La Universidad de Buenos Aires le otorgó el título Honoris Causa a Charly García. El gesto no solo constituye un homenaje a este músico genial sino también la oportunidad para abrevar de su arte lo mejor de nuestra condición humana. En momentos tan dolorosos como el que vive nuestro país, con un presidente cuyo ideario desvariado no hace más que incentivar el odio y el rechazo a los principios básicos de la convivencia, poner atención en la música y la poesía de alguien que vocifera: “Yo que nací con Videla” se hace casi indispensable. Es que hoy su obra, lejos de evocar meramente épocas oscuras de nuestra historia, está más vigente que nunca. Para ello se aúnan razones de índole técnica y ese plus que solo un artista puede lograr para sintonizar en un acorde y una frase las coordenadas de la tragedia social en un momento y espacio determinados. Charly nos advierte que:"...si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después, no es sólo una cuestión de elecciones..."

Por lo pronto, el inmenso talento de García trasciende todas las fronteras musicales. Dueño de una formación clásica cultivada desde muy pequeño, supo extraer de los grandes maestros esa carne que imprimió al rock argentino de un vuelo tan exquisito como apasionado. Su virtuosismo siempre estuvo al servicio del arte. Esto es: ese sonido que, en el caso de la música, hace que el alma del oyente deje de ser una mera palabra para transformarse en una cuerda por donde vibra el diapasón más íntimo del cuerpo. Por algo nos sabe cantar: “Cuando estés mal: cuando estés solo; cuando estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular”.

Y su fantástico Clics modernos contiene la canción de Los dinosaurios, hoy de escucha imprescindible habida cuenta del negacionismo reinante en la Casa Rosada, constituye un testimonio pavoroso del terror cotidiano que imperó durante la dictadura en nuestro país: “los amigos del barrio pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer, los que están en los diarios pueden desaparecer”. Una estremecedora conjunción de poesía, calidad y brillantez publicada en 1983 que hoy nos alerta de urgente manera respecto de quienes reivindican ese período ominoso con el solo fin de imponer un plan económico con que sumir en la miseria al pueblo de esta nación.

Por lo demás, allí está Nos siguen pegando abajo, No me dejan salir; Ojos de video tape y No soy un extraño; temas cuyas letras testimonian la represión presente en aquellos tiempos y ante la cual no debemos escatimar esfuerzos en pos de impedir su nefato retorno. De hecho, no sorprende que la música del Doctor Charly García se escuche en Puan el excelente film de Benjamín Naishtat y María Alché. cuya trama en torno a los avatares de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA denuncia el peligro que corre la educación pública en nuestro país.

Un poco más atrás en el tiempo, la Canción de Alicia en el país del año 1980 nos pone a tono con lo que nuestros actuales días, más que insinuar, patentizan conforme pasan las horas: “y es que aquí, sabes/el trabalenguas trabalenguas/el asesino te asesina/”. Hay que tener mucho coraje, mucha convicción para grabar y publicar esta denuncia: “no tendrás poder/ni abogados, ni testigos”. Lo cierto es que estas pocas letras montadas en una intimidante y pavorosa melopea dicen más que miles de páginas, artículos y reflexiones sobre la amenaza que hoy pende sobre la democracia argentina, a saber: la violencia, la sinrazón y la barbarie instalados en la conducción del estado.

En Charly habita un deseo decidido que el zorrito Quinteros --músico que acompañó a Charly durante años-- supo describir en una breve anécdota. Sentados en un bar sobre la vereda, Charly y unos amigos ven cómo una madre gitana regaña a su hija por lloriquear sus quejas: “Eres la hija de la lágrima”. Momento que impactó en nuestro artista lo suficiente como para en ese mismo instante decir: voy a hacer un disco que se llame La hija de la lágrima. Y así fue.

Gracias querido. Si algo necesitamos en este momento es personas con tanta convicción y valentía como tenés vos. Porque de esa manera el resto, tal como quien escribe estas líneas, nos animaremos, aunque sea un poquito, a salir de nuestras pequeñas tonterías cotidianas y advertir que la barbarie disfrazada de libertad nos dejará sin ese resto de humanidad por la cual la vida --aunque sea en el llanto-- se viste de dignidad y pasión. “Es que amor/para quien busca una respuesta /es más que sentirse bien”. Tremenda frase. Toda una invitación para interrogar nuestra “pasión por la ignorancia” --la peor que aqueja al ser hablante, según Lacan. Así, en Clics Modernos, Charly puede decir “No soy un extraño” porque quizás su arte nos invita a dejar de ser extraños con nosotros mismos para poder cantar: “los carceleros de la humanidad no me atraparán dos veces con la misma red”

Qué lindo es cantar a Charly, qué lindo es decir sus canciones, qué sencillo y qué complejo: “No existe una escuela que enseñe a vivir ...”cuántas cosas tremendas decimos, tarareamos, silbamos a veces quizás sin darnos cuenta, como para que lo imposible de tramitar se haga un poco menos cruel. Cuesta encontrar derivas musicales en que letra y música acuerden lo suficiente como para transmitir experiencias tan singulares, tan controvertidas, con un ritmo y melodía que ya de por sí le susurran a la letra lo que conviene decir. Es que Charly va al rescate, sabe que la palabra puede tocar lo inalcanzable si uno no la molesta o perturba demasiado.

Quizás por eso puede cantar Cuando me empiece a quedar solo. Una composición que por el espesor poético y existencial que alberga ha sido elogiada por propios y extraños. Como bien se sabe, la letra transmite en primera persona la experiencia de un sujeto en el ocaso de su vida. El texto progresa en una enumeración de circunstancias y escenas cuya punto común consiste en la pérdida de sentido que trasunta el cuerpo y los objetos adyacentes: “tendré los ojos muy lejos/un cigarrillo en la boca/ el pecho dentro de un hueco/ un libro muerto de pena/ y una gata medio loca...”, y esa frase impresionante que sobre el final re-significa todo el texto cuando, al abordar la segunda persona, da cuenta que el recurso del habla permite, sin embargo, robarle un guiño a la soledad : “y el fantasma tuyo sobre todo/ cuando me empiece a quedar solo”. La música de Charly nos invita a no transformarnos en fantasmas, zombies, al servicio de la idiotez y la locura del odio que hoy pretende dejarnos solos, extraños. Nos invita a unirnos para hacer realidad eso de que “los dinosaurios van a desaparecer”. Doctor Charly, todos y todas rezamos y luchamos con vos. Say no more.

Sergio Zabalza es psicoanalista. Doctor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires.

Las letras y títulos mentados en el texto corresponden a los siguientes temas o álbumes: Demoliendo hoteles; Cerca de la revolución; De mí; Clics modernos; Los dinosaurios; Nos siguen pegando abajo; No me dejan salir; Ojos de video tape; Dos Cero Uno Transas; Canción de Alicia en el país; La hija de la lágrima; Desarma y sangra; Tu amor; No soy un extraño; Cuando me empiece a quedar solo; Rezo por vos; Say no more.