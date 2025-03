Justo un día antes de un nuevo aniversario del comienzo de la guerra de Malvinas se presentará Las voces del silencio, documental sobre la búsqueda de justicia. La película dirigida por Gabriela Naso cuenta la historia de un grupo de excombatientes que, tras denunciar los tormentos, abusos y amenazas sufridos a manos de sus superiores en la guerra, enfrenta las trabas del sistema judicial argentino que impiden el juzgamiento de los responsables. La cita será este martes 1° a las 19.30 en el Gaumont. Luego, Las voces del silencio se estrenará el jueves 3 de abril a las 19 en el Teatro Argentino de La Plata.

En el conflicto bélico de 1982, los soldados argentinos no sólo padecieron hambre y frío sino también torturas físicas y psicológicas por parte de sus superiores, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas. Tras la rendición argentina, la dictadura cívico-militar que gobernaba el país desplegó un plan para acallar las voces de las víctimas y garantizar la impunidad de los perpetradores. Pero un grupo de soldados se resistió al silencio y comenzó a contar lo ocurrido en las islas. Con el tiempo, se sumaron nuevas denuncias y, veinticinco años después del conflicto, la Justicia empezó a investigar lo sucedido.

A casi 43 años de los hechos y 18 del inicio del proceso judicial, el documental rescata las experiencias personales de los excombatientes Antonio Orellana, David Zambrino, Ernesto Alonso, Gerardo Roschge, Gerardo Vega, Hugo Robert, Miguel Anderfuhrn, Oscar Rojas y Silvio Katz, y las hilvana con la búsqueda colectiva de justicia. Los testimonios de víctimas y testigos dialogan con las acciones colectivas encabezadas por la querella del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata y se articulan con registros directos de paisajes fueguinos que evocan la superficie de Malvinas.

Gabriela Naso es periodista y documentalista. Nació en la provincia de Buenos Aires en 1992. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) y magíster en Periodismo Documental por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Como periodista de investigación y documentalista, se especializa en temas de Derechos Humanos y Malvinas. Escribió, junto a Victoria Torres, Esquirlas en la memoria: una crónica de la identificación de los soldados NN en Malvinas (Editorial Marea, 2024). Las voces del silencio es su ópera prima.

"La idea de la película nació a partir de mi tesis de maestría. Soy periodista y empecé a investigar Malvinas a fines de 2016 cuando escribía para la Agencia de Noticias AUNO, que es la agencia de la Universidad de Lomas de Zamora, de donde soy graduada. Sentía que escribir en esa agencia era mi forma de devolver lo que el Estado me había dado a través de la de la educación pública y cubría temas de derechos humanos. Entonces llegué a Malvinas a través del proceso de identificación. Y en ese momento , Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata, me contó la existencia de la causa judicial que investiga los tormentos, abusos y amenazas que sufrieron los soldados conscriptos a manos de sus superiores", cuenta Naso en la entrevista con Página/12.

Naso investigó el tema en gráfica mucho tiempo, y cuando estaba cursando la maestría en 2018 tenía que hacer un mediometraje. Dijo entonces: "Bueno, tengo mucho contacto, ya conozco las fuentes, investigué muchísimo el tema". Y cuando se metió a lleno y empezó a ir a las actividades, a hablar con más excombatientes, se encontró con un colectivo que tenía valores con los que ella se identificó enseguida. "Y tomé el tema y lo abracé. Y ya cuando estaba haciendo la tesis supe que quería hacer un largometraje. Vengo del palo del periodismo, así que también era un desafío porque no hice la carrera de cine, solamente una especialización que me dio herramientas, pero me costaba mucho pensar en imágenes y, entonces, armé un equipo que me acompañase para hacer la película", comenta.

-Vos no habías nacido cuando se produjo la guerra de Malvinas. ¿Qué fue lo que más te resonó del tema que le dedicaste libros y películas?

-Hasta que yo me contacté con Ernesto Alonso, para mí Malvinas era algo que había visto en la escuela que era una "gesta heroica" de la que se hablaba el 2 de abril y nada más. Hasta ahí llegaba mi contenido de Malvinas, bastante escueto, pero sí estaba este concepto de "gesta". No tengo nada familiar vinculado a Malvinas, incluso mi papá no hizo el servicio militar obligatorio por ser clase '57, que fue la exceptuada con el cambio de edad. Y empecé y fue todo un trabajo. Yo venía escribiendo y militando en derechos humanos, y fue todo un trabajo de construcción de ese concepto que yo tenía de la guerra.

-¿Y en qué consistió?

-Consistió en trabajarlo con los testimonios, con la investigación, pero pensarlo desde una perspectiva de derechos humanos se fue transformando esto que empezó con un proceso de identificación, las torturas en Malvinas, la búsqueda de justicia a la defensa del Atlántico Sur, de los de los recursos naturales que son todos los argentinos, a pensar en esa base militar de la cual yo no tenía noción. Antes de haber tomado el tema Malvinas, yo no tenía noción de que había una base militar que atentaba contra la Argentina y la región. Entonces, fue todo un un proceso. Al decidir hacer una película me encontré con que había dos líneas narrativas audiovisuales sobre Malvinas. Una es "Malvinas, la gesta" y otro es el efecto las secuelas que tuvo el conflicto bélico en los excombatientes, pero no había ninguna película que abordase la cuestión de las torturas. Entonces, para mí era importante hacer un aporte a la construcción de la memoria colectiva, porque sí había escenas aisladas, relatos aislados en libros, escenas aisladas en Los chicos de la guerra, en Iluminados por el fuego, pero nadie se metía de lleno.

-Es un documental testimonial y, a la vez, emocional, sobre todo en la primera parte. ¿Ese equilibrio que tiene la película se dio naturalmente?

-Se fue dando en el montaje. Esto que decís que es emocional, ¿lo estás diciendo por los testimonios, que son fuertes?

-Sí, exactamente.

-Bueno, es algo que también me pasó en la tesis, me pasa en los artículos, me pasó en el libro: esto de escribir un poco desde las vísceras, como eso que te mueve ese relato. Te atraviesa. Obviamente, con todos los cuidados que requieren la entrevista y el montaje, porque es una víctima que te está contando un hecho traumático y cuando te lo cuenta, en cierto punto, lo trae al presente. En el momento de la entrevista uno tiene que ser sostén de quien te está confiando esa historia. Creo que no hay nada que agradezca más a mi profesión que el hecho de que la gente me confíe sus historias. Pero, a su vez, cuando estoy con el material, me moviliza, me atraviesa. Es ese sentimiento desde las vísceras y decir: "Esto tiene que estar, esto se tiene que conocer". Así que por eso también está esa selección.