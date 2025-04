La candidata del correísmo a la Presidencia de Ecuador, Luisa González, y el presidente de y candidato a la reelección, Daniel Noboa, cerraron sus respectivas campañas electorales en Guayaquil. Mientras que la representante de Revolución Ciudadana (RC) prometió conformar un Gobierno de unidad que integrará a varias fuerzas políticas y donde no habrá persecución política, el mandatario sostuvo que durante su gobierno el país pudo salir de sus problemas, pese a que los grupos criminales siguen presentes en Ecuador y que el territorio ha sufrido una crisis energética.

"Esperanza de días mejores"

Bajo una intensa lluvia y frente a miles de seguidores reunidos en el centro de la ciudad de Guayaquil, González llamó a sus votantes a acudir a las urnas y posteriormente a salir a las calles en caso de que se sospeche de alguna irregularidad. La candidata de RC, el partido que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), ha mostrado reiteradamente en estas elecciones su desconfianza hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE), y en particular hacia su presidenta, Diana Atamaint, a quien ha definido como "una perfecta jefa de campaña de Noboa".

"Él ordena y ella obedece, pero aquí está el pueblo unido, un pueblo cansado de tanta traición. Que no juegue con nuestro derecho a la democracia y a la esperanza de días mejores, porque aquí va a encontrar a este pueblo que le va a enfrentar si es necesario en las calles", sostuvo González. "Estaremos en pie de lucha, movilizados en cada rincón de la patria y haremos respetar la democracia donde nos corresponda, porque este es un pueblo que ya perdió el miedo y que lucha por sus derechos sin miedo, por la esperanza de días mejores", añadió.

La abogada dio su discurso acompañada de las diversas fuerzas políticas que se han sumado a apoyarla en esta segunda vuelta contra Noboa, entre ellos Pachakutik, el brazo político del movimiento indígena, cuyo candidato presidencial, Leonidas Iza, obtuvo más de medio millón de votos en la primera vuelta que pueden ser decisivos en el balotaje.

González también aseguró que se ha sumado a su propuesta de Gobierno de unidad el excandidato presidencial Jan Topic, que quedó cuarto en las elecciones extraordinarias de 2023 y que no pudo competir en estos comicios al ser inhabilitado cuando se perfilaba como un rival con posibilidades de superar a Noboa. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE), máximo organismo de justicia electoral de Ecuador, lo inhabilitó alegando que mantenía vínculos con empresas contratistas del Estado, situación prohibida por el Código de la Democracia del CNE para quienes aspiran a un cargo de elección popular en el país.

"Esta unidad no es para ganar una elección, es para trazar una hoja de ruta que lleve a Ecuador al desarrollo social y a la justicia social", apuntó la correísta. "Aquí hemos demostrado que dejamos atrás diferencias, que el odio no es nuestro. Nos unimos en un acto de amor por la patria. No habrá persecución", reiteró.

Campaña sucia

González criticó los ataques de campaña sucia que ha recibido desde la candidatura de Noboa, al que le llegó a llamar "majadero" (malcriado) durante el debate electoral para exigirle respeto, lo que volvió a hacer tanto en su último discurso como en otros momentos de la campaña. "(Las mujeres) levantamos nuestras voces y... ¿qué nos dicen? Histéricas, locas... y a veces nos callamos. Pero aquí ninguna mujer se calla ante la violencia, y exigimos respeto. Y si alguien nos quiere faltar al respeto, le decimos: 'A mí me respetas, majadero'", remarcó la candidata ante todos los prensentes que gritaban "Fuera, Noboa, fuera".

La candidata también se refirió a la llegada de Erik Prince, el fundador de la firma de seguridad privada Blackwater, que estuvo el sábado en un operativo policial y militar en Guayaquil, donde mostró su apoyo a Noboa, y que durante una entrevista aseguró sin prueba alguna que que el expresidente Correa es el padre del hijo menor de González. "Esta última semana este 'gringuito' que trajeron para hacer campaña, un asesino a sueldo que intentan ponerlo como que él puede más que nuestras Fuerzas Armadas y Policía, se dedicó a hablar porquerías de mí, pero hasta ahí aguanto", explicó la representante de RC.

"Lo miserable es que empezaron a hablar de mi hijo de 11 años, un niño menor de edad, sacándole el rostro, calumnia tras calumnia contra una criatura inocente que el único pecado que tiene, por decirlo de alguna manera, es que su madre se haya metido en política", expresó la correista, enfatizando que no hace falta que el Gobierno traiga al país "mercenarios y asesinos", sino que lo que se necesita para combatir el crimen organizado es liderazgo. "Aquí hay capacidad, hay valentía, fuerza de lucha y así vamos a construir Ecuador, donde la dignidad sea lo que esté en los noticieros y no la muerte", aseveró.

El cierre de Noboa

Por su parte, el presidente ecuatoriano realizó su acto de cierre de campaña en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, también en la ciudad de Guayaquil, frente a sus simpatizantes.

"Este domingo va a ser más fuerte que nunca, un recordatorio de que este país pudo salir del hueco, pudo salir de sus problemas, que caminó hacia adelante y escogió a un joven presidente una vez más, porque Ecuador ya tiene presidente, ya tiene a su luchador, ese luchador es Daniel Noboa Azín, presidente de los ecuatorianos para el periodo 2025-2029", sostuvo el mandatario. "Nosotros jamás cederemos, avanzaremos hacia adelante, constantes, para lograr el máximo objetivo que es que todos los ecuatorianos tengan una vida mejor", añadió.

Noboa llegó hasta el Coliseo junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien se subió minutos antes que él al escenario para reiterar el apoyo que ha dado al mandatario durante estos dos últimos días en los que ha estado en el país. Antes de ellos se subieron a la tarima varios de los asambleístas electos de Acción Democrática Nacional (ADN), entre los que estaba la madre de Noboa, Annabella Azin, quien aseguró que su hijo ha sobrellevado muchas dificultades durante su año y medio de Gobierno.

Escenario reñido

Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados este domingo a las urnas en Ecuador para decidir si reeligen a Noboa para un mandato completo (2025-2029) o si devuelven al poder tras ocho años en la oposición, lo que convertiría a González en la primera mujer de la historia de Ecuador en ganar unas elecciones presidenciales.

Ante lo ajustado que se perfila el resultado, a tenor de las últimas encuestas, la presidenta del CN, Diana Atamaint, ha pedido paciencia y serenidad a la población para esperar los resultados a través de los canales oficiales. Calculó que alrededor de las 21:00 hora local del domingo se podrá visualizar ya un 80 o 90 por ciento del escrutinio en el portal del CNE y se conocerá si hay una tendencia marcada. "Pero siempre, más allá de con cuánto es la diferencia, se tiene que esperar hasta que el último voto sea contado y que todos los recursos se hayan evacuado para saber exactamente cuánto sacó cada candidato y proclamar los resultados", ha recalcado al señalar que en la jornada electoral, un voto puede hacer la diferencia.

Noboa y González están en empate técnico, con esta última con una ligera ventaja de entre 0,4 y 0,5 puntos, según el sondeo publicado el jueves de la semana pasada por la firma Comunicaliza. La encuesta asigna un 50,3 por ciento de votos válidos a la correista frente a un 49,7 por ciento al mandatario, con un margen de error del 1,42 por ciento y un nivel de confianza del 95 por ciento. En votos emitidos, la candidata de RC obtiene el 41,5 por ciento, y el candidato y líder de ADN recibe 41,1 por ciento, mientras que los votos blancos y nulos son un ocho por ciento y los indecisos todavía se sitúan en 9,5 por ciento.

La encuesta se realizó entre el 2 y 3 de abril a través de internet a 4.763 personas mayores de 16 años de las 24 provincias del país. Fue uno de los últimos sondeos en publicarse, ya que desde el viernes de la semana pasada ya no pueden publicarse nuevas encuestas hasta una vez finalizada la votación que tendrá lugar el domingo, de acuerdo a la normativa electoral ecuatoriana, que solo permite difundir sondeos hasta diez días antes del sufragio.