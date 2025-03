Están en plena actividad a los 70 años, algo poco frecuente cuando se trata de la danza. Roxana Grinstein es coreógrafa, directora de la sala El Portón de Sánchez, docente en la Universidad Nacional de las Artes donde también se desempeña como directora artística de la compañía de esa institución. Liliana Toccaceli integró el Ballet del Teatro Colón y el Ballet Contemporáneo del San Martín, y hoy baila en una compañía de tango además de enseñar en la UNA. Estas líneas no alcanzan para describir todo lo que hacen estas mujeres vitales e inquietas, que acaban de estrenar La, un solo de danza creado por Grinstein para su amiga Liliana.

“En los 90 trabajamos mucho juntas. Liliana bailó en varias obras mías, muchas de ellas las hicimos en el exterior. Somos de la misma camada: ella se formó en el circuito oficial y yo en forma independiente. Hoy día Liliana sigue bailando y yo estoy más volcada a la gestión”, cuenta Grinstein en diálogo con Página/12. “Liliana me propuso hacer algo juntas y al comenzar a ensayar sentí algo parecido a lo que me pasó en el Museo Judío de Berlín, un lugar que tiene una arquitectura especial que cuando la transitás sentís una gran inestabilidad”, agrega sobre el origen de la propuesta.

Así fue como empezaron a explorar cómo es el movimiento cuando el cuerpo está fuera de eje, cuando trabaja en diagonales y no está completamente erguido, como si algo se estuviera yendo, estuviera partiendo. “Este solo se emparenta con esa sensación, que a su vez tiene que ver con el paso del tiempo y presenta un cuerpo con un eje que ya no está tan bien plantado como antes. Hay un clima de inestabilidad, de fragilidad, de vulnerabilidad pero no es un drama. Yo no hago obras narrativas, lineales. Es más bien una mirada poética sobre lo que somos en el presente, sobre cómo es bailar a nuestra edad”, advierte la directora. Grinstein destaca la capacidad de movimiento de Liliana, lo que le permite seguir en escena y desplegar nuevas cualidades.

“Es una obra minimalista, de detalles, como un bordado y ella pasa por distintos estados sutiles. Además recuperamos secuencias de movimiento de obras mías del pasado y las traemos al presente. Todas esas capas llegan al cuerpo de la intérprete, van y vienen. El pasado y el presente se entrecruzan y crean formas nuevas”, señala.

En esta pieza de 30 minutos de duración en la que el cuerpo de la intérprete busca una nueva manera de fluir, la música y la luz juegan un rol importante. Grinstein recuperó una canción que había guardado hace años en casete, segura de que más tarde la iba a desempolvar. Retomó “Quién quiere entrar”, una canción con aires infantiles, y sumó además una bellísima obra a la banda sonora del espectáculo, “La danza de los espíritus” del compositor alemán Christoph Gluck, en una versión intervenida por un violín. Todo bañado por un diseño de luces diagonalizado como la danza de la protagonista. Consultada sobre el título de la obra, la coreógrafa explica: “ La es la nota musical de referencia para la altura de las demás. Tanto Lili como yo venimos realizando hace décadas un largo camino en el campo de la danza, avanzando, buscando, creando. De alguna manera, también somos una referencia. Además la palabra 'La' está muy presente en la obra, se repite muchas veces en la canción Quién quiere entrar”.





Este espectáculo se suma a la tendencia cada vez más fuerte de la danza actual de abrir su espectro, incorporar intérpretes de edad avanzada y también cuerpos que se alejan del canon tradicional. “La danza clásica sólo admite cuerpos jóvenes, delgados, bellos. Pero las demás formas de la danza amplían su horizonte”, dice Roxana. En este sentido, son varios lxs creadorxs de la escena local que transitan esta búsqueda. Desde Gabriela Goldberg y su elenco de mujeres de más de 50 años; Damián Malvacio, codirector del Taller de Danza del Teatro San Martín, que montó con un grupo de vecinas del barrio de Villa Urquiza de entre 60 y 90 años, la obra Yo bailo, hasta la gran Margarita Bali que a los 81 años estrenó el año pasado en el Cervantes Luego del tiempo, que resultó tal éxito que regresa esta temporada. Ella misma está en escena bailando una relectura de sus obras.

Habrá funciones de La este sábado y el viernes 4 y 11 de abril a las 21 horas en el Portón de Sánchez (Sánchez de Bustamante 1034). La entrada es libre con contribución voluntaria y se puede reservar en www.elportondesanchez.com.ar