Insomniac Games tardó dos años en estrenar Marvel's Spider-Man 2 en PC, luego de su aparición en consolas. Pero a pesar de las fallas técnicas y una lista interminable de bugs, la propuesta de seguir a Peter Parker y Miles Morales resultó una gran metáfora sobre la hiperrealidad que se convirtió en el simbionte del tejido social en 2025.

La historia es sabida, pero el público se renueva: la narrativa de Spider-Man es la de un muchacho nerd que, tras la picadura de una araña radioactiva, obtiene poderes con los que elije luchar contra el crimen. Mientras tanto, la vida le pasa por encima: tiene problemas para hacer convivir su alter ego con sus pares, reflexiona constantemente sobre lo que significa ser un justiciero y nunca le alcanza el tiempo o el dinero para responder a lo que la sociedad le pide como civil.

Marvel's Spider-Man 2 tiene la suerte de construirse sobre una franquicia sólida y ofrecer el control de dos protagonistas que se entrecruzan sin mucho esfuerzo y le dan de taquito a su público objetivo: Peter Parker es el millennial solitario devenido en mentor, que se siente apaleado por sus responsabilidades; y Miles Morales es el Gen Z que integra el paradigma de lo digital a su arsenal, con una historia que se nutre de la debacle de lo comunitario ante el individualismo.

El título no innova demasiado sobre la fórmula que se planteó por primera vez en 2018, pero expande sobre todo lo que lo hacía un juego disfrutable. Las misiones mezclan exploración, acción y resolución de mini puzzles, las peleas fluyen coreográficamente y, aunque peca de repetitivo, engancha con una historia principal que se termina en poco más de 15 horas, sin incluir sidequests.

El malo esta vez es Kraven el cazador, quien está en búsqueda de un némesis que realmente le pueda dar pelea. Esto significa que el line-up de villanos de Spider-Man están en peligro, y tanto Peter Parker como Miles Morales deben salvarlos mientras reflexionan sobre sus principios éticos como superhéroes. Esta debacle también funciona como excusa para la introducción de Venom, un simbionte que corrompe la mente de quien parasita y que esta vez domina al cuerpo de Harry Osborne, el mejor amigo del Spider-Man original. ¿Es ésta la historia de las películas o los cómics? No, pero una vez más, Marvel demuestra que existen miles de universos paralelos en una misma franquicia.

El verdadero placer de Marvel's Spider-Man 2 está en el recorrido de la ciudad de Nueva York. Como en las entregas anteriores, nuestros protagonistas se balancean con sus telarañas y vuelan con sus web wings en una reconstrucción digital que encaja perfectamente con lo que muestra Google Maps. Insomniac Games sabe que las sidequests en tiempo real y los coleccionables son la excusa perfecta para explorar, y lograron desarrollar un sistema fluido que permite a los jugadores hacer turismo en cada rincón de esta urbe virtual.

Sin embargo, y a pesar de que tiene todo para ser impecable, el juego fue derrotado por las trampas técnicas que implican una adaptación a PC. Todas las características que asombraron en el original de PlayStation 5 en 2023 se perdieron en una ola de trabas y glitches que hicieron injugable a este porteo durante el primer mes tras su salida. Y que aún, tras múltiples parches, lo ponen en jaque.

¿Vale la pena comprar Marvel's Spider-Man 2 en PC?

Después del parche número seis, Marvel's Spider-Man 2 es lo suficientemente estable para ser jugado. Sin embargo, el porteo a PC todavía se tilda durante la exploración de su mapa, muchos NPC se traban en escenas de acción y la desincronización entre audio e imagen continúa afectando notablemente el progreso de un juego que depende de su narrativa. ¿Qué es un porteo? Es la adaptación de un videojuego diseñado para una plataforma hacia otra. En este caso, el título brilló en PS5 pero durante su lanzamiento fue un ejemplo de lo terrorífico que puede resultar un porteo mal hecho para PC.

El equipo encargado de realizar esta adaptación fue Nixxes, un estudio que hizo un trabajo decente con The Last of Us, Ghost of Tsushima y el primer Marvel's Spider-Man. Sin embargo, el nuevo título de Insomniac Games cortó la racha: en su salida, Spider-Man 2 mostró cutscenes con personajes que flotaban por doquier, misiones sin diálogos, NPC que desaparecían, laggazos y los tan temidos colapsos que llevan al juego a cerrarse solo.

Nixxes continúa trabajando en el título para subsanar errores que aún hacen cuestionable la decisión de invertir 50 dólares para jugarlo. Si eventualmente lo logran, puede que realmente se convierta en una aventura inolvidable, siempre y cuando los jugadores de PC tengan un joystick para conectar a sus pantallas.

¿Por qué se complicó tanto el porteo de Marvel's Spider-Man 2?

Los porteos y particularmente las adaptaciones a computadora son historias clásicas de lo mal que todo puede resultar. Una de las razones principales tiene que ver con el hecho de que las productoras de videojuegos no fijan el tiempo ni el presupuesto necesario para transformar el código de un fichín en algo viable para una arquitectura para la que no fue concebido. En PC, la raíz de los dolores de cabeza es traducir el código diseñado para un hardware fijo, como el de las consolas, para que funcione en miles de configuraciones distintas. Este promedio es el que explica, a grandes rasgos, por qué los juegos de última generación no logran superar las trampas del porteo.

Marvel's Spider-Man 2 también se topó con otro desafío particular: el funcionamiento de DirectStorage, un sistema de consolas Xbox y Windows que permite optimizar las velocidades de carga y performance de una manera más ágil para las computadoras. Sin embargo, los geeks del fichín descubrieron que esta característica estuvo provocando más daño que lo que solucionó para este título, y resolvieron que una de las maneras de reducir los problemas de rendimiento era directamente eliminando archivos clave relacionados con esta API.

¿Por qué es clave Marvel's Spider-Man 2 en 2025?

Podría parecer que Marvel's Spider-Man 2 en PC no tiene mucho qué hacer a casi dos años del lanzamiento original, pero este título podría ser clave para entender qué tipo de narrativas pueden ayudarnos a escapar de los discursos más negativos que se propagan en la vida digital. Para entender esto, podemos referirnos al filósofo y sociólogo Jean Baudrillard, quien le voló la cabeza a las hermanas Wachowski, responsables de la franquicia Matrix, con sus ideas sobre la era del simulacro. Su propuesta analiza cómo la vida se volvió algo llamado hiperrealidad, un modelo donde las personas reconocen como real a las representaciones de la vida, en lugar de la vida misma.

La hiperrealidad refleja cómo las nuevas generaciones entienden las relaciones con sus pares a través de redes sociales y explica el impulso de considerar real a las versiones curadas de lo que se nos presenta en el feed. Esto toma otro tenor cuando notamos que muchos también consideran que el algoritmo es un reflejo fidedigno de la vida cotidiana. ¿Qué sucede entonces cuando el avance de la derecha y los discursos de odio invaden nuestro panóptico digital? La existencia de superhéroes con los problemas de Peter Parker y Miles Morales tiene la potencia de ser rompe-algoritmos. Si bien toda la maquinaria industrial de Marvel propone ilusiones prefabricadas, estos son los que guían el compás moral en nuestra hiperrealidad.

Es claro que Marvel's Spider-Man 2 se sostiene gracias al éxito de las franquicias de los superhéroes, pero estos protagonistas en particular tienen el poder de resonar con las generaciones nativas digitales. Peter Parker nunca dejó de ser un personaje cuya estructura moral es puesta a prueba a través de sus pares sin superpoderes y debe sobrevivir en un mundo que constantemente le recuerda que ser un héroe no es rentable. Miles Morales funciona de manera similar para la generación Z: un pibe quien supera el duelo de la muerte de su padre metiéndose de lleno en el trabajo comunitario y quien se convierte en otro Spider-Man para atajar todo lo que pasa en Nueva York.

Ahora, Baudrillard describiría a estos dos protagonistas como simulacros, representaciones artificiales que han sustituido la idea real del héroe. Pero Parker y Morales fueron desarrollados de tal manera que sus características de "buen tipo" se presentan como menos curadas y editadas que la de los influencers más populares. Es más, todos los personajes de Marvel's Spider-Man 2 muestran el tire y afloje constante que viven en sus vidas "normales" mientras que su quehacer superheroico está pautado por una fórmula más predecible.

Cuando se experimentan estas representaciones a través de un videojuego, su cualidad inmersiva pone a quienes juegan en la piel de un simulacro que está forzado a reflexionar sobre los contrastes que los llevan a ser héroes. De esta manera, y más allá de los poderes arácnidos, Spider-Man 2 representa la batalla contemporánea contra la apatía y es un ejemplo válido de la construcción de una historia que da cuenta de que no todo tiene que ser perfecto ni instagrameable para construir un mundo mejor.





