El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, justificó la decisión del Gobierno de pedirle un nuevo préstamo al Fondo Monetario Internacional FMI) por 20.000 millones de dólares. “La Argentina va al Fondo en condiciones absolutamente diferentes a las que fue anteriormente”, aseguró y descartó una posible devaluación. Además, se refirió a la disputa entre La Libertad Avanza y el PRO en las legislativas de la Ciudad de Buenos Aires: “Le tienen miedo a Milei”.

Según Francos, los análisis que señalan que el Gobierno va a devaluar cuando reciba el préstamo del FMI son “comentarios que llevan a la inestabilidad” y “no tienen nada que ver con la realidad de la Argentina”. Se trata, agregó, de “rumores” que hacen que empresarios “importen todo lo que pueden importar porque creen que les va a salir más caro en los próximos meses”.

“Ya explicó el Presidente los motivos por los cuales no va a haber una devaluación. No es cierto que el Fondo esté imponiendo condiciones en este sentido. El Presidente dice que hay una cantidad de pesos estable en la economía y eso no se va a cambiar, no se van a imprimir más billetes -explicó en una entrevista en Radio Mitre-. Cuanto menos pesos haya, más barato el dólar. Son cosas lógicas”.

Noticia en desarrollo