El abogado Carlos Beraldi, quien representa a la expresidenta Cristina Kirchner en la Causa Vialidad, aseguró este lunes por la mañana en conferencia de prensa que "no hay ninguna posibilidad" de que la sentencia del máximo tribunal se resuelva entre gallos y medianoches " salvo que se trate de una operación política ". Respecto al estado de ánimo de la exmandataria, Beraldi fue contundente: "Cristina nunca tiene miedo".



Tras la presentación del recurso de queja ante la Corte Suprema contra el rechazo del Tribunal de Casación a la apelación de Cristina Kirchner en la Causa Vialidad, el abogado enumeró las arbitrariedades del proceso judicial, apuntó contra la independencia de los jueces y recusó la designación por decreto de Manuel García Mansilla.



"No solamente está el recurso de la expresidenta. Hay 10 recursos más que la Corte tiene que tratar. Por lo cual, desde el punto de vista jurídico no hay ninguna posibilidad de que esto se resuelva entre gallos y medianoches, salvo que se trate esto de una operación política que nada tiene que ver con el derecho", destacó el representante legal de la exmandataria.

En la misma línea, Beraldi enfatizó: "Por lo que conozco a Cristina, desde hace 10 años que la asesoro, Cristina nunca tiene miedo, está convencida de la tarea que desarrolla, la tarea institucional, a la gente que representa, y sabe por qué este proceso existe. Existe no porque haya cometido un delito, sino porque ha hecho muchas reformas que hay ciertas personas que no se lo perdonan".







Cristina Kirchner presentó un recurso ante la Corte Suprema

"Hemos presentado un recurso de queja a efectos de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación efectúe un análisis sobre las graves y persistentes violaciones de garantías constitucionales que se han ido produciendo durante el trámite de este proceso", indicó el letrado.

Beraldi enumeró los motivos por los cuales se efectúa este recurso ante el máximo tribunal. "En primer lugar, se ha suscitado la intervención en distintas instancias de jueces y de fiscales que no cumplen con los estándares internacionales en cuanto a la necesidad de que sean independientes e imparciales del poder político y, por tanto, también que los fiscales deban observar requisitos de objetividad", sostuvo.

"La segunda cuestión que hemos planteado tiene que ver con el derecho de defensa en juicio, porque en este proceso se limitó de manera incorrecta y arbitraria la posibilidad de ofrecer prueba de descargo, la posibilidad de que el tribunal analice todas y cada una de las defensas que fueron presentadas. Y fundamentalmente que mantenga, en conexión con el agravio anterior, un total equilibrio frente a la discusión que presentan las partes. Es decir, que los jueces no pueden tomar una posición acusadora como ocurrió en este expendiente", agregó.



"La sentencia carece de fundamento jurídico y se han violentado reglas lógicas que llevan a conclusiones absolutamente absurdas. Por ejemplo, que lo que se sostiene para fundar determinadas absoluciones que son correctas, se invierten en el caso de la expresidenta y se la hace responsable en base a un criterio que ni el mismo tribunal considera válido", ejemplificó el abogado de la expresidenta.

Recusación a García-Mansilla y la intromisión de Milei

"Es necesario que también tengamos en ese tribunal una garantía de que los jueces cumplan con el estándar de imparcialidad. Y aquí nos encontramos con un problema que es el que hemos planteado a través de un segundo escrito, y que tiene que ver con la recusación concreta de uno de los jueces que ha sido designado en comisión, el Doctor García-Mansilla. Claramente no cumple con la condición de ser un juez imparcial, fuera de toda duda razonable", dijo Beraldi en referencia al nombramiento por decreto.

"Estos hechos se conectan con una serie de episodios que han ocurrido recientemente y por eso se hace el planteo en este momento. En primer lugar el presidente Javier Milei a través del Decreto 137 designa en comisión a este juez (García-Mansilla) cuando faltaban nada más que tres días para que se comenzara con un nuevo período de sesiones. Esta designación ha sido severamente cuestionada desde distintos sectores políticos del más amplio espectro, mostrando que había un problema de institucionalidad muy grave. Dos días después de la designación el doctor García-Mansilla asume el cargo como juez en comisión cuando había afirmado en una audiencia pública de que nunca iba a aceptar una designación en estas condiciones" recordó el letrado.



"Ya esto generaba un problema de singular trascendencia y tras cartón sobreviene otro problema de envergadura político-institucional todavía más serio. Y es que en un debate que el presidente Milei establece con la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, el Presidente introduce en la discusión la existencia de esta causa Vialidad y manifiesta que Cristina va presa. Esta es una manifestación extraordinariamente grave y desde nuestra perspectiva puede significar una intromisión en el manejo de causas judiciales, que el Presidente tiene expresamente prohibido por disposiciones que están en la Constitución".

"El problema que se presenta es que este juez que se presentó en comisión, que no tiene estabilidad, es el que tiene que resolver este planteo. Es decir si este recurso de queja procede o no, con lo cual se encuentra severamente minada su imparcialidad frente al caso", consideró el abogado. Por último, Beraldi anticipó que los senadores del PJ se van a oponer a que progrese el pliego en el Senado de la Nación. "Estamos frente a un panorama que inequívocamente determina que este juez no pueda continuar o por lo menos no pueda intervenir en este proceso, y eso es lo que hemos planteado en este escrito", sentenció.