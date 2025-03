Después de que la semana pasada un grupo de senadores bonaerense del peronismo presentara en el Senado provincial un proyecto para que se suspendan las PASO y haya en ese distrito elecciones concurrentes, es decir, el mismo día de las nacionales, Teresa García, una de las impulsoras de la iniciativa, salió a argumentar la decisión.

"En diciembre se reunió el Consejo del partido en Moreno y hubo una postura política por parte de Cristina, acompañada por Massa, de las inconveniencias del desdoblamiento de las elecciones. En esa reunión estaba también Kicillof, y no hubo ninguna contrapropuesta. Después no hubo conversaciones, y en marzo el gobernador le pidió a la Legislatura celeridad en el tratamiento de la suspensión de las PASO", recordó García, entrevistada por Diego Brancatelli.

"Seguimos esperando las conversaciones políticas. Estas cosas históricamente en la provincia se resolvieron con charlas políticas de acuerdo. Eso no ocurrió. Las posturas están claras: el gobernador aboga por el desdoblamiento, por lo menos buena parte de su gabinete, ya que él todavía no se ha expresado. Y todo nuestro espacio político, que incluye al kirchnerismo y el Frente Renovador, sectores gremiales e intendentes, cree que es inconveniente el desdoblamiento", continuó.

Al respecto del proyecto de ley, García defendió que los comicios en la provincia de Buenos Aires se realicen el mismo día que en el resto del país, en contra de la postura del gobernador Kicillof, que busca suspender las primarias, pero desdoblando la elección.

"Nosotros presentamos un proyecto donde nuestra postura política toma carácter legislativo, ya que no había ningún proyecto en nuestro espacio de este tipo. Sí había del PRO y La Libertad Avanza. Nos vimos necesitados de fijar una posición legislativa para seguir discutiendo, en la que decimos que acordamos con la suspensión de las PASO, si eso es lo que necesita el gobernador, pero pedimos que la convocatoria sea en concurrencia con la fecha de la elección nacional", argumentó la presidenta del bloque de Unión por la Patria en la Legislatura bonaerense.

"Nuestro argumento es de varios tipos. El primero es operativo. Es muy difícil que la provincia de Buenos Aires esté en condiciones de armar una elección provincial, que no es una sola, son ocho secciones electorales, es una elección compleja y difícil. Por otra parte, alguien se tiene que hacer cargo de la organización. La Junta electoral de la provincia se ha manifestado diciendo la inconveniencia del desdoblamiento, porque es una elección muy engorrosa, y el juzgado a cargo de Alejo Ramos Padilla también se manifestó en el mismo sentido. Desde el punto de vista de la operatividad jurídica es complejo", continuó.

Y agregó: "Desde la operatividad real, también. La provincia tiene cerca de 66 mil mesas y más de 3300 escuelas. Todo eso merece una organización. Hay que saber también quién va a hacer el escrutinio provisorio, si es el Correo Argentino o no. No lo sabemos. Y también quién va a cuidar la elección. Si Nación le niega el comando, porque no hay ninguna razón para que lo quiera ayudar al gobernador con Gendarmería y Prefectura, el comando lo va a cuidar la provincia".

En esa línea, cuestionó la fecha para la realización de las elecciones que evalúan desde el sector cercano al gobernador Kicillof. "Si es, como dicen, que el desdoblamiento iría el 13 de septiembre, con el escrutinio terminado, porque insisto, son ocho secciones electorales y hay que hacerlo completo, se va a llegar al 23 o 24 de septiembre. Cuatro semanas antes de la elección nacional. Eso le hace perder sentido a esta iniciativa", justificó.

Por otra parte, se refirió a las diferencias políticas en torno a la discusión. "¿Quién dijo que desde un distrito, discutiendo un concejal, uno puede hacerle frente a este modelo de Milei, que tiene tan castigada a la provincia?", se preguntó.

"¿Cómo van a ser las discusiones en la sexta sección, que comprende Bahía Blanca, que está bajo el agua? ¿Qué vamos a discutir ahí? Nosotros tenemos que fortalecer la discusión nacional", agregó.

"Hoy aumentó el riesgo país, volvió a crepitar el nombre de Caputo, sabemos todos que estamos al borde de una situación muy compleja. Entonces poner la discusión en el orden local cuando tenemos que estar hablando de un modelo que está destrozando la vida de los argentinos... Achicar el discurso al cordón cuneta es un despropósito. Lo hacemos respetuosamente, lo hacemos esperando y lo hacemos con un proyecto legislativo, no con declaraciones estruendosas", enfatizó García.

Y le respondió al ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. "Un ministro del gobernador calificó al proyecto de mamarracho. Le sugiero que lea la fundamentación, está basada en Ramos Padilla, en la Junta electoral, en antecedentes. No es ningún mamarracho. También dijo que es inconstitucional. El artículo 83 de la Constitución de la provincia dice que ‘las elecciones para diputados y senadores tendrán lugar cada dos años en la fecha que la ley establezca. Lo que marca la fecha de la elección es la ley. En el caso que la ley no la establezca, entre las competencias del gobernador está la de convocar al pueblo de la provincia a todas las elecciones en la oportunidad de vida, sin que por ningún motivo pueda diferirla’. Es más que clara la Constitución. Anticonstitucional no es", señaló.

"Si quieren enojarse algunos ministros con el proyecto, que elijan otra lista, pero no esta", concluyó.