una noche de terror por eventos meteorológicos que involucraron fuertes lluvias y ráfagas de viento, dejando como resultado cortes de luz masivos, anegamientos de calles, voladura de techos, caída de árboles , y numerosos destrozos.



Rosario, Casilda, Funes y Roldán fueron las ciudades más afectadas de la provincia que gobierna Maximiliano Pullaro. En tanto, en Córdoba, las intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento azotaron a Bell Ville, Ucacha, Laborde, Isla Verde, Corral de Bustos y Bengolea, entre otras.



Para la jornada de este viernes, el SMN no emitió alertas por tormentas para la región de Córdoba, pero sí para el norte de Santa Fe (en color amarillo). En tanto, el organismo meteorológico, extendió un aviso de color naranja por temporales para Chaco, Corrientes y Formosa.

Pronóstico del SMN. Imagne: SMN.

La tormenta en Santa Fe

En Rosario, localidad que gobierna Pablo Javkin, se registró este viernes por la mañana un segundo aguacerro con fuerte caída de granizo, pocas horas después del temporal del jueves por la noche. En las redes sociales se viralizaron imágenes de la contundente pedrada que tiñó de blanco diferentes zonas suburbanas. El evento registrado cerca de las 8 de la mañana coincidió con el alerta amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los departamentos Rosario, San Lorenzo, Iriondo y Constitución.

Las tormentas ocasionaron daños y problemas de tránsito en la ciudad rosarina. Sin embargo, Javkin reconoció que no hubo "calles anegadas" ni "heridos" que lamentar. "En febrero y marzo estamos casi triplicando la lluvia caída en años anteriores", observó con preocupación.



En este sentido, contó que la Municipalidad rosarina había recibido 174 reclamos desde la tarde del jueves, cuando se produjo el primer temporal, y precisó que la mayoría de los llamados correspondían a inconvenientes con el arbolado.

El intendente de Funes, Roly Santacroce, expresó en una entrevista radial sentirse "muy preocupado" y "muy triste" por "lo que está sucediendo". La tormenta, caracterizada por fuertes vientos de hasta 115 kilómetros por hora y granizo de gran tamaño, causó daños significativos, arrancando árboles de hasta 70 años de antigüedad.



La tormenta provocó caída de árboles y destrozos en la vía pública, Imagen: gobierno de Santa Fe.

"Es un desastre, un desastre, le pedimos a la gente que por favor no salga de adentro de la casa", indicó. En cuanto a las rutas, Santacroce informó que la autopista Rosario-Córdoba está inundada, mientras que la ruta 9 presenta menos problemas gracias a las obras menores realizadas por el Estado Municipal. En ese sentido, cuestionó la desinversión en infraestructura por parte de los gobiernos provincial y nacional: "Eso es lo que tienen que hacer. Plata tienen que poner y dejarse de joder de una vez por todas", apuntó.



Por su parte, el intendente de la localidad santafesina de Casilda, Guillermo Francella —sí, como el actor—, describió el evento como "un episodio climático tremendo, casi inédito", destacando que "los vientos que hubo ayer nadie recuerda".

Según precisó, el evento meteorológico causó "mucho daño, muchos árboles caídos, columnas de luz". Sin embargo, afirmó en una entrevista radial que, por fortuna, "no hay lastimados".



En este marco, el intendente indicó que habilitó un centro de evacuación para las personas afectadas, y aseguró que se realizó un operativo integral con la colaboración de la Provincia y Protección Civil. "La gente está contenida", garantizó.



Francella precisó que el "80 por ciento de la población está sin acceso a los servicios eléctricos" por la caída de cables y columnas, y explicó que "hasta que no se aseguren esas situaciones, no va a haber luz para toda la ciudad". Por otro lado, detalló que se suspendió la actividad escolar y de tribunales como medida de precaución. "No hay antecedente de algo de esta magnitud", reflexionó el mandatario local.



También contó que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se puso en contacto para ofrecer apoyo, enviando recursos de protección civil. "La ciudad no tenía experiencia en esto y por suerte salió todo muy bien", afirmó el intendente.



El temporal, que también sacudió a la localidad de Pujato —de donde es originario el DT de la selección argentina, Lionel Scaloni— se enmarca en un alerta amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que abarcó además al centro del país.



Tormenta en Córdoba

En tanto, episodios similares a los de Santa Fe se registraron en las localidades cordobesas de Ucacha, Laborde, Isla Verde, Corral de Bustos, Bengolea, Pascanas y Bell Ville.

De acuerdo con lo reporte de los medios locales, el fenómeno climatológico, caracterizado por viento, lluvia y granizo, generó serios destrozos en viviendas precarias, galpones, fábricas, líneas eléctricas y mobiliario urbano. La voladura de techos, los vidrios rotos de los comercios, y la caída de árboles, fueron las consecuencias más notorias del temporal. Asimismo, muchos vecinos continúan sin luz.



Al respecto, el Gobierno provincial informó mediante un comunicado oficial que "se encuentra en contacto permanente con las autoridades de las localidades afectadas y a la espera del relevamiento de daños, para asistirlas debidamente a través de fondos".

"Como consecuencia de las fuertes tormentas se han relevado voladuras de techos, caídas de árboles y postes y anegamiento de calles en Pascanas, Bell Ville, Laborde, Isla Verde y Corral de Bustos. En Ucacha, además, tres barrios resultaron inundados. En todos los casos, personal municipal y de Defensa Civil está llevando adelante las tareas pertinentes", precisó.