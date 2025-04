“Conmigo los paros se terminaron en Santa Fe”, dijo el gobernador Maximiliano Pullaro, luego de evaluar que la huelga general tuvo “un bajísimo acatamiento” en la provincia. Entrevistado por Canal 3 sostuvo que su decisión de descontar el día y quitar el premio por presentismo a docentes y empleados públicos no tiene que ver con un alineamiento con el presidente Javier Milei y aseguró que “acá ni los Moyano, los Belliboni ni los Baradel nos van a decir cuándo damos clases o no en la provincia”, enfatizó. “El paro no va más como herramienta”, insistió.