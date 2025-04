En un nuevo aniversario de la guerra de Malvinas, Javier Milei desconoció el reclamo histórico de la soberanía argentina sobre las Islas, reconocido por Naciones Unidas desde 1965. Por cadena nacional, el Presidente avaló la posición inglesa del supuesto derecho a la autodeterminación de los isleños y, para justificar su claudicación, incluso dio a antender que los argentinos a los que gobierna no son lo suficientemente dignos como para recuperar el territorio colonizado por el Reino Unido. Las críticas a su discurso, contradictorio con la Constitución, no tardaron en llegar y partieron desde diversos sectores políticos, incluída su propia vicepresidenta, Victoria Villarruel. Cristina Fernández de Kirchner lo acusó abiertamente de "cipayo" y lo mismo hicieron distintos dirigentes y especialistas vinculados a la causa, que le achacaron haberse arrodillado ante la potencia colonial. También lo cuestionaron las agrupaciones de excombatientes, muchos de los cuales fueron excluidos del acto oficial y no pudieron, ni siquiera, acercarse al cenotafio donde están las placas de sus compañeros caídos.

"Una traición"

"Es el pensamiento cipayo". Así describió la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner el discurso de Milei y recordó que ser cipayo es ser "alguien partidario del poder extranjero en desmedro de los intereses del país en el que nació". Ella no fue la única, el presidente de la UCR, Martín Lousteau, que dijo que el discurso de Milei "atenta contra el reclamo legítimo de Argentina y es un insulto a los excombatientes", y los distintos exsecretarios de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur advirtieron los riesgos que genera el discurso de Milei al reclamo diplomático que históricamente llevó a cabo el país.

Guillermo Carmona, exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, opinó que, en su discurso, Milei "volvió a dar entidad a la decisión de los isleños, una forma perversa de habilitar un derecho de autodeterminación que no les corresponde y que la comunidad internacional nunca ha reconocido". Luego añadió que "ningún presidente de ningún gobierno llegó a este punto de funcionalidad con los británicos", y recordó que "no existe derecho de autodeterminación en el caso de Malvinas". Por último, remarcó que "no es casual que, una vez más, Milei no haya reclamado a la potencia usurpadora por la persistencia de su acción colonial". "Ha cometido un gravísimo acto de traición que daña a la posición de nuestro país y vulnera nuestra soberanía", finalizó.

Daniel Filmus, también exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur añadió en diálogo con este diario que el discurso del Presidente "es de una gravedad inusitada", porque desconoce, al mismo tiempo, la resolución de Naciones Unidas, la 2065; el derecho internacional y la Constitución Argentina. "En los tres casos es muy claro que la situación de Malvinas es un caso de descolonización, casi el único en el mundo que no es por autodeterminación y no debe hacerse por el deseo de los isleños, sino por una negociación bilateral entre Reino Unido y la Argentina", dijo. Filmus explicó que "la política poblacional británica fue parte de la política colonial, porque los que vivían ahí eran argentinos y luego de la guerra se implantó una población", y concluyó: "por ende, no le podés preguntar al usurpador si quiere seguir usurpando".

El presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, se sumó a los repudios y dijo que el discurso de Milei. “Las Malvinas son argentinas por derecho y por historia”, afirmó y se preguntó de manera irónica: “¿Gandhi les preguntaba a los ingleses en la India si preferían ser indios, o simplemente exigía que abandonaran su territorio? Me perdí… ¿Ahora les preguntamos a los representantes de la potencia colonial si preferirían ser argentinos? ¿El presidente está a favor de la autodeterminación de los colonos?”.

Edgardo Esteban, periodista y veterano de guerra, expresó que las palabras de Milei "le dolieron", y recordó que hablar de Malvinas no es solo hablar del conflicto bélico, sino también de futuro, por su importancia estratégica. "Es un lugar que te permite hacer dinero, hay un paraíso fiscal y hoy hay una entrega sin ningún tipo de negociación y diálogo", denunció. El excombatiente recordó que hay una cláusula en la Constitución Nacional que no fue respetada por el Presidente durante su discurso y resaltó que "es la primera vez en la historia que se hace eso. Ningún gobierno se atrevió a tanto". "Ojalá que esto pase y podamos reconstruir un camino de diálogo, pero la autodeterminación no. Hay cuestiones que son de Estado, que no se negocian y que son imposibles de aceptar", terminó.

Un acto sin combatientes

El Presidente llegó al cenotafio de la Plaza San Martín poco antes de las nueve de la mañana, acompañado por su hermana Karina, por los ministros de Defensa, Luis Petri, y de Seguridad, Patricia Bullrich, y por el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, con quién los libertarios transitan un momento de fuerte tensión porque irán en listas separadas en las elecciones locales de mayo.

Después de saludar a todo el gabinete y cantar el himno, el Presidente dio un escueto discurso en el que dijo que nadie toma en serio los reclamos de la Argentina porque somos la "escoria del mundo", debido a que, según su criterio, "la dirigencia es conocida en el mundo por su corrupción e incompetencia". Milei también dejó entender que nuestro país no puede reclamar soberanía porque "no somos prósperos", y aseguró que su gobierno va a trabajar para que --según él-- cuando el país se lo merezca, es decir, "cuando la Argentina sea una potencia", los "malvinenses decidan votarnos con los pies" y "prefieran ser argentinos sin que ni siquiera haga falta la disuasión o el convencimiento para lograrlo".

Para continuar con la línea argumental de que el país no recupera las islas porque no es digno, opinó que "el primer paso que debemos dar, entonces, es levantarnos como país tanto material como espiritualmente, y recuperar el lugar en la comunidad internacional que nunca debimos haber perdido". "Un país soberano debe ser, en primer lugar, un país próspero. Solo así podemos dar el segundo paso: dignificar a nuestras Fuerzas Armadas mediante las inversiones necesarias", disparó y añadió que la Argentina "necesita unas Fuerzas Armadas robustas para defender nuestro extenso territorio de potenciales amenazas en un contexto global de creciente incertidumbre". "Esto no quiere decir que la fuerza haga el derecho, pero tampoco se puede llevar a cabo una política exterior desde un idealismo ingenuo e infantil", tuvo que aclarar.

De lejos lo intentaban escuchar los excombatientes a los que el gobierno les impidió el ingreso al acto. Uno de ellos fue Fabián Volonté, excombatiente que a los 19 años recayó en Puerto Argentino. “Nosotros fuimos los actores principales de esa epopeya y estamos mirando del lado de afuera”, se lamentó y en una entrevista televisiva añadió: “Pasó lo que siempre pasa: el veterano es el jamón del medio del sándwich, cuando se dividen las cosas en la política, nosotros pagamos los platos rotos”. En sus manos, Volonté llevaba fotos de sus compañeros, muchos de ellos caídos, que él mismo sacó durante su paso por la guerra. Sí fueron invitados y partícipes del acto un grupo de excombatientes, mayormente con rango de oficiales.

Villarruel, bien lejos

Con quién el Presidente ya no puede disimular la tensión, ni siquiera para compartir un acto protocolar, es con la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Ella no estuvo presente en el homenaje, porque no fue invitada, y decidió viajar a Ushuaia para asistir a un acto que organizó el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Lejos de los dichos del mandatario, la vicepresidenta que reivindica la dictadura y defiende a los genocidas, llamó a emprender “un proceso de malvinización”, y hasta citó al Papa Francisco cuando dijo “debemos implementar políticas hemisféricas que cuiden nuestra ‘Casa común’, a fin de evitar el saqueo de potencias que agotan las riquezas de nuestro océano”.