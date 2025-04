En medio de un afterhour laboral, un ejemplar de clase senior recibe una medida de Macallan 25. Irremediablemente terminará la noche con una joven desconocida. No es Don Drapper, pero se le parece bastante. Los motivos son obvios. Jon Hamm es quien le da vida al protagonista de Your Friends & Neighbors (estreno el próximo 11 de abril). Jonathan Trooper (Banshee y Warrior), no podía sacarse de la cabeza al actor de Mad Men mientras boceteaba la serie. Conseguido el visto bueno del intérprete, el showrunner pudo escribir el guion. “Lo hicimos juntos”, confiesa el creador de la ficción de nueve episodios. “Tenés a uno de los actores más emblemáticos de los últimos veinte años. No podés escaparte de esa imagen. Así que lo ponemos en un lindo traje y con un whisky en la mano. El truco que usamos fue el de deconstruirlo rápidamente. Si viniste por Don Drapper te vas a quedar por Andrew Cooper”, explica en conferencia de prensa en la que estuvo presente Página/12.



Vale aclarar que la serie no transcurre en la década del sesenta, ni toma como observatorio mundano a la publicidad, pero hay algo del macho alfa innegable en Coop. Alguien que había llenado todos los casilleros de “El juego de la vida” y le había ido bastante bien con su rol de apostador cínico. “Podría tener una Ferrari, pero elige andar con su Maserati negra, como proyección de distinción, expresa su riqueza e individualidad”, grafica su ideólogo. Hasta que el inversionista se quede sin trabajo y esposa. ¿La solución para mantener su estilo de vida? Robarle a todos los del título y concretar su vendetta existencial. “Mi vida se había convertido en un remolino ardiente, me preguntaba cómo diablos todo podía haberse vuelto tan errático tan rápido”, dirá el personaje tras despertar al lado de un cadáver sanguinolento. Es por ello que, según los involucrados, tomaron la mitología de Don Drapper para mostrar un “personaje bastante más vulnerable, humilde y humano”.

Suerte de Belleza americana (Sam Mendes; 2000) contemporánea, Your Friends & Neighbors cuenta con una revisión de prioridades vitales y un narrador en off que describe cada uno de sus pasos. Desde sus amoríos permanentes, el destrato de su esposa (Amanda Peet), la traición de su mejor amigo (Mark Tallman), el desprecio de sus hijos y el aprendizaje de su nuevo oficio en un barrio donde el lujo es vulgaridad y parte del checklist de sus retratados. “The Suburbs” de Arcade Fire servirá de himno de esta comedia, más agria que sarcástica, sobre alguien en camino a ser un ladrón VIP. “Parte de la comedia es que no es muy bueno en su faena. Va aprendiendo en el camino”, le dice Hamm a este medio.

-¿Qué particularidad tiene este delincuente de ricos?

Jon Hamm: -No es un Bruce Wayne del robo. Sino no habría chiste. Lo atractivo es que opta por algo que no busca el común denominador de las personas. Y sabemos el porqué: muchos acaban encarcelados. Él no quiere terminar así. Lo entretenido es que Coop es bastante malo en esto hasta que deja de serlo.

-Coop dice que perdió su "monólogo interno al mismo tiempo que su esposa". Claramente eso es falso, porque su voz es filosa, elegante y poco indulgente, ¿cómo la desarrolló?

J.H.: -Esa decisión de Jonathan me pareció muy buena. En parte por su ironía, autoconsciencia y reflexividad. “Esto es lo que hice y probablemente no debería haberlo hecho”. Es un programa que habla sobre las consecuencias de tus decisiones, ¿cuánto es mucho?, ¿cuáles son tus objetivos? Eso le pega a cualquier persona. No aplica solo a los Estados Unidos. El consumo y el materialismo extremo están ahí. No es tanto sobre socialización, es todo monetización.

Jonathan Tropper: -Quería que esa voz tuviese algo novelístico. Como una primera persona algo irónica y cómica que describiese sobre todo lo que vemos. Soy un fan del film noir, así que busqué ese tono de Philip Marlowe y Mike Hammer, no es una voz en off que te cuente el argumento, pero añade una textura.

-¿Cuál fue su mayor aporte como productor ejecutivo?

J.H.: - No es que estuviera en las decisiones del día a día del set, pero si en el concepto del programa. Opiné sobre el elenco y en quien debía dirigir el piloto y el segundo episodio como para dar con el tono. Propuse a Craig Gillespie, con quien trabajé en Un golpe de talento, luego hizo I, Tonya y Cruella. Es alguien que conoce muy bien ese tono de humor oscuro que puede bucear sobre un drama personal.

-A una década del final de Mad Men, ¿nota cambios en el modelo televisivo actual? ¿Cómo se suma este proyecto a esta nueva forma de hacer ficción?

J.H.: - No sé si Mad Men estuvo al frente del cambio, pero si ayudó a delinearlo. Como Los Soprano, The Wire y Breaking Bad, donde el relato ya no era episódico o de procedimiento, sino con más espacio narrativo. Era multiepisódico, en el sentido que cada temporada parecía un episodio o un capítulo de una novela. Ahora consumimos tevé a nuestra propia manera, sea The White Lotus o Adolescencia y espero que este Your Friends & Neighbors esté en esa línea. Espero que podamos continuarlo en una nueva temporada.

Programados

* Dos de HBO. La señal anunció el inicio del rodaje de la segunda temporada deComo agua para el chocolate. Basada en la célebre novela de Laura Esquivel, la primera parte se convirtió en el contenido latinoamericano más visto en Max a nivel global. Además de amor, sabores picosos y revolución, el próximo 10 de abril llegará la cuarta temporada de Hacks. Deborah Vance (Jean Smart) y Ava Daniels (Hannah Einbinder) se encomiendan a hacer un late night show y no morir en el intento.

* Star Wars vuelve a estar en una galaxia muy muy cercana. La segunda temporada de Andor, una de las series mejor recibidas de toda la factoría, tiene fecha de estreno para el próximo 22 de abril. El 4 mayo, será el turno de Star Wars: Historias del Inframundo, una serie antológica animada de Lucasfilm Animation, creada por Dave Filoni. En esta ocasión el sable apunta a villanos como la killer Asajj Ventress y el forajido de Cad Bane. Ambas podrán verse por Disney+.



* Paramount+ le dará espacio a Despedida de soltero desde el 12 de abril. Lo que debía ser una semana de derrape termina con ocho amigotes presos por contrabando de cocaína en el penal más peligroso y depravado del mundo. Como si el Tom Hanks más fiestero fuera enviado a San Onofre.



El personaje



Hub Halloran de Cazadores de demonios (Kevin Bacon). Tras regresar de la muerte, un cazarrecompensas tiene la chance de redimirse en el amor, la vida y su olvidada carrera musical, enfrentando ahora una versión demoníaca de su antiguo oficio. Nadie mejor que el hombre que bailó en Footloose y combatió contra bichos deformes en Terror bajo la tierra, para hacerlo posible. Ya se lo puede ver por Prime Video.