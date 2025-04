Bandera de llegada para la Competencia Oficial Internacional del 26° Bafici, que seguirá desplegando su programación hasta este domingo inclusive. Un día antes, el sábado por la noche, se anunciarán los premios correspondientes a esta sección competitiva y a las dos restantes: la nacional y la ya veterana Vanguardia y Género, reservada en parte para los títulos más osados en términos formales. Será el momento en el cual los jurados darán a conocer sus elecciones luego de las respectivas deliberaciones. El director y productor vienés Thomas Fürhapter, la productora argentina Agustina Llambi Campbell, el cineasta rumano Bogdan Mureşanu, su par francés Antonin Peretjatko y el singapurense instalado en Buenos Aires Siew Hua Yeo estuvieron viendo y discutiendo durante los últimos diez días los quince largometrajes y otros tantos cortos que forman parte de la selección internacional, que acaba de presentar sus últimos tres títulos.

El segundo documental presentado en la sección, Fitting In, fue rodado a lo largo de más de un año en la sudafricana Universidad de Stellenbosch, añeja institución que supo ser reservorio de las más implacables prácticas del apartheid y ahora atraviesa un profundo y complejo proceso de apertura a la diversidad, la racial pero también la sexual. La documentalista Fabienne Steiner, nacida en Sudáfrica pero instalada en Suiza desde su adolescencia, convivió con un grupo de alumnos de años superiores encargados de guiar a los recién llegados. Su tarea no es sólo esa, sino también sostener los nuevos valores de convivencia y unidad. Steiner se concentra en un grupo reducido de jóvenes, que hacen las veces de ejemplo de la totalidad: la universidad está integrada por diez facultades y más de cien departamentos emplazados en una auténtica miniciudad con sus propios dormitorios, salones y recintos académicos.

"Fitting in", película sudafricana de Fabienne Steiner.

Ese “encajar” al que hace referencia el título original es esencial al interés de la realizadora, algo que, más allá de las intenciones, no resulta tarea sencilla. A pesar de todos los avances y de su carácter mixto, ciertas prácticas de antaño continúan vigentes y la testosterona aflora como marca centenaria de un establecimiento que supo ser la crema de la sociedad blanca sudafricana. El registro, observacional y directo, recuerda por momentos a algunas películas de Frederick Wiseman, aunque aquí no sólo se describe el funcionamiento de una institución sino, sobre todo, el esfuerzo de un puñado de sus integrantes por empujar y sostener el cambio. ¿Acaso el uso constante en el campus de tres idiomas oficiales –el afrikáans, el inglés y el xhosa– es suficiente para cambiar el estado de las cosas? Fitting In no entrega ninguna respuesta ni, mucho menos, se convierte en una película oficial o voluntarista; por el contrario, es un documento de una instancia en la existencia de un microcosmos que es metáfora de toda una sociedad.

Reciente ganadora del Gran Premio del Jurado en la competencia World Cinema del Festival de Sundance, la ópera prima del realizador indio Rohan Parashuram Kanawade no se parece en lo más mínimo al típico producto de Bollywood, a pesar de provenir de Mumbai y regiones rurales cercanas. Tampoco su eje está puesto en el romance heterosexual que ha dominado el cine popular del gran país asiático por más de un siglo. Muy por el contrario, se trata de un sensible relato queer cuya existencia sólo es posible luego de la muy reciente despenalización de los vínculos sexuales entre personas del mismo sexo. Pero Cactus Pears (el título remite a una particular y dulce fruta no exenta de espinas) se toma su tiempo para revelar esa parte de su esencia. En el comienzo Anand y su madre, acompañados por otros familiares en el hospital, lloran la muerte del pater familias. Anand, que anda por los treinta años y trabaja en un call center atendiendo llamados de extranjeros, sabe lo que se viene: un viaje en micro de muchas horas para visitar el pueblo de origen del padre y, con ello, un regreso a las tradiciones más conservadoras.

“Voy ahora, me vuelvo y regreso el día diez”, le dice Anand a su madre, aunque en el fondo sabe que deberá pasar allí los diez días obligatorios de duelo luego de la cremación. Ese proceso incluye reglas estrictas como andar descalzo, comer dos veces por día, no cortarse el pelo o la barba y otras prácticas religiosas y supersticiones varias. Como si eso fuera poco, la insistencia de propios y ajenos en la búsqueda de una esposa, que el tiempo pasa rápido y no es bueno que el hombre esté solo. Gay asumido aunque a puertas cerradas, con la excepción de su madre y el padre difunto, nada podría estar más alejado de sus intenciones. Y entonces el reencuentro con un “amigo especial” de la infancia y juventud, el retorno del deseo en el lugar menos esperado. Con un gran manejo de los tiempos narrativos, excelentes actuaciones de todo el reparto y un uso magnífico de los encuadres, bellos pero nunca pictóricos, Cactus Pears es el notable debut de un cineasta que sin duda habrá que seguir de aquí en más.

Otra ópera prima en el largometraje, en este caso de la actriz y realizadora francesa Valentine Cadic, Le Rendez-vous de l’été viene de participar en el Festival de Berlín y es un perfecto cierre para esta selección competitiva. Heredera sin fisuras del cine de Eric Rohmer, la historia encuentra a Blandine, una joven del interior de Francia, de visita en París para asistir a los Juegos Olímpicos de 2024 y, de paso, visitar a su hermanastra, a quien no ve hace mucho tiempo, y conocer a su pequeña sobrina. Esta última información es suministrada en una escena de impecable timing y pertinencia: una entrevista callejera casual realizada por un periodista. Así, entre visitas infructuosas a un recinto olímpico –Blandine es fanática de la natación y, en particular, de la nadadora Béryl Gastaldello– y los intentos por contactar finalmente con su medio hermana, la protagonista recorre la ciudad como una turista desconcertada.

Hay algo muy luminoso en el carácter lleno de bondad e ingenuidad de Blandine, y esa característica se traslada a toda la película, incluso en los momentos en los cuales la chica debe enfrentarse a un vínculo nada sencillo con la familiar. Le Rendez-vous de l’été es sin duda una película de sucesos, pero también de pequeños gestos, de emociones contenidas, de anhelos que no pueden describirse fácilmente. En sus días parisinos, la heroína entabla relación con gente desconocida hasta ese momento –como ese joven gentil que le hace visitar el recinto de las piscinas olímpicas a la hora en la que todos duermen– pero también sabrá un poco más de quienes sí conoce e incluso de ella misma. Película de personajes que se transforman en personas gracias a la magia del cine, película de lugares y espacios, película de emociones de aparente (y sólo aparente) baja intensidad, la película de Cadic es el mejor cierre para una competencia que exhibió un muy buen nivel general.

*Fitting In se exhibe este sábado a las 16:25 en Centro Cultural San Martín 2.

*Le Rendez-vous de l’été se exhibe este sábado a las 21:00 y el domingo 13 a las 22:30 en Cinépolis Plaza Houssay 4.