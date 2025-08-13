Trabajadores del Hospital Garrahan realizan este miércoles un nuevo paro de 24 horas a la expectativa de que el Senado comience a debatir la Ley de Emergencia Pediátrica, que ya tiene media sanción de Diputados.



Entrevistado por la 750, Pablo Puccar, jefe de clínicas del área de cuidados intermedios y moderados del Garrahan, confirmó la información y aseguró que el objetivo es mantener el reclamo en agenda mientras el Congreso pone el ajuste en Salud sobre la mesa.

“Como saben todos, no hemos tenido ninguna propuesta, ninguna reunión, nada que muestre que hay un indicio de querer resolver el tema”, dijo sobre la actitud del Gobierno.

De hecho, lejos de buscar una salida por la positiva, sostuvo sobre la gestión de Javier Milei y la amenaza constante del veto: “Han abandonado el tema y están dispuestos a abandonar la ley”.

Tras lo que se lamentó: “Una ley que nos trajo esperanzas, porque estamos en un momento bastante ensordecedor. Esta ley, que parece que ya llegó al Senado, nos llena de esperanza”.

“El paro es para mantenernos en agenda y que la ley no se caiga y el Senado no mezcle cuestiones partidarias con algo que involucra a toda la sociedad”, aseguró, finalmente, sobre la ley de emergencia.

Qué dice la Ley de Emergencia Pediátrica

En el contexto del conflicto con el Hospital Garrahan, Diputados aprobó un proyecto que declara la Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud por 2 años.

La ley propone la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país.

Además, establece la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas.

Entre otras cosas, para compensar el ajuste, busca eximir a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias.

Además, promueve la adquisición directa de insumos y medicamentos críticos para hospitales pediátricos, mediante procedimientos excepcionales previstos en la Ley de Emergencia Pública.

Seguí leyendo