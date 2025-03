Newell's recordó anoche sus mejores noche de fútbol en el Coloso. En un partido de juego atractivo y lleno de emociones, la Lepra superó a Boca. Se impuso con claridad como hacía mucho tiempo no se lo via al rojinegro ante su gente. Carlos González no hizo goles pero fue de los mejores en el equipo de Cristian Fabbiani junto a los defensores y Ever Banega.

Newell’s le salió a jugar como hacía mucho tiempo no se lo veía, más aún de local, con decisión ofensiva, agresividad en la marca y ambición. Los primeros quince minutos fue un monólogo de los leprosos, imponiendo su juego con la pelota y también en la marca cuando la tenía la visita. Boca se vio sorprendido y una distracción abrió el marcador para la lepra. Sacó del arco Navas, cabeceó González hacia atrás para la corrida de Herrera y el ex Defensa y Justicia, con ángulo cerrado, superó a Marchesín en definición con la punta del pie por arriba. Silvetti y Maroni se entusiasmaron con el protagónico en ataque del equipo y le dieron su aporte al juego, aunque no logró Newell's ser claro en el último pase para volver a generar una ocasión de riesgo.

Lolo, de cabeza, autor del segundo gol.

Boca necesitó media hora para reaccionar. Lo hizo a partir del despliegue de Delgado para sacar al equipo de su campo. Después buscó protagonismo Zenón y lo intentó Velasco. Pero Newell’s se esforzó para llegar siempre a la marca y le alcanzó para evitar que el xeneize progrese en el campo con la pelota. Por entonces el partido pasó a ser parejo, con Boca con más tiempo con la pelota y Newell’s cómodo en su función por defender. Pero la lepró volvió a golpear a Boca en tiempo de descuento con un cabezazo de Lollo en un tiro libre lanzado por Banega. La lepra lució en estado de gracia.

El hincha de Newell's disfrutó del segundo tiempo porque el equipo no dio nunca signos de debilidad. En los primeros minutos Gonzalez estrelló un tiro en el palo, después lo perdió Maroni, tambien con definición al poste, y la respuesta de Boca llegó de un tiro penal. Pero Cavani remató al palo y en el rebote se lució Navas tapando el remate de Battaglia.

Los jugadores leprosos se mostraron agotados en los últimos minutos y Fabbiani no dudó en incluir mas defensores al equipo, dispuesto a jugar de controgolpe. En esa situación Marchesín la ganó un mano a mano a González y Banega hizo uso de su talento para tener la pelota, frenar el ritmo del rival y hacer jugar a su equipo. La Lepra nunca puso en riesgo el triunfo porque siempre se sintió más que el rival y lo mostró en el juego. Y defendió en el cuarto de hora final solo por elección de su técnico con los cambios.

2 Newell’s

Navas 7

Montero 5

Lollo 7

Cuesta 7

Martino 6

Banega 8

Jacob 6

Maroni 6

Herrera 7

Silvetti 6

González 8

DT: Cristian Fabbiani

0 Boca

Marchesín 6

Blondel 5

Di Lollo 5

Rojo 4

Blanco 4

Belmonte 4

Delgado 6

Zenón 5

Velasco 5

Cavani 5

Giménez 5

DT: Fernando Gago

Goles: PT: 4m Herrera (N) y 47m Lollo (N).

Cambios: ST: Desde el inicio Battaglia, Advíncula y Herrera por Blondel, Di Lollo y Delgado (B), 14m Merentiel por Velasco (B), 15m Sotelo por Herrera (B), 22m Salcedo por Silvetti (N) y 33m Calderara y García por Martino y González (N)

Arbitro: Darío Herrera

Cancha: Coloso del Parque