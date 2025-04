Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente "Profesor Vicente D. Abramo" Nº 35, ubicado en Monte Grande, denunciaron una amenaza escrita que apareció en la cartelera del profesorado.

El texto acusa a "los zurdos del instituto" de ser "amigos de Kicillof, de Cristina y de todos los kukas del país" y pretende "erradicar a todos los zurdos de dicho lugar, ya sea matando de a uno o traer algunos Ford Falcon verdes" para "hacerlos desaparecer".





La amenaza evidencia un alto nivel de familiaridad con el discurso libertario del presidente Javier Milei y de sus seguidores en redes sociales, ya que sostiene que "a los kukas no les importa la República, solo quieren beneficios y/o privilegios". El final avisa que "es una promesa".

La hoja de cuaderno que contenía la intimidación fue removida de la cartelera y quedó resguardada por los directivos. Estos habrían comenzado una investigación interna para dar con el culpable aunque todavía no realizaron la denuncia ni emitieron un comunicado. La falta de movimientos generó las críticas de quienes estudian y trabajan en el Instituto.

La comunidad educativa se expresó

Página/12 se contactó con Luis Brunetto, profesor de Teoría de la Historia, que contó que el escrito "lo encontraron el lunes los alumnos en el pasillo principal del instituto".

En el pasillo donde apareció la amenaza "hay cámaras, pero no funcionan", señaló Brunetto, quien advirtió que no es "partidario de que haya cámaras, pero si hay que las usen para demostrar esto". Del mismo modo, el docente contó que la gestión aún no se movilizó porque "todavía no tenemos confirmado que la dirección haya hecho la denuncia que están obligados a hacer por ser una amenaza de muerte". "Hay una presión para que la hagan, pero no nos han salido a decir: `la hicimos´", agregó sobre la gestión.

Este miércoles en la sede, pasado el mediodía, tuvo lugar una asamblea convocada por el Centro de Estudiantes. Allí participaron docentes y alumnos, y "se notó mucho descontento porque no hubo ni siquiera un pronunciamiento institucional", indicó el profesor. Brunetto también advirtió que este mismo miércoles a las 20 se reunieron las autoridades con el Centro de Estudiantes, donde estos van a reclamar que se pronuncien, ya que han emitido sus repudios otras universidades y otros institutos antes que el propio Instituto "Profesor Vicente D. Abramo" Nº 35.

Por la violencia de la amenaza Brunetto consideró que esto "es algo que no se puede minimizar" ya que pone en riesgo la vida de la comunidad educativa. Los estudiantes hicieron pasadas por curso y carteles para visibilizar el conflicto que vive por estas horas la institución educativa. En ese sentido "las chicas de Educación Especial van a hacer una sentada el lunes a las 8:30 en la puerta del Instituto", en lo que Brunetto destacó como un paso "en un plan de lucha. No lo queremos dejar pasar, para que no pase a los hechos hay que movilizarse. La clave está en que la comunidad educativa se movilice. Estas cosas hay que rechazarlas de plano y no permitir que vuelvan a ocurrir", añadió el docente.

El docente aseguró que el gobierno de Javier Milei tiene "total responsabilidad" en esta amenaza "porque habilita discursos fascistas". De hecho, en el actual contexto libertario, Brunetto admitió "no me resultó extraño porque este gobierno virtualmente funciona con métodos dictatoriales". Sin embargo, aliviado, el profesor de Teoría de la Historia no ve "un grupito de estudiantes" que apoyen estas ideas.

A los estudiantes no les da lo mismo

En comunicación con este medio el vicepresidente del Centro de Estudiantes, Emanuel Denett, contó que se enteró "por los grupos de WhatsApp". Por esa vía un estudiante avisó que encontró el cartel y que "lo habló a la dirección", en donde quedó la amenaza. En torno a esto, "se armó mucho revuelo" en la comunidad educativa.

Denett recordó que el principal sospechoso "ya había hecho lo mismo el año pasado, había roto carteles" y que desde la institución lo llamaron "para hacer talleres". Allí se habría mostrado "arrepentido, pero después lo volvió a hacer porque entró a un curso donde hacían talleres de ESI violentando, insultando y se retiró dando un portazo, no hubo una recapacitación". Por las experiencias previas y por ser "la misma letra" Denett cuenta que hay un común acuerdo en que "fue este pibe". El acusado niega haber sido el autor de la amenaza y algunos señalan "que no hay pruebas" para hacer la denuncia.

"Dicen que lo vieron con uno o dos de la carrera de Historia, porque el pibe es de Geografía", destaca Denett, "pero no se mueve en grupo", señala explícitamente. También argumentó que este hombre fue parte de un intento por reinsertarlo "pero volvió con todo y entendemos ahora que no puede entrar más porque la comunidad no está tranquila" con su presencia. "No vamos a esperar que pase algo grave para actuar", resumió.

Como parte del centro, el vicepresidente dijo que este miércoles "armamos una asamblea que fue bastante concurrida", aunque todavía no coordinaron acciones entre la representación estudiantil y la gestión. "Pensamos exigirles que hagan la denuncia", advierte Denett, pero asegura que, si no la hacen la harían por su cuenta la semana que viene.

Denett coincidió con Brunetto en que esto "es un eco de este gobierno" presidido por Milei y catalogó a este discurso como "fascista, que no permite el pensamiento diferente, no admite al otro. Nosotros no vamos a permitir que eso entre al instituto".

Informe: Juan Martín Bravo.