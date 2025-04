Los nueve pueblos indígenas reconocidos oficialmente por la provincia de Salta eligieron a los y las vocales que ejercerán su representación en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas hasta 2027. La jornada electoral tuvo lugar en simultáneo en Tartagal y Salta Capital.

Con más de 480 comunidades habilitadas a participar en las elecciones 2025 de nuevas autoridades del IPPIS, mediante asambleas comunitarias por cada pueblo, se realizó una nueva jornada electoral.

El Consejo Directivo del IPPIS quedó integrado por Beatriz Rivero, del Pueblo Chané, que renovó mandato. También fueron reelectos Juan José Vega, por el Pueblo Tapiete; Enrique Arello, por el Pueblo Guaraní; José Rodríguez, por el pueblo Wichi, y Sandra Pisco, en representación del Pueblo Chorote.

En cambio, llegan por primera vez a este organiso provincial Alicia Yurquina, del Pueblo Kolla; Ulises Yanes, del Pueblo Diaguita Calchaquí; Adan Espinosa, del Pueblo Qom (Toba), y Alejo Gallardo, del Pueblo Chulupí.

El gobierno de Salta informó que los comicios se realizaron según las normas, usos y costumbres que rigen a las comunidades, bajo la forma de reuniones plenarias que también contaron con el acompañamiento de representantes del Tribunal Electoral y de Garantías.

Por cuestiones de logística y transporte en la ciudad de Tartagal se llevó a cabo la elección de los representantes de los pueblos Chané, Toba, Wichi, Tapiete, Chorote, Guaraní y Chulupí; mientras que los pueblos Diaguita Calchaquí y Kolla hicieron su elección en la ciudad de Salta.





El IPPIS es un organismo creado mediante la Ley N° 7.121, como entidad autárquica y descentralizada representativa de los pueblos indígenas y tiene como fin ser el espacio en el que las autoridades, represantes de estos pueblos, continuarán el trabajo en el diseño de las políticas públicas indígenas para la gestión en coordinación con las distintas áreas de la provincia.

Ahora resta que los y las vocales decidan la integración de cargos y quien encabezará al IPPIS. El artículo 5 establece la rotación de cada uno de los pueblos en la presidencia.

A través de la conformación del Tribunal Electoral de Garantías, bajo la dirección de la Secretaría de Gobierno, se organizó y desarrolló todo el proceso para que cada comunidad elija a sus congresales.

El gobierno de Salta informó que la jornada de este sábado 12 de abril, demandó previamente especial atención y acompañamiento a las comunidades de parte del Tribunal, tanto para las asambleas comunitarias como para situaciones particulares generadas por la emergencia climática provocada por los desbordes de los ríos Pilcomayo y Bermejo.

Denuncias, impugnaciones y amparos

Hubo disconformidad en algunos pueblos con el proceso eleccionario. La abogada ava guaraní Marianela Mena se presentó como candidata por su pueblo y dijo a Salta/12 que presentará un recurso de amparo. En su caso ya impugnó la elección.

Además María Canaviri, autoridad tradicional de la comunidad indígena Tinkunaku (del Pueblo Kolla), presentó un recurso de amparo y espera una audiencia para el 25 de abril.

Mena explicó a Salta/12 que la Junta Electoral primero emitió el decreto para elegir un congresal por cada comunidad. "La modalidad fue que el día 8 de marzo se elegía un congresal por cada comunidad, por asamblea. Supuestamente había un acta que te llegaba a través del agente sanitario o de un veedor y los de la Junta Electoral llegaban a la comunidad y hacían la asamblea simultánea en todas las comunidades (...) Esa acta, esa asamblea en muchas de las comunidades no se realizó con esa transparencia", denunció.

Aseguró que hubo irregularidades: "Varios hermanos y hermanas de comunidad y caciques, que se dan cuenta de esa situación, hacen los reclamos correspondientes, llaman a la Junta, van, hacen las denuncias, hacen las actas y las presentan a los supuestos encargados de la Junta Electoral, que creo que es la Secretaría de Asuntos Indígenas, junto a la Secretaría de Gobierno, que sería el órgano contralor de dicha asamblea".

De esta manera, Mena se quejó de que la Junta Electoral no se expidió sobre las impugnaciones que hicieron las comunidades Guaraní, Kolla, Chorote y Chulupí.

"La semana pasada tuvimos la lista oficial y hubo un montón de congresales que no fueron, no son miembros de la comunidad, algunos ni viven en la comunidad, algunos no tienen nada que ver. Entonces se hicieron muchas denuncias, no solamente fue el Pueblo Guaraní (...). La Junta Electoral no resolvió sobre esa problemática (...) por eso la hermana de la comunidad kolla presenta un recurso de amparo", dijo Mena.

En el caso de la asamblea guaraní, ingresaban como congresales personas "que no sabemos si eran congresales, no sabemos si son de la comunidad, porque la Junta Electoral estaba en la mesa dejando entrar, pidiendo solamente un documento de identidad con una lista del boletín oficial que salió así nomás", manifestó.

Mena explicó que en su pueblo hicieron una asamblea aparte y eligieron a un representante para que controle los DNI en la puerta, a los fines de que haya transparencia pero la Junta no lo permitió. Por ello, pidieron la anulación de la asamblea del Pueblo Guaraní. La referenta consideró que "fue todo un armado".

"Hay un retroceso enorme"

El vocal diaguita electo Ulises Yanes, integrante de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND), agradeció "a todos los hermanos" por la confianza y el acompañamiento en esta elección.

"Entendemos que el IPPIS tampoco es una institución que tiene algo que te va a resolver todos los problemas y las necesidades que hay en los territorios, pero sí es una herramienta que nos sirve para abordar y trabajar desde otro lugar, pero de forma institucional y que nos permite gestionar cosas que nos permitan también fortalecer las bases comunitarias", dijo Yanes en conversación con este diario.





"Nosotros venimos abordando ejes fundamentales que están dentro de la ley del IPPIS, tiene que ver con educación, salud, producción y con el derecho. Son ejes que venimos abordando y que son fundamentales para el territorio", sostuvo. Asimismo, dijo que hay varias comunidades que tienen problemas con la personería jurídica, y la presentación de balances.

Yanes opinó sobre la situación actual de los pueblos indígenas en el contexto de la coyuntura política nivel nacional. "Hay un retroceso enorme en cuanto a la aplicación del derecho indígena. Se ha desarticulado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Así que justamente lo que se desarticuló también es el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) dentro del INAI y que era la encargada de estar al tanto con el tema de las personerías jurídicas. Hoy la verdad que no sabemos a dónde dirigirnos en ese sentido. Y claramente este gobierno es antipueblo originario ya que está regalando como si nada todos los bienes naturales y por monedas", manifestó.

"También estos espacios como la vocalía nos van a servir para visibilizar y exigir que desde el Estado haya consulta libre, previa e informada porque es un derecho que tenemos los pueblos", sostuvo Yanes.