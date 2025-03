Además de pedir una devaluación, el expresidente Mauricio Macri le enrostró la administración de Javier Milei que el PRO le “sacó las papas del fuego” en más de una oportunidad. La respuesta del Gobierno no se hizo esperar: con Karina Milei a la cabeza, le plantó una motosierra en la sede del gobierno de la ciudad.

El cruce entre los popes de la derecha fue solo el inicio de lo que promete ser una encarnizada campaña por el voto del porteño conservador, afectado y oscilante por aguda crisis económica que atraviesa la gestión de La Libertad Avanza (LLA) sostenida por su socio, el PRO.

En el todos contra todos hasta la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se subió al ring. Acusó al jefe de gobierno, Jorge Macri, de “embarrar el año” con el adelantamiento de las elecciones y cerró cualquier posibilidad de alianza: “¿Qué acuerdo podes hacer con alguien que decide hacer una elección sin consultarle a nadie?".

Los dardos de Mauricio Macri

Todavía no se lanzó formalmente la campaña para los próximos comicios legislativos y ya quedó claro que la ciudad de Buenos Aires, el distrito en el que el macrismo y el mileísmo no acordaron ir juntos para las próximas legislativas, será el bastión en disputa.

Lo de Mauricio Macri esta mañana fue durísimo. No sólo pidió “otro tipo de cambio”, golpeando de lleno en donde al Gobierno más le duele, sino que además apuntó directamente contra el entorno presidencial: “La obsesión de Karina es terminar con el PRO mientras les salvamos el gobierno de los papelones que hacen”, dijo durante una entrevista por Radio Mitre.

“Su círculo, su triángulo de hierro –dijo confundiendo la geometría- es el que ha dicho que no (a un acuerdo). Yo no creo que el Presidente sea un mentiroso. Me decía ‘sí, me parece fantástico’, pero nada de eso sucedió. Entonces, de un proyecto de país hemos terminado en un proyecto de poder que atenta contra el país”.

Macri no sólo le reprochó a Karina Milei que “su obsesión es criticar al PRO” y de no querer reunirse con él, sino que además le echó en cara todo lo que hizo el macrismo en favor del Gobierno:

“No puedo entender que se le sacó la Ley Bases, se evitó que le volteen el DNU (70/2023), se evitó que se caigan los vetos y que, frente a ese espectáculo bochornoso que dieron sus diputados tirándose agua, insultándose, pegándose y con megáfonos, se le votó el DNU para que pueda negociar con tranquilidad con el Fondo, y frente a eso la respuesta es una lista de Karina Milei” por afuera de toda alianza con el PRO.

Así y todo, el exmandatario dijo que su partido apoyó al Gobierno porque "no hay duda" de que está en "el rumbo correcto". “Desafío a que alguno me diga si alguna vez pasó en la historia política argentina que un partido que no pertenece al Gobierno haya hecho lo que hizo el PRO" por LLA, se afligió.

Una motosierra en la cara de Jorge Macri

Minutos después de esa declaración, Karina Milei se mostró junto con el vocero y candidato a legislador, Manuel Adorni, con una motosierra frente a la sede del gobierno porteño, en la esquina de Uspallata y Pepirí, en el barrio de Parque de los Patricios.

En rigor, la fotografía de campaña en la que también estaban los principales candidatos porteños de LLA se había tomado más temprano, pero su difusión se tardó.

En el centro se ubicó Adorni, cabeza de la lista de LLA en la Capital Federal, con una motosierra en sus manos emulando a la que Milei exhibió durante la campaña electoral de 2023. Ya lo dijo el vocero días atrás: “Vamos a pasar la motosierra por la ciudad”.

La secretaria general de la Presidencia y el vocero estuvieron acompañados por Soledad Pelayo, Nicolás Pakgojz, Andrea Freguia y Juan Pablo Arenaza, entre otros candidatos a legisladores. La fotografía será utilizada para la campaña.

En medio de los tiros por elevación, Bullrich decidió apuntar en línea directa contra Jorge Macri y lo acusó de “perturbar” a los porteños con el adelantamiento de las elecciones.

“Este año pasamos todo para agosto, todo el año de trabajo, y ocuparnos de las elecciones recién en agosto. Jorge Macri metió una elección el 18 de mayo. En vez de preocuparse de gobernar hasta agosto, y la elección la tendríamos en octubre, metió una elección el 18 de mayo, que perturba", criticó la ministra.

Además lo acusó de no haberlo consultado con el Gobierno y descartó por ello una eventual alianza electoral: "La primera pregunta es por qué esta elección en el medio. Si te meten una elección que ni consultan la fecha, te embarra el año, ¿qué acuerdo podes hacer con alguien que decide hacer una elección sin consultarle a nadie?"

Luego, al ser consultada por la posibilidad de competir como candidata a senadora en octubre, expresó: "Tener que estar discutiendo si voy o no a ser candidata me saca del eje y no quiero estar fuera del eje. No sé qué va a pasar".