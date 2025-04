En primer lugar, paritarias libres y respeto por los jubilados. Luego, un cambio de rumbo en la política económica por parte del Gobierno. Esos son los motivos compartidos que impulsan la inminente medida de fuerza. A la vez, los secretarios generales reclaman mayor representación política al interior del peronismo.

En la antesala de un importante paro general, el primero de treinta y seis horas declarado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el gobierno libertario de Javier Milei, Buenos Aires/12 dialogó con algunos referentes sindicales de la provincia.

El sector de la carne es uno de los que atraviesa una situación compleja. A la caída drástica del consumo interno, el más bajo en treinta años, se suman ahora las dificultades para exportar, tanto por el atraso cambiario como por la incipiente guerra comercial global desatada por la administración de Donald Trump.

A la vez, hay otra medida que lleva la firma del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que todavía no tuvo consecuencias reales, pero causó mucha irritación en el sector: la liberación de la posibilidad de exportar ganado en pie, como ocurría hasta las primeras décadas del siglo pasado.

Al respecto de todo esto se pronunció Fabián Ochoa, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Mercado de Hacienda de Cañuelas y secretario de Relaciones intersindicales de la Federación de Trabajadores de la Carne, que conduce Alberto "Beto" Fantini.

"Paramos por muchos motivos. Por el salario de los trabajadores, por la situación de los trabajadores que hoy están jubilados y el Estado les niega los medicamentos: ¿cuántos murieron ya por esa política de abandono?", se pregunta el dirigente. "También paramos porque queremos volver a tener paritarias libres, como fueron siempre. Y que el ministerio de Trabajo nacional, si no defiende a los trabajadores, al menos que sea neutral y no pro empresa como es ahora".

El malestar que expresa Ochoa tiene que ver con las paritarias acordadas entre trabajadores y empresarios, al interior de distintos sectores, cuya homologación el Gobierno demora o niega. Sin la homologación del ministerio, las paritarias no son de cumplimiento efectivo. Este verano, equivocadamente convencido de que la inflación seguiría un sendero a la baja, el Gobierno declaró su intención de que hubiera "paritarias cero". El caso paradigmático fue el de Camioneros.

"Nosotros queremos que el Gobierno llegue a término, que cumpla su mandato constitucional de cuatro años, por eso ejercemos nuestro derecho constitucional a protestar y a peticionar a las autoridades, pero un gobierno que no escucha sólo se debilita a sí mismo", aclara.

Ochoa no esquiva las definiciones políticas. "Los trabajadores siempre fuimos la columna vertebral del movimiento. La crisis actual del peronismo tiene varios factores, pero uno innegable es que el movimiento obrero tiene cada vez menos participación en la toma de decisiones y en el armado electoral. Tenemos que integrar también la cabeza, además de la columna".

Gabriel Navarrete es secretario general de Curtidores, el sindicato del que proviene el ministro de Trabajo de la provincia, Walter Correa, y cuya actividad está mayormente concentrada a orillas del Riachuelo, en los distritos de Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora.

La actividad de las curtiembres, que data del siglo dieciocho, también se ve amenazada por una resolución del ministro Sturzenegger. En enero pasado, firmó el decreto 38/2025, que permite la exportación de cuero crudo, sin ningún proceso ni valor agregado. En ese momento, su argumento fue que ese ingreso mejoraría la ecuación de los frigoríficos y así bajaría el precio final de la carne en el mostrador. Obviamente, no ocurrió.

Navarrete tiene una mirada coincidente con la de Ochoa, respecto a los motivos del paro, las prioridades y posibilidades en este momento. "Primero, paritarias libres. El ministerio no puede fijar pautas, menos cuando el dólar no para de subir. El compañero mañana va al almacen y el pan está más caro, así no hay salario que aguante".

"Segundo, que dejen de matar a nuestros mayores. Cuando te patean la consulta con el oncólogo dos o tres meses, es una sentencia de muerte para los viejos. Los trabajadores no podemos costear esos tratamientos a nivel familiar", agrega.

"El Gobierno debería reflexionar, especialmente a partir de lo que está ocurriendo a nivel mundial desde hace algunos días, y pegar un volantazo. Este paro es para reclamar ese cambio de rumbo", dice.

"De acá en adelante, los trabajadores también queremos más bancas legislativas. No es un capricho, tiene mucha lógica. Nosotros vemos como cada compañero defiende los derechos de sus trabajadores. De la misma manera que lo hacen en la calle y en los lugares de trabajo, lo hacen después en la cámara. Por eso queremos más diputados de extracción sindical", concluye Navarrete.

Hernán Doval preside actualmente la Confederación de Trabajadores Municipales (CTM). Este politólogo, oriundo de Avellaneda, antes fue secretario general de la FESIMUBO y diputado provincial por la tercera sección electoral.

"Nosotros venimos realizando medidas de fuerza en distintas municipalidades donde la situación se deterioró más. Ahora paramos todos, en primer lugar, porque somos orgánicos ante el llamado de la CGT, y porque la pérdida de poder adquisitivo del salario y la situación de los trabajadores en general es insostenible"

"El gobierno debería tomar nota de los problemas que genera su modelo económico. Su política económica, en adelante, en medio de esta crisis, debería tener como principal objetivo la defensa del trabajo de los argentinos, como hacen en este momento casi todos los gobiernos. Hasta acá, no vemos que eso ocurra", sostiene con preocupación.

Los municipales bonaerenses esperan para los próximos días la convoctoria, por parte del gobierno provincial, a la primera reunión del Concejo del Empleo Municipal, para el que ya designaron representantes. Se trata de una figura contemplada en la ley 14656, sancionada hace diez años, que ni Scioli ni Vidal implementaron.

La cuestión de fondo

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) realiza por estas horas su Congreso Nacional de Delegados, que contará en el cierre con la presencia del gobernador Axel Kicillof. Varios dirigentes de esa organización, consultados por este medio, resaltaron algunas definiciones que dejó su secretario general, Abel Furlán, en una entrevista radial realizada el sábado pasado.

"La Argentina tiene siete u ocho recursos naturales que el mundo demanda y va a demandar por los próximos años. La discusión, que hoy no se da en ningún lado, debería ser cómo agregarles valor para generar un sistema industrial con una clase trabajadora próspera". "Argentina tiene hoy 1,3 millones de trabajadores industriales. Si hubiéramos sido capaces de generar un universo de 7 u 8 millones de trabajadores industriales, Milei no sería presidente".

Furlán, zarateño y diputado nacional MC por la provincia de Buenos Aires dejó otras definiciones. "A los Paolo Rocca de la vida no se los convence amablemente de distribuir la riqueza, sentados en una mesa. Se consigue con lucha, con confrontación", dijo, explicando la voluntad de parar de su organización.

El sector metalúrgico ya era, antes de que Trump declarar la guerra comercial, uno de los más golpeados por la política de atraso cambiario del actual gobierno nacional. El dólar barato le generó pérdidas de competitividad estimadas en 15 puntos respecto de Brasil y 50 en comparación con China.

La empresa más golpeada por las recientes novedades es Aluar, que cuenta con una planta a la vera de la Ruta 2. Su aluminio tenía hasta ayer a Estados Unidos como principal destino de exportación. Tenaris, del Grupo Techint, ya comenzó con suspensiones.