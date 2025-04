Este jueves se inaugura la nueva exposición de Fermín Vilela, artista visual, escritor, filósofo, ex actor, ex dramaturgo de Salto. Su obra es un cuerpo mutante: mezcla dibujo, pintura, poesía, archivo, ternura y política, y explora la memoria sentimental y el adoctrinamiento moral. Lo hace de manera muy especial, bajo la intervención de la papelería de Sarah Kay y Frutillita, ambos unidos por el concepto gráfico de la energía.

Aburrirse mucho

Empezó a dibujar de chico en el Instituto Vocacional de Arte. Su primer maestro fue Bernardo Kehoe. “Empecé a pintar porque tenía meses enteros libres en Salto y cuando venía a Buenos Aires a estudiar necesitaba hacerme de algunas herramientas. El aburrimiento despertaba la creatividad. Creo que es muy importante aburrirse y mucho más en la infancia. De mi aburrimiento surgió este oficio”, cuenta.

A los 14 años dejó el dibujo y se metió en el teatro. Su madre, Silvia, alias la perica, es actriz y fue un faro en su relación con lo escénico. “Después empecé a escribir poesía. Pasé por talleres con Claudia Masin y por el de Abelardo Castillo. Y a los 24, por una crisis con la palabra, volví a dibujar. Necesitaba otro lenguaje”, recuerda.

En ese camino, varios nombres se volvieron clave: “el Oso Smoje me ayudó mucho en el reencuentro con la pintura. Me prestaba libros de Yuyo Noé, y después lo conocí personalmente en su taller. Fue un impacto. Eduardo Stupía también fue muy generoso. Lo conocí en la librería Norte. Me ayudó a ver que lo que estaba haciendo era legítimo. Guido Palasciano me dio trabajo en Italia y con él aprendí sobre escultura. Lux Lindner es un poco mi mentor actual y es quien curó la muestra. Su mirada ácida y su ojo fueron fundamentales.Y Paula Caldo, por supuesto, historiadora del CONICET, me acompañó en toda la investigación histórica. Hablamos mucho sobre la apertura de importaciones de Martínez de Hoz y el rol de la Editorial Atlántida”, dice y agrega que durante muchos años nadie supo que pintaba. “La pintura fue un lenguaje donde protegerme, un rincón privado. Fueron para mí siempre una manera de volver a la infancia”, explica.

“Las hojas están hechas para ser llenadas", afirma.

Trabajar con lo común

“¿Sueñan los niños con fantasmas eléctricos?”, su nueva muestra, se compone de más de treinta piezas intervenidas sobre hojas escolares de Sarah Kay y Frutillita, papelería comercial distribuida masivamente durante la última dictadura cívico-militar. “Las hojas me llegaron gracias a mi tía Maria Elena que vive en Salto. Una tarde de domingo me comentó que tenía guardadas más de cien hojas que habían pertenecido a mi prima durante su infancia y que si estaba interesado, podía regalármelas. Así comenzó una investigación de estos valiosos documentos históricos, adquiridos por mi tía entre fines de la década del 70 y comienzos de la del 80. Tanto el personaje de Sarah Kay como el de Frutillita tuvieron la función, en un contexto determinado, de moldear la infancia y el comportamiento no sólo de las niñas y los niños que consumían estos productos, sino también de los padres y los jóvenes durante los años de dictadura argentina, época en la que comienzan a ser comercializadas en nuestro país. El diálogo que traté de producir con mis intervenciones gráficas busca poner en evidencia cómo estos mecanismos, de alguna manera, pueden ser invertidos, discutidos y redescubiertos desde el lenguaje visual,tendiendo puentes con problemas actuales como el amor y el control a través de las redes sociales, la tecnología y sus consecuencias en nuestra intimidad”, cuenta el artista.

Vilela interviene esas hojas con técnica mixta: tinta, óleo, marcador, témpera, collage. Lo hace como quien altera una lógica. “Las hojas están hechas para ser llenadas, firmadas por una madre. Yo las uso como soporte. Las doy vuelta. Me gustan porque ya tienen fantasmas. Y no hay que olvidar que el primer soporte de arte de casi cualquier niño es el cuaderno. Son hojas que guardan por un lado un atisbo de ternura importante y al mismo tiempo un atisbo de moralidad, un atisbo de violencia también y de cierta angelización de las infancias, que me pareció llamativo. Quise trabajar con ese cortocircuito y relacionarlo también con los tiempos que estamos viviendo actualmente”, dice y es que la muestra también navega sobre conceptos como: electricidad, energía y resonancia magnética.

El título es un guiño a Philip Dick y su novela “¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?”, pero también a su infancia y adolescencia en el campo sojero. “Cuando nací Salto era una cosa y ahora es otra. Tiene una de las tasas más altas de automotores por habitante. Es la ciudad del pleno empleo y el campo totalmente electrificado. Esa electricidad está en mis dibujos. Pasábamos los veranos entre pastizales matando sapos, y al rato ya estábamos jugando videojuegos en el ciber de la calle Buenos Aires”. También entre sus referencias textuales a la hora de pensar la muestra, Vilela destaca al escritor argentino Michel Nieva, y en particular a uno de sus ensayos, “Ciencia ficción capitalista”, en el que dice se inspiró para realizar una de las piezas de la muestra.

“También trabajé con el shanzhai. Una técnica china de reproducibilidad, lo que se conoce como fake en Occidente, como copia. Algunos de los dibujos que están incluidos en la muestra son copias de otras cosas, desde Goya hasta el arte clase B digital de la década del 80 y luego hay también guiños a colegas”, relata.

"Hay que perder el miedo, sobre todo. Hay que volver a situarse”, dice.





Arte y vida

Durante mayo, la muestra se convertirá en un espacio de lectura. Vilela quiere que la exposición tenga vida y sucedan charlas, lecturas y encuentros en la sala. Por eso diagramó una serie de lecturas poéticas para acompañar los fines de semana.

“Creo que hay algunos faros para observar en la historia argentina. Yo soy muy fanático de Xul Solar, que hacía puentes entre diferentes lenguajes.Creo que las artes plásticas, como la literatura y como la ciencia, se especificaron demasiado y eso nos ensordece como artistas. No nos animamos a explorar otros lenguajes por miedo al qué dirán. Por traición a algo que no sabemos qué es. Creo que los franceses en ese sentido, o los brasileños, tienen mucho para enseñarnos. Hay que animarse a buscar algunos brazos más, si no te alcanza con un lenguaje. Y hay que perder el miedo, sobre todo. Hay que volver a situarse”, reflexiona Vilela que se define a su vez como un diletante y asegura que el futuro del arte vive en Latinoamérica.

“Como decía Federico Peralta Ramos, a mí me gusta acá y creo que acá hay acontecimientos políticos extremos que piden con urgencia que los artistas se expresen con la libertad que caracteriza a esta generación, que puede tener, como toda generación, sus males, pero también tiene sus grandes bondades. Estamos ante una revolución tecnológica sin precedentes que puede ayudarnos a denunciar los propios males que esa misma industria genera, en una especie de contradicción y una paradoja constante. Pero creo que los seres humanos vamos a continuar denunciando lo que nos rodea. Todos juntos, todos acá, todos vivos”, concluye.

“¿Sueñan los niños con fantasmas eléctricos?” se podrá visitar a partir de este jueves en Microgalería (Loyola 514, Villa Crespo) los jueves, viernes y sábados de 16 a 20 hs. El viernes también a las 19hs se realizará la primera lectura de poesía. Leerán: Milagros Perez Morales, Yaki Setton, Sandro Barella, Daniel Samoilovich, mientras que Manu Rosales ofrecerá su música. Todas las obras están a la venta, y algunas también pueden verse en su portfolio subido a la página web del Museo Moderno de la ciudad de Buenos Aires.