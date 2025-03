Un joven de 25 años que habría participado junto a otros dos hombres del crimen de una beba de 11 meses en la localidad bonaerense de Pablo Nogués fue detenido este sábado a la noche por la Policía de la Ciudad cuando trabajaba como "trapito" en el partido que River jugó en Núñez frente a Rosario Central.

Este viernes, una beba de 11 meses murió al ser atropellada por ladrones que escapaban a los tiros en la localidad bonaerense de Pablo Nogués (Malvinas Argentinas), después de protagonizar una entradera en Tigre. La madre de la niña, que también fue embestida, resultó gravemente herida.

Por el hecho fue detenido el viernes un hombre de 35 años y este sábado un joven de 25 años, por lo que las fuerzas se centran ahora en la búsqueda del tercer implicado.

El detenido de 25 años fue localizado gracias a un aviso recibido a través del sistema de emergencias 911, en el cual un familiar informó sobre su paradero. De inmediato, personal de la Comisaría Vecinal 14C de la Policía de la Ciudad se dirigió hasta el estadio Monumental para ir a detenerlo.

Según la información aportada por ese familiar, el joven se encontraba en las inmediaciones de la cancha de River haciendo de "trapito". Con los datos recabados, se puso en marcha un operativo que permitió su captura en el barrio porteño de Palermo.

Los interventores dieron aviso a la Justicia Ordinaria de Ciudad, donde efectuaron consulta con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 38, de María de Los Angeles Diez, a quién se la interiorizo de los hechos y dispuso actuaciones por Averiguación de Ilícito y la detención del prófugo, mientras resuelva la situación el titular de la Fiscalía Descentralizada de General Pacheco, José Amallo, a cargo del crimen de la menor.

El detenido está imputado por "Robo Calificado por el Uso de Arma de Fuego en Poblado y en Banda, Abuso de Arma y Homicidio Criminis Causa".

El crimen

Los ladrones comenzaron su raid a bordo de un Volkswagen Golf en la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre, cuando interceptaron con un arma a Romina Alanís, una mujer que llegaba a su casa sobre la calle Bibiloni al 3.100. Allí ingresaron a la vivienda y amenazaron a la dueña de la casa. Robaron dinero, pertenencias y se escaparon en la camioneta Jeep Renegade de la víctima. Además, uno de ellos se fugó en otra dirección en el Golf.

La víctima denunció rápidamente a la policía y a través de varios patrulleros, dieron con la camioneta en la que iba un hombre identificado como Rodrigo Moreira, de 35 años. Los delincuentes comenzaron a disparar, hiriendo además a un motociclista en la pierna.

La tragedia sucedió cuando Moreira impactó contra un árbol y atropelló a Natalia Heinzenrreder (41 años) y a su hija Sofía Hildebrant, de solamente 11 meses, quien falleció camino al hospital. La madre de la beba quedó internada en grave estado. Heinzenrreder es madre de otros dos hijos, de 18 y 12 años, y colaboraba en un merendero comunitario.

“Natalia está grave. Tiene una fractura expuesta y hay riesgo de infección. Aún no sabe que su hija murió” dijo Gabriel, el esposo de Natalia, desde la puerta del Hospital Dr. Federico Abette. El padre de Sofía mencionó que su esposa "estaba despierta antes de entrar al quirófano, pero no le dijimos nada", informó que está consciente pero que "corre riesgo su vida" y criticó que desde la fiscalía no se comunicaron con la familia. Por último informó que los alias difundidos para ayudar a la familia son falsos: "no estamos pidiendo ayuda a nadie".

Una cámara de seguridad en el cruce de las calles Madame Curie y Morse registró los instantes previos al siniestro y muestra cómo varias personas corren para asistir a la mujer y a su bebé luego del hecho ocurrido este viernes por la tarde.

La causa quedó a cargo del fiscal José Amallo de la Fiscalía descentralizada de General Pacheco, que caratuló al expediente como "robo, atentado y resistencia a la autoridad, abuso de armas, lesiones y homicidio".

El Jeep que conducía Moreira fue secuestrado y la Policía encontró allí 2 millones de pesos, un cochecito de bebé, un pasamontañas y una pistola Glock 9 milímetros con una bala. El arma de fuego tenía una denuncia por robo en Brandsen de abril de 2024. Hay un tercer ladrón que continúa sin ser identificado y prófugo.