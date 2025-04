Hace 18 años nacía UPA!, Una película argentina y comenzaba el vínculo de sus directores y protagonistas, Santiago Giralt, Camila Toker y Tamae Garateguy, que funcionaron como un trío armónico en el caos, y que mostró, como nadie en pantalla grande, las dificultades, vicisitudes, pero también la pasión de hacer cine independiente. Luego vino el reencuentro con UPA! 2, El regreso, le siguió la tercera UPA!, Una pandemia argentina, Lado A+B, que estuvo marcada por todo lo que implicó hacer cine -o no hacerlo- en la era del Covid-19. Pero lo que nadie imaginaba era que iban a realizar un film en esta época de vaciamiento del Incaa y de destrucción de la industria cinematográfica nacional tan real que, por momentos, la ficción se asemeja a un documental: UPA! 4, Una primavera en Atenas.

La ficción se da en el actual contexto de país: tras el recorte del apoyo a las artes en Argentina, una productora sin dinero, una actriz cancelada y un cineasta deprimido se reúnen para explorar un musical sobre Medea. Junto a una actriz noruega convertida en directora, viajan al Peloponeso, donde resurgen viejos rencores. UPA! 4 fue elegida como la película de apertura del 26° Bafici y tendrá su estreno este martes 1° de abril a las 20.45 en el Cine-Teatro Alvear (Corrientes 1659), la sala que se suma este año al festival. Pero como si esto fuera poco, habrá una retrospectiva de la saga UPA! en el marco de la muestra cinematográfica.

Esta película nació del sentimiento de resistencia del trío de realizadores audiovisuales y artistas frente a lo que está pasando. "Es una respuesta a un ataque concreto que estamos sufriendo, en lo personal, como comunidad, los colectivos, los artistas, las mujeres, las mujeres artistas", explica Garateguy. "Hay un ataque feroz, furibundo y esta película es una respuesta", agrega.

-UPA!4 comienza con la movilización al Incaa, que son imágenes reales. ¿Cómo vivieron aquella marcha? ¿Ya estaba pensada la película en ese momento?

Camila Toker: -Ya estaba filmada. El viaje a Grecia fue previo a esa marcha, así que usamos material de la movilización que vino a cuento de lo que ya imaginábamos que estaba sucediendo.

Santiago Giralt: -Dijimos: "La primera manifestación en Buenos Aires que se haga vamos a integrarla a la trama", pero todavía no se había podido hacer porque no había habido manifestaciones. Filmamos primero el bloque Grecia y luego, como hacemos siempre, dijimos: "Ay, falta explicar mejor o entender mejor o falta una escena del personaje"...

C. T.: -Sabíamos que mi personaje estaba cancelado, entonces teníamos que hacerlo luego. Nos faltaba esa escena donde ella sufre la cancelación. El personaje Ailén está desesperada por el Incaa muerto y sin plata para pagar lo que se le debía a los trabajadores de películas anteriores. Y esa marcha nos sirvió para contar ese contexto del que parte Ailén.

S. G.: -Ponerlo en el inicio marca realmente la motivación que tuvimos: la película nace también de esta manifestación frente al Incaa para cuidar una institución que es fundamental para la historia del cine argentino y para el presente, para los jóvenes. Ayer pensábamos: Historias breves, Operas primas, la cantidad de cosas que significa el Incaa para la posibilidad de que el cine argentino siga vivo, sigan nuevas generaciones pudiendo empezar, porque hay algo que hay que recordar: un cineasta puede equivocarse un poquito en la primera película. Y para eso existe el Concurso de Primeras y Segundas películas. El cineasta se va armando también y para que se vaya armando y nosotros hoy podamos filmar con cierta eficacia es porque tenemos películas que el Incaa nos ha apoyado, nos permitió entrenarnos como técnicos, como directores. Eso hoy es un agujero negro porque en el Bafici también había películas del Incaa hasta hace unos años. Y ahora es sin películas de Incaa. Empieza a ser ya como un agujero. Lo último que nos terminó de provocar fue la campaña de llamado de jurados hecha con Inteligencia Artificial.

C. T.: -Eso es una amenaza.

S. G.: -O sea, serán sus jurades gente que no cobrará.

Tamae Garateguy: -Quien quiera que le paguen por un trabajo, un trabajo que además es arduo, el de leer, por ejemplo, 500 guiones en dos meses, y tenga la osadía de pedir que le paguen por ese trabajo, será reemplazado por la IA.

S. G: -Y habla de la falta representatividad también del nuevo Incaa. ¿Por qué no utilizan imágenes de nuestras películas para publicitar estas cosas? Si el Incaa antes se sentía orgulloso de mostrar la diversidad en pequeños avisos del Día de la Primavera, o lo que fuera. No están usando nada de las imágenes del patrimonio nacional. Hay una especie de ensañamiento con el propio cine.

-¿Esta es la película más crítica de las cuatro que hicieron?

C. T.: -Sí, fue con la que más conciencia entramos a hablar sobre un contexto. En la de la pandemia obviamente hablábamos de un contexto que era una realidad que no te podías saltear, era algo que nos estaba pasando a nivel mundial. Ahí tuvimos una conciencia de crónica, pero una conciencia más de crítica o de salir a defender es esta. Esto de la resistencia tiene que ver con defenderse. Defender lo que uno hace, pero defenderse uno. En este sentido, es lo que decía Tammy antes: somos atacados como colectivo, somos atacados como industria, somos ninguneados.

T. G.: -Sí, que ataquen a una industria que trae divisas, que da trabajo y que puede ser floreciente económicamente y la destruyan, te habla de que, en realidad, el ataque va hacia otro lugar, va hacia nosotros como existencia, va a nosotros como colectivo. El ataque trasciende. El ataque a lo que genera dinero -que es algo que este gobierno defiende-, en realidad, tiene que ver con que quieren destruir la historia y la producción.

S. G.: -Pienso en la estructura del Incaa y los técnicos de primer nivel de la industria argentina que son contratados por streamers para hacer series que son festejadas en el mundo. Estos técnicos se han entrenado en el cine producido por el Incaa. Cerrar el Incaa es cerrar un semillero y toda una posibilidad de futuro para nosotros y para los jóvenes que están empezando a hacer cine. Pero más allá de eso, Tamae hablaba del ninguneo: estamos siendo atacados por nuestras condiciones de posibilidad, por ser gays, por ser mujeres, por ser diversas, por celebrar el arte.

-La batalla cultural...

S. G.: -Exacto.

C. T.: -Sí, pero con un retroceso muy grande y en muy poco tiempo. Vivíamos con ciertos acuerdos, incluso con toda la crítica que uno puede hacer o no, más, menos al cómo funcionaba antes. También nos damos cuenta de que la segunda UPA es la más pop, y de repente hoy tiene otro significado en la lectura de la crónica de cómo fueron contando nuestras películas estos años de cine argentino. Y en el 2015 nuestros personajes y nuestros contemporáneos estaban filmando películas, con películas en festivales y en coproducciones. Hay algo que hoy se presenta como un dato histórico que, en ese momento, simplemente era con lo que jugábamos como contemporáneo. Hoy vemos que era una época floreciente del cine argentino, pujante, los actores de televisión querían entrar al cine, pero con un reconocimiento y un apoyo y fomento.

T. G.: -Pudimos crecer como cineastas, desarrollamos nuestras carreras, los técnicos ganaron profesionalismo. El cine se hace con horas de vuelo. Vos no podés manejar un presupuesto de una película enorme y tener doscientas personas a cargo de un equipo técnico si no tenés la experiencia. Es como un piloto que va a manejar un avión. El Instituto de Cine permite que la Argentina tenga un colectivo que tenga expertise en el audiovisual.

-Y la manera de responder a ese ataque es no solo yendo a las marchas, sino también haciendo cine, ¿no?

T. G.: -Haciendo, ahora se transforma en la mayor manera de resistir. Pero ¿cómo lo hacemos? Digo, porque si no "Ay, el contexto". Nosotros lo hacemos con humor, pero un humor que no banalice, un humor sin banalización.

S. G.: -Es un humor roto, un humor doloroso también porque habla de exilio. Al personaje Pina hay algo que estos gobiernos la han empujado, no tiene condiciones de posibilidad y está en México buscando inversores porque empieza a pasar eso: cuando ya no hay más infraestructura en nuestro país que nos permita hacer bases y raíz para construir como era el Incaa, empezás a tener que salir -está parodiado en la película- a vender o a encontrar un inversor donde fuera, en un país donde sientas que hay una posibilidad. El Incaa nos daba fortalezas como sujetos cinematográficos.

-¿También se está dando la situación de que por toda esta conflictividad hay productoras extranjeras que deciden no invertir en el cine argentino?

S. G.: -Por supuesto, está pasando.

C. T.: -Cuando vos cerrabas una coproducción, había una estructura que daba el Incaa, un marco legal. Todas o muchas de las películas que se han hecho en ese momento de más pujanza tuvieron que ver con coproducciones. Y era para festejar esas coproducciones que fueron, incluso, con el mercado Ventana Sur, que ahora ya no está en Buenos Aires, sino en Uruguay. Eran lugares de encuentro para mercado, para coproducción, para financiación desde otros lugares. Pero ¿qué pasa? Tenías un marco legal previo que era el apoyo del Instituto Nacional de tu país y eso era una asevero real para cualquier coproducción que quería entrar.

S. G.: -Un productor internacional confiaba en su película si vos le decías que tenías el Incaa, porque es una marca de que ya hiciste toda una estructura técnica de presupuesto y etcétera, que está bien hecha y que está aprobada.

T. G.: -En el mundo el Instituto de Cine argentino es muy conocido. Es un aval de que es un proyecto con seriedad.

-UPA! 4 abre el Bafici. Además de ser un reconocimiento, ¿creen que la eligieron porque refleja la realidad de este momento? ¿Cómo lo piensan eso?

C. T.: -Sí, es tomar cierta postura porque es una película que, evidentemente, critica o denuncia toda una situación que estamos viviendo hoy en día, que tiene que ver con lo que estamos hablando: el ataque a la industria, a la cultura, a los artistas. Así como nosotros tomamos cierta postura al hacerla, creo que el Bafici tomó cierta postura al elegirla como apertura, más allá de invitarla y de reconocer con la retrospectiva un camino de casi 20 años de esto. Pero haberla puesto en la apertura creo que significa querer diferenciarse.

S. G.: -Yo quería recordar nuestro temor cuando se la pasamos al Bafici porque nosotros empezamos a sentir una estructura de censura desde el Incaa. Y dijimos: "Bueno, tenemos esta película que es medio tirabombas". Hay temas como el de la dictadura que en medios públicos no se quiere hablar. No sabíamos dónde estaba, creemos en la gente del Bafici por el vínculo histórico, pero de repente un movimiento político se puede comer todo y, de repente, hay censura en todas las áreas. Mandamos la película con un poco de miedo. Y el Bafici rápidamente mostró que la vara de ellos no pasaba por ahí y un poco fue como decir: "Entonces vamos a poder expresarnos".

-Lo que pasa es que el Bafici, además de mostrar nuevos talentos y cine que no llegaría de otra manera si no fuera por este festival, también debe convertirse en una caja de resonancia de lo que está pasando en el sector.

C. T.: -Exacto. No sé cuántas películas hablan del momento. Creo que igual hubo muchas películas que se presentaron. Yo pensé que iba a ser menor por el estado de las cosas. El Bafici es caja de resonancia. De hecho, que nuestra primera película se mostrara en competencia también fue una postura, fue mover el avispero.

S. G: -También empezó a pasar con los años que UPA se transformó como en una especie de cuento paralelo de la historia del cine argentino independiente y del Bafici.

Una Primavera en Atenas.

Horarios de la retrospectiva

* upa! una película argentina (proyecciones en copias 35 mm): 2 de abril a las 16 en Sala Lugones. 5 de abril a las 13.45 en CC San Martín 1. Fernando, Ailén y Nina, director, productora y actriz, se unen para filmar su ópera prima. Dispuestos a todo, roban locaciones, contratan a un equipo inexperto y hasta se traicionan. En el intento, arriesgan sus pasiones, secretos y vínculos. ¿Cuánto se está dispuesto a sacrificar por una película?

* upa! 2 El regreso: 3 de abril a las 22.10 en Cinépolis Houssay 1. 7 de abril a las 15.10 en CC San Martín 1. Ocho años después de UPA!, Ailén, Fernando y Nina se reencuentran en la competencia del Bafici con películas rivales. Ese encuentro los lleva a retomar su viejo proyecto inconcluso: Tandil/Tromsø. Al volver a filmar, resurgen viejos rencores y nuevos enfrentamientos.

* (upa!) Una pandemia argentina lado A+B: 4 de abril a las 17 en Cacodelphia 2. 6 de abril a las 20:10 en Cacodelphia 2. Filmada en pandemia, la tercera parte de UPA! plantea cómo seguir haciendo cine en tiempos de crisis. Ailén, Fernando y Nina planean viajar a Los Ángeles, pero el Covid-19 frena sus planes y los lleva a reinventarse filmando una película de terror.

* upa! una primavera en Atenas: 1° de abril a las 20.45 en Cine Teatro Alvear (Función Apertura). 1° de abril a las 20.45 en Sala Lugones. 2 de abril a las 13 en Cine Teatro Alvear. 5 de abril a las 23 en Cinépolis Houssay 1. 8 de abril a las 18.40 en Gaumont.