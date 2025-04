La excusa para hablar con Beatriz Blanco era la tapa de la Revista Mu. Una imagen con su rostro en primer plano y el título “Abuela coraje”. Pero, al atender el teléfono, al otro lado de la línea, la voz salió quebrada.



Blanco se volvió una insignia de las marchas de jubilados de cada miércoles. Su nombre empezó a circular después de la manifestación del 12 de marzo, cuando la brutalidad de la Policía Federal quedó plasmada en un video que hiela la piel, en donde un uniformado le pega un bastonazo y ella cae al piso.

Después se supo en la denuncia que fue un golpe en la cabeza con una tonfa, y que sucedió después de que la rociaran con una “sustancia lacerante”, posiblemente gas pimienta.

Por eso el reconocimiento a su valentía y su lucha. Por eso título de la revista contrasta con la voz quebrada de Blanco que, al otro lado del teléfono, cuenta que ya se está preparando –porque, claro, es miércoles– para volver a salir a la calle.

“No aflojo por lo que me pasa, sino porque hablar con usted me emociona. Sí, voy a ir hoy a la marcha. No voy a aflojar nada, Víctor Hugo”, relató la mujer de 87 años.

A pesar de que ya pasó casi un mes del episodio, la salud de Blanco no termina de recuperarse: “Para poder caminar todavía estoy esperando los resultados que me hicieron. Tengo problemas de cadera. Está todo en veremos”, contó.

“Porque hoy en día, por cómo está la medicación y los profesionales, tengo que esperar”, agregó, y lamentó que por estas horas tiene que lidiar con otros temas “personales”.

“Mi hermano falleció el domingo. El lunes a la mañana me llamaron para avisarme. Y me dijeron que hay una deuda de la obra social. Y me dijeron que había que pagar el entierro. Y yo no tengo un peso, y mi hermano era un pobre jubilado”, dijo.

Y añadió: “No tenemos plata. Hacía meses que tenía problemas. Tuvo un ACV y lo pasaron por cuatro lugares. Entró derecho con un poco de molestia en la pierna y terminó todo torcido, como está el cristo en la cruz”.

“Hace cuatro meses, y ahora me dicen que tengo que pagar si quiero un entierro. Yo no tengo papeles, no tengo plata, no tengo nada. No pido ayuda de nadie. Lo que pido es ayuda del sindicato. Porque yo no puedo juntar esa plata”, finalizó.