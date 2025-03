A un día del cierre de listas para las elecciones legislativas porteñas, Yamil Santoro publicó un video como "fundador y líder" del sello Unión Porteña Libertaria para anunciar que no encabezará la lista sino que será el jefe de campaña y tercer candidato para dedicarse a "terminar la tesis doctoral". O sea, dio por descartado renovar su banca como legislador en mayo próximo.

Después de crear un sello meme o sello Frankestein --que busca ganar a partir de la confusión del electoral, utilizando el mismo apellido que uno de sus adversarios y una copia del logo de Unión por la Patria, los colores de Juntos por el Cambio y la palabra "libertaria"-- Santoro dijo haber encontrado "un candidato mejor" que él, que representa los "ideales de defensa de los porteños con una visión liberal y republicana".





¿Quién será ese candidato? Lo mantuvo en secreto y se sabrá mañana a la medianoche cuando cierre la presentación de listas porteñas. Por el momento, lo que hizo Santoro para sumar cuadros políticos a su flamante fuerza fue lanzar una convocatoria pública a vecinos y vecinas porteñas que quisieran ser candidatos. "¿Te animás a ser diputado?" los invitó Santoro, a una semana del cierre de listas y poco más de un mes de las elecciones.

¿Qué ejes programáticos tendrá Santoro con voluntarios desconocidos? "Creo en la meritocracia y en la importancia de rodearse de los mejores para transformar la Ciudad. Si alguna vez pensaste que podrías hacer un mejor trabajo que los diputados actuales, esta es tu oportunidad", les propuso.

Sin saber cuántos candidatos se sumaron a Unión Porteña Libertaria, Santoro solo dijo que le dará "la oportunidad a las nuevas generaciones para que se luzcan". El recorrido político del actual legislador por Republicanos Unidos no es tampoco muy extensa y llegó a su banca tras la renuncia del exmarido Carolina "Pampita" Ardohain, Roberto García Moritán, quien asumió como ministro de Desarrollo Económico, en el que duró menos de una año.

En el video posteado esta tarde, el actual legislador por Republicanos Unidos --un partido destinado a la extinción-- también se dio el espacio para bromear con la apuesta por la confusión que hizo no solo por el sello Frankestein sino también por su apellido, que coincide con el de Leandro Santoro, el primer candidato del peronismo bajo el nombre "Es Ahora Buenos Aires".

"Probablemete, veas mi cara igual en el cuarto oscuro, así que no te vas a confundir con el otro Santoro", dijo sin siquiera asegurar su candidatura a tercer legislador, con exiguas chances de ser electo, y reconociendo el intento de jugar a la confusión.

Para cerrar el particular video que título "Novedades sobre mi candidatura" --que no será-- Santoro pidió el voto a Unión Porteña Libertaria y prometió "no te vamos a defraudar", parafraseando a Carlos Menem y con un Darth Vader sobre el escritorio.