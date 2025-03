El diputado nacional de Unión por la Patria Leandro Santoro, candidato a legislador porteño de Es Ahora Buenos Aires, calificó como una “estafa” la maniobra del dirigente libertario Yamil Santoro, quien para confundir al electorado y restarle votos al peronismo designó como primer candidato de su lista a su hermano Leandro Santoro, homónimo del referente del PJ.

"Hacía por lo menos un mes y medio que me había llegado el rumor que el PRO estaba armando esto con la candidatura de Yamil. No sabía lo de Leandro. No le di mucha importancia, pero mi temor es que en realidad sea parte de una operación para tratar de sacarnos votos bajo una estafa", dijo el diputado de UxP, que aparece con ventaja en la elección de la Ciudad de Buenos Aires del próximo 18 de mayo, con Manuel Adorni (La Libertad Avanza) en segundo lugar y Silvia Lospennato (PRO) algo más abajo, afectada por la postulación de Horacio Rodríguez Larreta.

Según explicó el referente del PJ en declaraciones radiales, se trataría de una estafa "porque en realidad una cosa es que ellos pongan otro candidato o alimenten un candidato peronista, o un candidato de izquierda, cosa que también es común en campaña, que te inflen o inventen otros candidatos para sacarte, pero que te inventen un homónimo y que además todo el mundo lo presente como una avivada... porque los medios más importantes del país no lo presentan como un escándalo, lo presentan como una jugada de pizarrón", planteó.

E insistió: “O es una joda que el tipo está haciendo para tratar de instalarse, lo cual sería una joda de mal gusto, o es una estafa (...) Vos podés no coincidir con nuestras ideas, te puede parecer mal que nosotros estemos compitiendo en la Ciudad, entiendo todo, pero me parece que los más críticos tienen que reconocer que es inaceptable que aparezca un candidato homónimo que ya está instalado sin tradición política".

Además, siguió el referente del PJ sobre las irregularidades de la postulación de su homónimo, "Yamil se baja para poner a su hermano que se llama Leandro Santoro, quien hace ocho años vive en Alemania. No tiene antecedentes”.

La designación de su hermano como cabeza de lista del sello Unión Porteña Libertaria no fue la única maniobra por la que fue cuestionado Yamil Santoro, sino que días atrás ya había estado en la mira de la Justicia por intentar competir en las próximas elecciones con un meme-logo: una copia del logo de Unión por la Patria, pero con la banda de colores de Juntos por el Cambio y la palabra "libertaria".

El logo, diseñado para confundir y pescar votos en el cuarto oscuro, le valió una pedido de impugnación ante la Justicia electoral por parte de los abogados de Es ahora Buenos Aires, el espacio que encabeza Leandro Jorge Santoro. El viernes pasado, finalmente, el Tribunal Electoral porteño le ordenó a Yamil rediseñar el sello partidario para evitar “equívocos o malos entendidos”.