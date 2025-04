LA FERNI EN EL CLUB ATLETICO FERNANDEZ FIERRO

Este sábado llega el gran recital de la cantora, artivista, docente y comunicadora La Ferni, en esta ocasión, en formato full banda, luego de su participación en el último Festival de Cosquín y a días de comenzar su gira de dos meses por el continente europeo. El show, que atraviesa un repertorio latinoamericano que va desde Atahualpa hasta Teresa Parodi, Jorge Fandermole y Susy Shock entre sorpresas e invitades, será también la oportunidad de presentar las nuevas canciones que serán parte de su próximo material discográfico, pronto a grabarse. Un fiestón que contará, además, con la perfo y el baile de la artista y drag queer LeGon Queen, acompañando también en las voces. Junto a la guitarra y la dirección musical de Nahuel Quipildor, Marce Vicente en violoncelo y coros y la percusión y los coros de Nicolás Rey, el CAFF se viste de gala para despedir a La Ferni antes de llevar su folclore latinoamericano, disidente, inclusivo, cuir y amoroso hacia cada rincón de España, luego de un año de mucho trabajo de gira por la provincia de Buenos Aires, y de la obtención del premio Estrella de Mar junto a su hermana Luchi de Gyldenfeldt por su espectáculo Ópera Queer, que viene hace años pisando fuerte sobre los escenarios del territorio argentino y acaba de realizar una extensa temporada en la ciudad de Mar del Plata. Entradas disponibles en Ticket Hoy. Sábado 5 de abril a las 21 en el CAFF - Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772.

FIESTAS

LOCA. Llega la megafiesta a total beneficio de la Carroza Loca. Gogo Dansey y Tom Tom Clubber presentan el "CompiLoca Vol. 1" de Loca Radio. Sábado 5 de abril a las 23:59 en Deseo, Chorroarín 1040.

TERTULIAS

Artlab. El primer Centro Cultural Hi Fi de Buenos Aires renueva sus contenidos acorde al nuevo sistema de sonido Hi Fi de colección y continúa con los ciclos "Círculo de Sonido", este viernes con la presentación de Solimano / Locklead. De miércoles a sábados desde las 19, la Galería da lugar a su listening bar, con cócteles de autor. Además, en el ciclo "Discos en Hi Fi" este jueves se podrá escuchar “The Köln Concert” de Keith Jarret. Presenta Andy Okoskyn. Jueves 3 a las 18 y viernes 4 de abril a las 23 en Artlab, Roseti 91.

Milonga Brandon. Fiesta milonguera con música y abrazos. A las 20, clase de Tango con Sole Nani y Nati Teran. A las 21:30 abre la pista Tdj La Chechan y a las 22:30, show en vivo de Maleva Santomil y Luis Olavarría en guitarra y flauta traversa. A la medianoche, power exhibición de baile con Sole Nani y Rami Cortez. Viernes 4 de abril desde las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

El fruto del trabajo: poesía & ensalada. Una lectura de poesía en la que lxs poetas cortan fruta mientras dicen sus textos: el corte de verso es una naranja exprimida, se va armando una ensalada y al finalizar se reparte entre el público. Leen Anshi Moran, Lía Ghara, Malen Denis, Marico Carmona, Rosina Lozeco y Tálata. Entrada gratuita, se puede llevar una fruta. Sábado 5 de abril a las 20 en La Tribu Mostra, Lambaré 873.

TEATRO

Yo también soy Ofelia. Este jueves reestrena el biodrama performático salvaje, punk y cursi que revisa críticamente, y con la pluma afilada, el destino trágico del personaje femenino de "Hamlet". Escrita, interpretada y dirigida por Victoria Mariconda "con mucho punk y mucha ternura", la obra literalmente navega entre la performance, el drama, el absurdo y la comedia, para hacer naufragar al patriarcado reivindicando las mil y una maneras de ser y estar en el mundo. Viernes 4 de abril a las 20 en Beckett Teatro, Guardia Vieja 3556.

Hartazgo. Estrena la nueva temporada de la obra satírica de Charlee Espinosa con estética de melodrama telenovelesco, ubicada en el 2001: una diva en decadencia y una venganza que se revela. Sábados 5 de abril a las 22 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Te Amo. Vuelve la obra escrita y dirigida por Leo Azamor con Leo Azamor, Ariel Gangemi y Luis Gritti: Valentín y Javier se conocen en la escalera de servicio del edificio donde trabajan, el día en el que a Javier se le muere su perra. Se hacen amigos y deciden viajar juntos un fin de semana a la costa en donde se les suma Gino, el primo de Valentín, convirtiendo el viaje en mucho más que eso. Miércoles 2 de abril a las 21 en el Teatro El Grito, Costa Rica 5459.

JORNADAS

Que el mundo tiemble. Casa Brandon presenta las "Jornadas Homenaje a Effy Beth": dos días dedicados a la obra de la artista y activista tan querida por la comunidad, con una variedad de actividades que permitirán explorar su gran recorrido. Miércoles desde las 20, la Asociación Civil "Effymia - Arte y diversidad” con la presentación de Dori Faigenbaum e invitades, luego "Effy, una artista integral" en una charla con Pablo Farneda, María Julia Prut y Silvio Lang. Modera: Lucas Fauno. Momento perfo con Luki La Puti, Marce Estebecorena y Porquería Mala, Galaxia y Mar y Mabel, con cierre musical de su autoría. El jueves desde las 20, feria de fanzines, objetos, obras en pequeño formato. Luego, "La performance como gesto político", un conversatorio con Laurent Tropikalia, La Kalo y Vedette. Modera: Lucas Fauno. Momento perfo con Laurent Tropikalia y La Kalo y cierre musical en vivo a cargo de Vedette. Entrada libre, ingreso por orden de llegada hasta agotar capacidad. Miércoles 2 y jueves 3 de abril desde las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

CINE

Cuatro estrellas. El guionista, productor y protagonista Ulises Puiggrós presenta la película dirigida por Pablo Stigliani en el marco del BAFICI: ambientada en los años ‘90, explora el mundo trans y sus vínculos, en una época donde la comunidad LGBTQ+ enfrentaba muchos desafíos y violencia. Lila, Ámbar, Marcela y Lisete protagonizan una historia de trabajadoras sexuales que han construido una familia entre ellas. Viernes 4 de abril a las 18:15 en el Cine Teatro Alvear, AV. Corrientes 1659.



RECITALES

Peter Pank & Los Chicos Perdidos. La banda de synth pop presenta su nuevo Lyric Videoclip de "La educación sentimental" en pantalla gigante junto a todo el equipo de producción. Al finalizar, mini recital en vivo de Peter Pank & Los Chicos Perdidos. A partir del 5 de abril el video estará disponible en YouTube. Entrada a la gorra. Viernes 4 de abril a las 22 en La Greco, Perú 269.

Marté. Nueva fecha del ciclo Radar Experimental con los shows en vivo de Marté y Minicomponente tocando en la terraza, junto a una instalación audiovisual de Sebastián Verea en planta baja. Además, feria de discos y libros con la tienda de Nicolás D. Bedini. Sábado 5 de abril a las 20:30 en La Tomada, Fraga 119.

LIBROS

Desde esta noche cambiará mi vida. Se presenta el nuevo libro de Paula Jiménez España publicado por Madreselva Editorial. Presentan Cecilia Ferreiroa, Alejandro Modarelli y la actriz invitada Rafaela Gamba. Viernes 4 de abril a las 18:30 en el Museo del Libro y de la Lengua, Av. Las Heras 2555.

No es tu espectáculo, es nuestra disidencia. Sexualidad, cultura y poder en la escena Ballroom (Buenos Aires, 2017-2024). Se presenta el 5to libro de la Colección Justicia Epistémica publicado por Puntos Suspensivos Ediciones. Participan la autora Fiordi Bakeneko LaBeija, Osías Yanov, Mother Laurent Tropikália, Joy Yeguaza y Azula Bakeneko. Se realizará la entrega de ejemplares de preventa y brindis. Martes 8 de abril de 18 a 20 en la Librería La Libre, Chacabuco 917.

TALLERES

Taller de poesía. Comienza en abril coordinado por Jacqui Casais, en modalidad presencial o virtual para pasar el otoño escribiendo y leyendo poesía. Taller teórico práctico de lectura y escritura, virtual los jueves de 19 a 20:30, presencial los miércoles de 19 a 20:30 en zona Boedo. Consultas por mensaje privado de Instagram: @nigroupiesnimusas o escribiendo a [email protected]

DANZA

Experimenta#01. Comienza el ciclo de danza y música que apunta a la experimentación en el campo de las artes vivas junto a artistas que investigan la danza en cruce con la música y el espacio escénico. En esta oportunidad, Mariana Cinat y Pablo Rotemberg presentan "El árbol de la vida y la muerte" para exhibir lo único que (creen) poseer: dos cuerpos en estado de metamorfosis. Viernes 4 y sábado 5 abril a las 20 en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525.

FESTIVALES

Festi Alaska. Nueva edición del festival de bandas con feria de libros y zines, diseño, moda circular, ruido y mucho más. Tocan en vivo Parásito Paraíso, Mis peores enemigos, Nanashi y Planes para una fuga. Presentan su colección 2025 lxs diseñadorxs Rori y Rezarías por mí. Musicaliza Carroña cintas. Viernes 4 de abril a las 20 en El Portal, Lavalle 3073.

FERIAS

Migra. Nueva edición de la feria de arte impreso, una invitación a celebrar la autogestión y reivindicar las voces que trabajan en creatividad y sincronía para hacer posible una publicación: editorxs, fanzinerxs, encuadernadorxs, escritorxs, dibujantes, fotógrafxs, colectivos y proyectos artísticos que confluyen en dos días de pura feria. Habrá prints, ilustraciones, fotolibros, fanzines, ejemplares singulares, gemas y rarezas que circulan por fuera del mercado tradicional. Sábado 5 y domingo 6 de abril de 14 a 21 en el Centro Cultural Plaza Defensa, Defensa 535.