Comenzó la temporada de cosecha gruesa y la provincia de Santa Fe se prepara para recibir unos 2 millones de camiones en sus diversas terminales portuarias. En ese marco, el gobierno convocó este lunes a una nueva reunión del programa “Operativo Cosecha 2025” para trazar los objetivos de cara a los próximos meses y garantizar tanto la transitabilidad de las rutas, como la seguridad de quienes circulen. Cristian Cunha, secretario de Cooperación provincial, advirtió que la cosecha coincidirá con un período donde hay distintas obras viales que se encuentran en marcha, lo que puede dificultar la circulación en diversos tramos. “Obviamente eso va a generar inconvenientes, por eso pedimos a la ciudadanía que tenga paciencia y precaución, y que atienda todas las indicaciones”, remarcó el funcionario. En tanto, Carlos Torres, secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), adelantó que las próximas semanas demandarán “estar presente en las rutas, comunicados y con mucha coordinación”.

El encuentro tuvo lugar este lunes por la mañana, en la sede de Gobierno de Rosario y participaron las diferentes áreas de gobierno involucradas en el operativo. Según detallaron las autoridades presentes, el objetivo de la reunión fue trazar un balance sobre el funcionamiento del programa hasta el momento y delinear nuevos objetivos de cara a los próximos meses, donde se estiman que circularán más de 2 millones de camiones por los puertos de la provincia. Ante ese escenario, desde el gobierno adelantaron que se asignarán recursos para “garantizar la transitabilidad y la seguridad” sobre las rutas de la provincia.

En rueda de prensa, Cunha indicó que el año pasado circularon por la provincia alrededor de 1,6 millones de camiones, sin obras viales en marcha. Para este año, el desafío es administrar el paso de un mayor volumen de camiones, con obras viales que se encuentran en ejecución, como el tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe, el Camino de la Cremería, el Camino del Mozo en el sur provincial, o el desvío de Timbúes en la ruta 91. Desde el gobierno señalaron que el listado de obras viales iniciadas demandan una inversión cercana a los 1,3 billones de pesos, una cifra equivalente a 1.500 millones de dólares.

“Son obras adeudadas por muchas décadas y por decisión del gobernador se están haciendo. Sabíamos que nos iban a coincidir con algún tiempo de cosecha. Obviamente eso va a generar inconvenientes, por eso pedimos a la ciudadanía que tenga paciencia y precaución, y que atienda todas las indicaciones”, explicó Cunha. “Con las obras en marcha este año necesitamos mucha más coordinación. Por eso la Secretaría de Transporte está trabajando para que las localidades no tengan inconvenientes”, añadió.

El funcionario también se refirió al estado de las rutas nacionales, que viene siendo uno de los principales reclamos del gobierno provincial a Casa Rosada, y advirtió que la falta de mantenimiento generará inconvenientes. “La ruta 11 y la AO12 en Roldán, en todo ese trayecto hay inconvenientes y no nos podemos hacer cargo nosotros porque no es jurisdicción nuestra. Ojalá puedan poner primera y empiecen a trabajar”, expresó y agregó: “La verdad es que hay muy poco trabajo, siempre el ministro de Infraestructura está pidiendo que nos cedan las rutas a nosotros, que nos podríamos hacer cargo. Pero hoy eso no está sucediendo”.

Por su parte, Torres reconoció que el aluvión de camiones que se espera demandará un esfuerzo coordinado por parte del gobierno provincial para evitar incidentes: “El trabajo nuestro es estar presentes en las rutas, comunicados y con mucha coordinación. En la medida que vamos teniendo información de lo que sucede en el ingreso a las terminales portuarias, podemos ir haciendo los retenes y tratando de que los camiones lleguen de a poco, para proteger a los camioneros, y para que no se le altere la vida a la gente que vive en la zona”.

El titular de la APSV además remarcó que el objetivo es cuidar a los camioneros que circulen por la provincia, evitar los siniestros viales y que los vecinos de la zona puedan seguir su vida normal. “La recomendación es que tengan un poco de paciencia. Que vengan tantos camiones es una bendición para la provincia de Santa Fe”, expresó y agregó: “Nuestro trabajo es cuidar la vida de los vecinos, que puedan salir y llevar los chicos a la escuela. Pero los camiones van a venir y hoy comparten la ruta con los vecinos. Algún día vamos a tener, si seguimos en este ritmo de obras, caminos exclusivos para los camiones y ahí los problemas van a ser mucho menores”.

El Operativo Cosecha 2025 demanda una inversión mensual de 100 millones de pesos e involucra a cinco ministerios: Gobierno, Obras Públicas, Desarrollo Productivo, Salud, y Justicia y Seguridad. La iniciativa también cuenta con un Comando Operativo en funcionamiento las 24 horas y contempla una coordinación logística con distintas comunas y empresas. Para el programa se destinaron 230 efectivos y 70 vehículos, que permitirán realizar más de 750 operativos policiales y de seguridad vial. Además, el operativo cuenta con 25 móviles de salud, entre ambulancias de alta complejidad y baja complejidad, un helicóptero sanitario alerta para traslados de urgencias, y postas sanitarias de 24 horas en el peaje La Ribera y en el Parque Industrial Alvear.