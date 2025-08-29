Un estudio publicado por la revista académica PLOS One realizado en Estados Unidos, el Reino Unido y otros 44 países del mundo reveló que la llamada crisis de los 40 se adelantó 20 años. Las causas de este corrimiento remiten a un fenómeno mundial previo a la pandemia, porque el estudio recoge datos entre 1993 y 2024, y las tasas de depresión y ansiedad comenzaron a aumentar a partir de 2010.

"Tiene que haber sido algo que ocurrió prácticamente en simultáneo como para que se dé en todas partes del mundo. El estudio no lo puede definir, pero sí lo asocia. Dice que el único evento mega importante es la aparición de las redes sociales", explicó el neuropsiquiatra y especialista en salud mental Fernando Taragano en la 750.

La crisis vital asociada históricamente a las personas que rondan entre los 40 y 50 años tiene como característica una pregunta existencial sobre el propósito de la vida. Pero ahora, según el estudio, ese cuestionamiento llega antes, en la década de los 20, y declina paulatinamente a medida que pasan los años.

"Lo que da la impresión es que el afuera está asustando mucho y uno no tiene el propósito bien definido, el para qué estoy y hacia dónde voy a ir y cuál es el sentido de mi propia existencia", reflexionó Taragano en En el ojo de la tormenta.

Además, consideró que la presencia permanente y colonización de las redes sociales del tiempo de ocio nos llevó a experimentar una distorsión de la realidad a partir de la categorización de la identidad de las personas y la cuantificación.

"Tal vez las redes nos han metido una falsa vara altísima. Pareciera que para estar satisfechos con nuestra propia identidad tendríamos que parecernos a esos íconos e influencers que vemos", concluyó.