Desde Córdoba

Mauricio Macri eligió la provincia que prácticamente lo hizo presidente en 2015 para enviar un duro mensaje a Javier Milei, a su círculo íntimo y a su partido con el que competirá en la Ciudad de Buenos Aires, pero que en otros distritos --dicen-- buscarán aliarse. Las críticas del líder del PRO se escuharon en una charla que dio en la Bolsa de Comercio cordobesa y estuvieron dirigidas a los manejos de Milei. Le endilgó "una falta de apego a lo institiucional" que, como indicó, "ya empieza a afectar el plan económico". No terminó allí, Macri no dudó en profundizar las diferencias al señalar cuestionamientos al "triángulo de hierro", ese que Milei integra con su hermana y el asesor Santiago Caputo: "Pasó de ser un proyecto de país a un proyecto de poder", afirmó. El largo rosario de reproches incluyó además la designación por decreto de jueces a la Corte, pero también a la UIF, Aduana, Oficina Anticorrupción, Vialidad y hasta Yacyretá. Por último, le recomendó al presidente que no se encierre porque se aleja y se pone "más intolerante a la crítica".

Macri llegó a Córdoba un día después de que estuviera la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En la provincia mediterránea, el expresidente está haciendo construir una casona en un exclusivo barrio cerrado, propiedad de su habitual anfitrión Manuel Tagle, a la sazón el titular de la Bolsa de Comercio.

Las críticas a Milei comenzaron prácticamente desde que comenzó su disertación. “Hace rato se interrumpieron las milanesas, desde antes del verano”, soltó al admitir un alejamiento con el Presidente, con quien solían comer ese plato uando soplaban vientos mejores. La frase llegó veloz a Buenos Aires. “Puede llamar al Club de la Milanesa y le mandan una”, fue la respuesta de un funcionario en los pasillos de Casa Rosada.

Si bien el expresidente dijo que su deseo es que al gobierno libertario le vaya bien e incluso dijo que "la mejor manera de apoyarlo es darle apoyo metodológico, apoyo técnico, profesional", pronto comenzaron las críticas.

"Lamentablemente cuando bajó a su triángulo de hierro se transformó en un proyecto de poder. En un proyecto de poder lo que te pasa es que cerrás, abarcás todos los botones y querés tener el control de todo. Eso te va alejando, te va haciendo escuchar menos, ponerte más intolerante a la crítica y es lo que la ha ido pasando al Gobierno", indicó ante un público que no colmó las instalaciones.

La convocatoria de la Bolsa de Comercio lució flaca para un expresidente que supo tener una potencia enorme en Córdoba. En el auditorio no había ningún libertario y se notaban las ausencias del senador Luis Juez y del diputado radical Rodrigo de Loredo. Encima Patricia Bullrich lo primereó y visitó la ciudad un día antes.

"El sistema de selección que usó para la Corte y la implementación para nombrarlos generaron críticas en la gente que tiene conducir el desarrollo del país", afirmó Macri olvidando que el mismo recurso, el decreto, había utilizado para designar a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Es cierto que ante la andadanas de cuestionamientos su gobierno negoció con los senadores y pudo incorporar a los supremos por los canales institucionales correspondientes.

El Triángulo de Hierro estuvo presente en varias de sus frases. Por caso, cuando señaló los errores institucionales como "cuando nombras gente en la UIF, Aduana, en Oficina Anticorrupción, Vialidad, Yacyretá y todos reciben críticas... peor cuando hablamos de la Corte", reiteró.

Para Macri el cuento de la relación PRO-LLA se cuenta muy distinto: “Había que empezar a trabajar juntos y eso no sucedió, solo los rescatamos cuando se iban al abismo. Se cerraron listas en siete distritos y en ninguno hubo alianza. No por decisión del PRO sino por decisión de La Libertad Avanza”.

No dudó en enrostrarles a los libertarios los cinco episodios donde entiende que el partido amarillo acudió al rescate: Ley Bases, sostenimiento del DNU 70, dos intentos de vetos y el DNU que habilita un acuerdo con el FMI votado a ciegas.

Personas de distintas procedencias políticas que estaban entre el público coincidieron en que se veía a un Macri con un enojo que casi no podía contener, a pesar de su esfuerzo por mostrarse relajado. “No nos llamaron ni una vez a una reunión y el ‘todo o nada’ que planteó Milei se redujo solo a la provincia de Buenos Aires”, agregó.

“No puede estar expresando hace un año y medio su vocación por trabajar en conjunto con el PRO y haber logrado cero porque su hermana, a la que él llama ‘el Jefe’, no quiere”, fue el remate furibundo destinado a Karina Milei.

La lógica de Krusty

Macri se quedó con hambre. Cuando fue llamado al escenario, estaba comiendo los primeros bocados del entrecot con papas dominó, tomates confitados y emulsión de pimiento con el que fue recibido. Subió, contó que practica un ayuno de 16 horas diarias varias veces a la semana para luego desplegar una lógica parecida a la del payaso Krusty de Los Simpsons –que decía “hice campaña por el otro candidato pero voté por usted”- como eje neurálgico de su nueva narrativa. “Les digo a mis queridos cordobeses que me hicieron presidente que la mejor manera de apoyarlo a Javier Milei en esta elección que es legislativa es votando al PRO”.

Varios asistentes cuentan que se miraron extrañados. No hubo aplausos. Personas que trabajaron en el proyecto cambiemita por años vieron en Macri un amarillo desteñido con un discurso en tono 2015. El argumento es demasiado largo, intrincado y difícil de explicar para el electorado.

La lógica de Macri sería esta: para que las leyes que Milei impulsa se concreten necesita de los diputados de su partido que “se ocuparon de ser el adulto en la sala mientras otros diputados que tenían que ocuparse se tiraban agua, hablaban con megáfono, se agarraban a piñas”.

Palo para los libertarios, sí. Pero el problema es que no había ninguno oyéndolo. Por caso, en el entorno del senador Juez dijeron que estaba yendo pero se le hizo tarde porque venía de otra actividad. ¿De Loredo? Ausente, por viaje. “Mauricio sabía”, aclaran cerca suyo.

Sí estaban la diputada Laura Rodríguez Machado y la senadora Carmen Alvarez Rivero, en teoría macristas, pero que horas antes se habían sentado a la mesa con Patricia Bullrich y Gabriel Bornoroni para que quedara claro de qué lado están. Cuando empezó el acto en la Bolsa de Comercio fueron las dos primeras personas en ser nombradas. ¿Sutil maldad o una mera casualidad?

Reacciones adversas

Alvarez Rivero empezó a hacer juego propio y esta semana hizo pública una carta en la que busca empujar a Mauricio Macri a un acuerdo con La Libertad Avanza. El objetivo es muy pretencioso para alguien con un recorrido político no muy extenso. La senadora tiene banca hasta 2027 pero también tiene un primo, Sebastián García Díaz, al que considera su maestro en política y que desde hace muchos años milita en distintos espacios de la derecha cordobesa. Una jugada así podría sacarle una sonrisa a Bullrich para empezar a tantear a su pariente en una eventual lista legislativa.

Macri la señaló en su discurso y la llamó a encuadrarse: “Espero que la senadora se incorpore y se acaben las discusiones internas”.

En el bullrichismo comparan las dos visitas. Macri en avión privado, eventos partidarios con poca convocatoria y estadía en estancia demasiado paqueta. En cambio, celebran que Bullrich se muestre austera viajando en avión de línea, el acompañamiento de los libertarios (como Bornoroni) y una conexión mejor con la época al tomar la agenda de inseguridad. La fractura quedó expuesta también entre las versiones cordobesas del PRO.

Incluso exsocios de Juntos por el Cambio se fueron con mal sabor de boca de la Bolsa de Comercio. Y no fue por la comida sino por la falta de reconocimiento de Macri del trabajo conjunto: habló todo el tiempo del PRO y nunca de Juntos por el Cambio.

Hubo gruñidos radicales. Le recuerdan a Macri que también la UCR trabajó para que se concreten las leyes libertarias y que sin ellos hubieran sido apenas barriletes sin cordel. “Además el PRO forma parte del gobierno”, remarcan.