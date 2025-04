Incel, el insulto sin respuesta, la injuria sobre un muchacho púber, cuando recién sus pulsiones comienzan a operar en un cuerpo en el que ya es posible lo sexual. Momento de debilidad, de cuestionamientos, de prueba, de forjamiento que va de la niñez a la supuesta adultez.

Incel en una jerga de internet quiere decir “célibe involuntario”, es un mote que califica a alguien como un incapaz sexual, que quisiera pero que no le es posible, por eso lo de involuntario, lo cual en la injuria es la parte peor, porque célibe es decir casto, o como también se dice “virgo”, no sería lo más grave, sino lo que es peor es que es inmanejable, involuntariamente casto.

Porqué digo que involuntario parece la parte más atroz de la injuria, porque es algo contra lo que el joven no puede hacer nada, no depende de su voluntad, está en cierto modo condenado a esa posición. Y se ríen de él por eso.

La injuria tiene la particularidad que deja a aquél que la sufre sin respuesta, lo deja estupefacto, sin reacción, la injuria en este sentido es una palabra asesina de la subjetividad de aquel al que se insulta.

Muestra una debilidad contra la que el propio sujeto no puede hacer nada, al menos momentáneamente, por eso la injuria es una forma del odio que aniquila simbólicamente a alguien.

En la serie Adolescencia, Jamie, el personaje central, de 13 años, acusado del asesinato de una compañera de escuela a cuchillazos, es quien sufre esa ofensa de no tener la capacidad sexual de abordar a las chicas. Cuando lo hace con Katie, aprovecha lo que entiende es un momento de vacilación de ella, porque se había difundido en redes una imagen de ella con los pechos descubiertos, pero es igualmente rechazado por Katie. Es decir es sometido a “cargadas”, hoy día se dice “bulling” al asedio que padece.

¿Cuál es la dificultad de este jovencito? Me parece que queda a todas luces clara en las sesiones que tiene con la psicóloga, cuando promediando las mismas él le pregunta a ella en forma directa ¿Cómo lo veía a él? Aún más explícitamente le pregunta si él era atractivo, es más creo que le pregunta si ella estaría dispuesta a estar con él, con alguien como él.

La psicóloga le responde que no puede contestarle esa pregunta porque ella ahí está en función profesional. Ante esa respuesta Jamie se enoja mucho, lo cual alimenta la idea de que él es violento, pero en verdad se enoja porque ella no entiende que tan sólo lo que él quiere saber es si él es atractivo, no lindo, sino atractivo, es decir si es deseable, no meramente lindo porque eso no es lo importante, alguien que no es lindo puede ser atractivo.

Es decir que si la psicóloga le hubiese dicho que sí, que él era agradable, atractivo, lo hubiese puesto totalmente de su lado, era lo que él pedía, lo hubiese pacificado. Esto se relaciona totalmente con lo que le ocurre con Katie cuando ella le decía “incel”, es decir alguien no deseable, no sexualizado, que no podía acceder a las niñas desde una posición sexual. Katie lo hiere donde más le duele, escarba en la herida, y esto lo enfurece y lo hace cometer ese crimen, como también se enoja con la psicóloga porque no responde a su pedido.

A decir verdad lo estoy tomando como un caso, no estoy haciendo referencia a su familia, a las instituciones, la escuela, la policía que no entienden en su conjunto lo que pasa, no sólo porque no sepan los códigos juveniles, o de las redes de internet.

Y salvando las distancias. lo que ocurre no es muy distinto de lo que pasa en la famosa novela El despertar de la primavera, de Frank Wedekind, donde los jóvenes, chicos y chicas, se encuentran con la eclosión de las pulsiones sexuales y no saben muy bien qué hacer con eso que bulle en ellos, en su cuerpo y que conduce a desenlaces variados en cada uno de sus actores, incluso a la muerte trágica de alguno de ellos.

Quizás podamos decir que estamos en una época en que la tragedia se presenta a nivel de los jóvenes, púberes y adolescentes, desorientados porque las instituciones, incluida la familia también están desorientadas en cuanto a qué hacer.

*Psicoanalista. Edición de la Página de Psicología en Rosario12.