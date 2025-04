Frente a todos los pronósticos, Mon Laferte consiguió hacerle resistencia a Justin Timberlake en el último Lollapalooza Argentina. Y es que los horarios de ambos coincidieron en el cierre de la primera jornada del festival. Si bien se dio por hecho que el icono pop captaría a la muchedumbre que asistió ese viernes al Hipódromo de San Isidro, una multitud se plantó ante el Alternative Stage, donde disfrutó de un vodevil exquisito. Al término de su performance, los fans de la cantante y compositora chilena (establecida en México), que estuvo apoyada por su banda y también por actores, recurrieron a las redes sociales para reivindicar el aguante. Incluso, hubo quienes invocaron a la figura de Britney Spears (ex pareja del otrora NSYNC), meme mediante, para empoderar la hazaña.

La artista, que el año pasado se presentó en el Movistar Arena, como parte del Autopoiética tour, aprovechó esta nueva incursión en Buenos Aires para estrenar en vivo su más reciente single, “Otra noche de llorar”, puesto en circulación en las plataformas digitales de música el pasado 27 de marzo. Se trata de un blues crepuscular, remojado en doo woop, cuya letra, que versa sobre el extrañamiento que conlleva la ruptura, encuentra paralelismos con el dolor sin remedio de los boleros de La Lupe, el vértigo de las rancheras de Chavela Vargas y la balada infeliz de Rocío Durcal. “He planeado la despedida, pero la Navidad me pone sentimental”, dice uno de sus pasajes del tema. En tanto que otro ilustra: “Ya te tengo que colgar. De seguro ella está a tu lado”.

“A mí no me gusta llorar porque ya lloré demasiado. Sin embargo, como temática nunca se van a acabar el llanto, ni el drama, ni mucho menos el amor romántico”, le afirma Norma Monserrat Bustamante Laferte, el nombre detrás del álter ego, a Página/12. “Si bien eso nos ha hecho mucho daño, artística y musicalmente todavía le sientan muy bien a las canciones. ‘Otra noche de llorar’ tiene poco más de un año desde que empecé a escribirla, y será parte de mi próximo álbum, que llevará por nombre Femme fatale (sucesor de Autopoiética, publicado en 2023). Ese disco es una especie de confesionario, como si me sentara con un amigo o con una amiga, trago de por medio, a contarle todas mis historias. Son canciones personales que no necesariamente tratan sobre mi presente”.

-Al menos en Latinoamérica, el drama tiene una sazón muy telenovelera, ¿no te parece?

-En general, Latinoamérica es muy así. Pero no lo minimicemos sólo a las telenovelas. Argentina, por ejemplo, tiene una manera de entender el drama muy pasional, y para muestra está el tango. De todas formas, a los latinoamericanos nos gusta hacer catarsis a través de la música. La música cebolla, como digo yo, porque es la música que te hace llorar.

En simultáneo con la salida del single, se estrenó el video de “Otra noche de llorar”, en la que Mon Laferte personifica las diferentes caras del melodrama, apoyándose en la alternancia de una estética vintage con la que luce en la actualidad. Y es que esta nueva etapa suya la encuentra encarnando su versión más rubia, al estilo de Madonna en tiempos del disco True Blue (1986). “Cuando pienso en un nuevo álbum, lo hago en un sentido general. No sólo en lo musical, sino también en lo estético”, reconoce quien el año fue retratada a través del documental Mon Laferte, te amo, realizado por Netflix. “A partir de eso, pienso en los videos, en el tinte de cabello y en lo que voy a estar presentando en el escenario. Pensar en el álbum como un concepto completo, es algo que me divierte mucho”.

La idea del disco Femme fatale, término cuyo arquetipo fue instalado en la gran pantalla a partir de la película Fool There Was (1915), para luego macerar su identidad de la mano del largometraje Double Indemnity (obra maestra del cine noir que data de 1944), surgió como consecuencia de una situación personal que experimentó la artista nacida en la ciudad de Viña del Mar, hace 41 años, “Hay mucha ironía ahí, así como en el resto de mi música”, advierte. “Quise ponerle Femme fatale al disco porque hace un par de años, en un medio español, en una reseña me llamaron ‘la femme fatale latinoamericana’. Y me gustó. Claro, se toma con mucha liviandad el hecho de ser una femme fatale, una mujer que arrastra y que hace drama. Por eso me pareció interesante tomar ese concepto y analizarlo”.

-A veces, el feminismo pareciera tomar distancia de retóricas como la de tu inminente álbum, quizá porque son ajenas a la militancia o porque puede distraerla. ¿Qué opinás al respecto?

-Hay una falsa sensación de que yo soy militante de alguna cosa, y la realidad es que yo no milito en nada. A mí lo que me gusta es llevarle la contraria a todo, analizarlo y comprender el por qué. Me interesa más la filosofía que la militancia porque es lo que sostiene todo. Tal vez soy militante de lo filosófico, no lo sé. Lo que más me atrae es llegar a la reflexión a través del arte, y entender la complejidad de los seres humanos.

-¿Y cómo volcaste el imaginario de la femmne fatale en las canciones del disco?

-No quiero adelantar mucho de Femme fatale, ni siquiera la fecha de salida. Pero sí me gustaría decir que es un disco que estéticamente apunta hacia el jazz.

Al momento de referirse al público argentino, Laferte afirma que es su favorito, por más que esta predilección pudiera jugarle en contra, debido a la pasión que desborda. “Es gente súper entregada”, subraya. Más allá de su fascinación por la audiencia, así como por Buenos Aires, a lo largo de sus diferentes visitas la artista logró establecer lazos con la escena musical local. Sin embargo, antes que vincularse con el mainstream, estableció lazos con la movida independiente. “Conozco a muchos artistas, a los que además les tengo mucho cariño”, explica. “Pero tengo mayor aproximación a un circuito más indie, del que forman parte colegas como Sofía Viola y Ezequiel Borra. Y no digo que con otros artistas no tenga cercanía, pero ellos son mis compas”.