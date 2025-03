En medio de la disputa interna del peronismo por la fecha de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, la senadora y presidenta del bloque de Unión por la Patria en la Legislatura bonaerense, Teresa García, defendió su proyecto de suspensión de las PASO y fijar que los comicios se lleven a cabo de forma concurrente, el mismo día que las legislativas nacionales, en contra de la postura del gobernador Axel Kicillof, que busca suspender las primarias, pero desdoblando la elección.



El proyecto de García, dirigente de máxima confianza de Cristina Kirchner, desató críticas y rechazo cerca del gobernador, en medio de las negociaciones por la fecha de las elecciones. “Lamento decir que no tenemos respuesta para definir cuándo se vota”, se atajó la senadora bonaerense ante la consulta de la AM 750, horas después de presentar su proyecto, que reavivó la interna entre Kicillof y la expresidenta.



“El peronismo entiende más que nadie que si no va todo junto, como una fuerza junta, siempre tiene problemas. No hay posibilidades de que el peronismo resulte exitoso en una confrontación con este gobierno si no va en una propuesta federal”, auguró García, que defendió la idea de suspender las PASO y llevar adelante las elecciones de forma concurrente: el mismo día que se eligen los cargos nacionales mediante Boleta Única Electrónica, los bonaerenses elegirán los cargos de la Provincia y locales a través de boleta de papel.



Las tribus de Kicillof y Cristina están de acuerdo en la suspensión de las PASO, que a nivel nacional ya fue aprobada por el Congreso. La discusión es si los comicios se desdoblan de las nacionales o si se elige el mismo día, con dos modalidades distintas de votación. “Es una elección más en un año donde hay una crisis muy profunda. La Provincia debería hacerse cargo de todo el operativo, porque como no es simultánea, el gobierno nacional no va a poner lo mismo que si lo fuera”, resaltó García.



De fondo está la interna entre el gobernador y la presidenta del PJ nacional. Sin embargo, García descartó que la iniciativa sea un plan del kirchnerismo para “marcarle la cancha” a Kicillof. “Hay legisladores que responden a intendentes o que provienen de gremios, todos han coincidido en que es importante hacer una única elección, que sea en octubre, en la misma fecha que la nacional”, dijo la senadora. “Nos parece mucho más práctico. Una sola Nación, una sola Provincia, una sola elección”, resaltó.



Para García, el proyecto no rompe el diálogo al interior del peronismo. Y si bien reconoció que es potestad del gobernador fijar el cronograma electoral, resaltó que el ala que responde a Cristina quiere “fijar posición en la Legislatura”.



“Creo que se puede unificar la postura del peronismo en la Provincia, hay voluntad de todos los participantes. El peronismo entiende más que nadie que si no va todo junto, como una fuerza junta, siempre tiene problemas. Lo hemos atravesado muchas veces en la historia. La experiencia de (Florencio) Randazzo, que un día discutió hasta el nombre del PJ y el número de la boleta, fue separado y finalmente tuvo 4 o 5 por ciento de los votos... En 2023, hubo muchas provincias que desacoplaron de la elección nacional”, recordó.



Además, García deslizó críticas a Kicillof. Aunque dio a entender que la relación entre Cristina y el gobernador no está rota, recordó el malestar que hubo en el kirchnerismo cuando la expresidenta anunció el año pasado que competiría por la conducción del PJ y no recibió un apoyo contundente de su exministro de Economía. “Dolió no haber tenido una foto”, reconoció la senadora.



“A la situación que está pasando el país, plantear como eje de la discusión el manejo de la lapicera me parece barato”, dijo en otro tramo de la entrevista. Sobre el final, pidió: “Hay que preparar la foto y el rosario, para no repetir la experiencia del año pasado”.