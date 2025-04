Un extenso poema vuelve al ruedo, como si hubiera sido escrito apenas ayer y no hace más de ochenta años. “Es preciso que nos entendamos./ Yo hablo de algo seguro y de algo posible.// Seguro es que todos coman/ y vivan dignamente/ y es posible saber algún día/ muchas cosas que hoy ignoramos.// Entonces, es necesario que esto cambie”. Raúl González Tuñón, el autor de este poema, será homenajeado por los 120 años de su nacimiento en el VIII Encuentro Federal e Internacional de Escritoras y Escritores por la Libertad “La luna con gatillo” (nombre del poema de Tuñón), que se realizará del viernes 18 al domingo 20 de abril en el Palacio El Victorial (Piedras 722). Participarán 170 poetas y treinta de ellos llegarán desde España, Holanda, México, El Salvador, Colombia, Perú, Brasil, Chile y Uruguay. Tres días en los que se desplegarán lecturas, presentaciones de libros, representaciones teatrales y encuentros con escuelas y la comunidad.

“Un amigo y maestro Vicente Zito Lema recuerdo que decía que el disfrute estético de la belleza de la cultura es un derecho social de los pueblos”, cuenta el escritor, artista plástico, docente y titiritero Leonardo Herrmann, uno de los responsables de la organización del VIII Encuentro Federal e Internacional de Escritoras y Escritores por la Libertad “La luna con gatillo”.

Herrman lo define como “un espacio en constante construcción, debate y combate contra el discurso hegemónico del fascismo”, y agrega que como trabajadores de la cultura organizados en la Federación Internacional de Escritoras y Escritores por la Libertad creen que los derechos se los conquistan y desde hace ocho años están comprometidos con la tarea de intentar construir “esta casa de letras para la humanidad; un refugio, una trinchera donde abrazarnos, rearmarnos y continuar ese camino trunco de nuestras hermanas y hermanos, los 30 mil desaparecidos”.

El acto oficial de apertura del VIII Encuentro Federal e Internacional de Escritoras y Escritores “La luna con gatillo”, organizado por el grupo de escritores Voces del Viento y la Federación Internacional de Escritoras y Escritores por la Libertad, se realizará el viernes 18 a las 18 horas con una charla especial sobre Tuñón, poeta que será homenajeado en esta edición por los 120 años de su nacimiento, que se cumplió el pasado 29 de marzo. El actor Norman Briski leerá en el encuentro el poema “La luna con gatillo” y después llegará la charla “Tuñón: la muerte es el último país que un niño inventa”, con Adolfo González Tuñón (hijo del poeta) y Rubén Derlis (amigo del poeta y editor de su obra).

Herrmann observa que el legado de Tuñón abarca múltiples aristas. “Se puede observar y disfrutar de su valor literario, de su marca imborrable en la cultura proletaria, esa que nace en los suburbios ocultos al Dios de los mercados, de su papel como periodista y cronista de su época. De su profundo y profético análisis que preanunció el advenimiento del fascismo como una peste de genocidio expandiéndose sobre Europa. Pero que incluso lo enfrentó cuando junto a otras y otros poetas organizó el Congreso de Artistas e Intelectuales Antifascistas, en 1936, en la heroica Madrid republicana. De su influencia en las generaciones de poetas revolucionarios de los 60 y 70 que decidieron tomar el cielo y repartir el pan negado. Por todo esto y mucho más es necesario y urgente leer a Tuñón y aprender de su ejemplo, poner gatillo a la luna y blindar todas las rosas para enfrentar esta oscura etapa donde los hijos y nietos de aquellos que escribían ¡Viva la muerte! vuelven en busca de su revancha oligárquica”.

El Encuentro Federal e Internacional de Escritoras y Escritores por la Libertad “La Luna con Gatillo” nació en 2018 en la ciudad de Monte Hermoso, en la provincia de Buenos Aires. Fue declarado de Interés Legislativo y Cultural por la Cámara de Diputados de la Nación y la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. En sus siete ediciones ininterrumpidas reunió a destacadas figuras de la cultura y la literatura argentina y latinoamericana, entre los que se destacan Vicente Zito Lema, María Teresa Andruetto, Stella Calloni, María Rosa Lojo, Norman Briski, Laura Yasan (1960-2021), Juan José Dalton (hijo del poeta Roque Dalton) y Rep, entre otros.

Esta edición es la primera que se hará en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, en la sede central que está ubicada en el Palacio El Victorial, porque “no se puede hablar de Tuñón sin hablar de la ciudad de Buenos Aires”, subraya Herrmann. El nombre del Encuentro, “La luna con gatillo”, remite a uno de los poemas homónimos de Tuñón: “No puedo cruzarme de brazos/ e interrogar ahora al vacío.// Me rodean la indignidad/ y el desprecio;/ me amenazan la cárcel y el hambre.// ¡No me dejaré sobornar!/ No. No puede ser libre enteramente/ ni estrictamente digno ahora/ cuando el chacal está a la puerta/ esperando/ que nuestra carne caiga, podrida.// Subiré al cielo,/ le pondré gatillo a la luna/ y desde arriba fusilaré al mundo,/ suavemente,/ para que esto cambie de una vez”.

“La luna con gatillo” no es sólo un poema en su profundo sentido estético. Herrmann precisa que es también “una declaración de principios sobre el papel del trabajador de la cultura en las luchas de los pueblos por su liberación; con pasajes tan brillantes como aquel donde enuncia que ‘un poeta puede ser un soldado’ en estos tiempos donde pasamos del fin de las ideologías a una nueva inquisición que busca censurar, encarcelar y fusilar al pensamiento para imponer la nueva dictadura global del imperio de la muerte”.

“Javier Milei es uno de los tristes y miserables mascarones de proa de un fascismo global que hace el trabajo sucio de una elite de oligarcas tecnócratas y usureros que buscan reformatear al mundo de acuerdo a sus necesidades”, afirma Herrmann y añade que “esta avanzada criminal es capaz de derramar el sangriento cáliz” de una nueva guerra mundial.

“Esta cruenta guerra no se desarrolla solo en el terreno de las relaciones sociales, de las relaciones económicas, de las relaciones entre pueblos y las relaciones entre clases. Es aún más perverso, es un reformateo también desde lo simbólico -reflexiona-. El fascismo es una reacción a la lucha de los pueblos desde lo cultural. Negar la historia de los pueblos es un aspecto central de un revisionismo fascista. Los trabajadores de la cultura somos parte central en esta lucha. Somos parte de una memoria viva de las masas y debemos tomar partido: o nos ponemos al servicio de la liberación de nuestros pueblos o seremos simples bufones de un poder decadente, inmoral e inhumano. Como decía Gramsci, la historia condena a los indiferentes”.