“We Are Family” de Sister Sledge no suena en Jóvenes de medio siglo (reciente estreno de Disney+), aunque ese himno de la cultura LGBTIQ+ se expresa en cada uno de los episodios de esta sitcom creada por Max Mutchnick y David Kohan (Will & Grace). La muerte de un amigo en común es el catalizador para que Bunny (Nathan Lane), Jerry (Matt Bomer) y Arthur (Nathan Lee Graham) decidan formar su propio clan en Palm Springs. Se trata de una sitcom formalísica que denota una alegría de vivir –y morir- en cada una de sus bromas. “Sobrevivimos al SIDA en los ’80, creíamos que íbamos a ser inmortales”, lanza uno de los personajes y esa frase puede ser leída como comedia y como drama a la vez.

Sí, el tono es de un jolgorio flamboyante, lleno de comentarios tiernamente maliciosos, aunque quien más se destaca es el azafato mormón predispuesto a emparchar cualquier situación. “Me tocó interpretar a un Golden Retriever”, dice Bommer reconocido por su labor en White Collar, protagonista de auténticos dramones queer (The Normal Heart y Fellow Travelers), que aquí campea el humor con la misma naturaleza que su personaje.

La ternura e inocencia de su criatura es el moño de esta ficción que tiende puentes con Will & Grace y la remake de La jaula de las locas. “Un cuarto de siglo después”, aclara David Kohan en charla con Página/12. El paso del tiempo y la inminencia de la muerte, por otra parte, le dan su raíz universal a Jóvenes de medio siglo. “¿Quién es mi familia? ¿Qué voy a hacer en mis últimos años? ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Con quién me quiero rodear de acá en más? Realmente creo que cualquiera se puede identificar con ello”, aseguran sus máximos responsables.