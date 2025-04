Axel Kicillof recibió a diecinueve de intendentes de todas las tribus políticas en la Casa de Gobierno bonaerense, donde completó las firmas de adhesión al Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad que días atrás había sellado con 103 jefes comunales.

“Desde el Gobierno nacional nos sacaron fondos que estaban específicamente dirigidos a la cuestión de la seguridad. Se hizo de manera ilegal, por eso estamos reclamando, y lo estamos haciendo en la Corte Suprema de Justicia, nos reintegre los fondos destinados a las compras de patrulleros y equipamiento de la Policía. Ese fondo de seguridad correspondía a un porcentaje de la coparticipación”, fustigó el gobernador.

El Fondo fue creado hace algunas semanas a través del Decreto 368/2025 por 71.500 millones de pesos. Se trata de un paquete de recursos para 44 municipios de más de 70 mil habitantes por 70 mil millones de pesos y otro para 14 municipios de hasta 70 mil habitantes por 1.500 millones de pesos.

“La provincia de Buenos Aires, por hechos históricos que nos anteceden, fue discriminada en materia de coparticipación y la problemática que esto genera está a la vista, así como queda muy claro cual es la discrepancia entre lo que la provincia aporta y lo que recibe luego de que los impuestos se recaudan. Es una injusticia histórica”, agregó.

En ese punto, recordó que la Provincia aporta 40 por ciento, pero solo llega un ínfimo porcentaje de eso. “Retuvieron ilegalmente 750 mil millones de pesos de un fondo de seguridad que era obligatorio distribuirlos por el presupuesto nacional. Por eso vamos a la Corte Suprema de Justicia, que es el lugar donde originariamente hay que discutir los referendos de este tipo entre las provincias y el gobierno nacional”, resaltó.

“Acá no hay referendo, hay robo a plena luz del día. Y casi dicho explícitamente: ‘los voy a fundir, les voy a sacar los recursos’, aun siendo ilegal”.

Más adelante, el gobernador adelantó que a las mil motos de alta cilindrada que adquirió la Provincia, sumará unas 700 más chicas con el fin de prevenir los delitos que se producen bajo esa modalidad.

“La inversión se realiza desde la Provincia pero se ejecuta desde los municipios. Son 170 mil millones de pesos de inversión pero no implica que dejemos de reclamar lo que le corresponde el fondo de seguridad del que nos han privado”, cerró.

Los intendentes que pusieron la forma fueron Emilio Cordonnier y Esteban Reino por la UCR; Marcos Pisano, Francisco Echarren, Sebastián Ianantuony, Carlos Rocha, Freddy Zavatarelli, Damián Selci, Maximiliano Wesner, Mauro Poletti y Héctor Olivera, de Unión por la Patria.

Los del PRO fueron Sebastián Abella, Lisandro Matzkin, Pablo Petrecca y Soledad Martínez. También estuvo el vecinalista Matías Nebot y los tres de La Libertad Avanza, Diego Valenzuela, Ramiro Egüen y Fernanda Astorino.

Entre huidas y agradecimientos

El variopinto de intendentes dejó lugar para todo: abrazos, agradecimientos, fotos y salidas anticipadas. El libertario de Tres de Febrero, Valenzuela, fue el primero. Apenas firmado el convenio, se levantó y dejó la Gobernación unos minutos después de que Kicillof empezó su discurso. Lo siguió luego su par de 25 de Mayo, el exGEN Egüen.

“Soy respetuoso de las instituciones, si convoca vengo y firmo. Convierte esto en una bajada de línea contra el Gobierno nacional. Todos sabemos que la provincia está discriminada, pero este sistema no lo inventó Javier Milei. Hay que cambiarlo todos juntos. Cuando pronuncia la palabra ‘robo’ me levanto y me voy, no puedo convalidar eso”, dijo Valenzuela en diálogo con Buenos Aires/12 a la salida del acto.

Al ser consultado sobre una posible solución, el alcalde dijo que el presidente Milei “comparte” que la Provincia es discriminada. “Él cree en la correspondencia fiscal. Cree que las provincias tienen que hacerse cargo de recaudar, creo que la discusión de la coparticipación es algo que se viene”, dijo.

A su turno, la vicepresidenta del PRO nacional, Soledad Martínez, valoró ante este medio “el hecho de poder generar un convenio más allá de los partidos de cada uno”. “La inseguridad en el conurbano está cada vez más intensa y violenta, los vecinos nos piden respuestas concretas y este acto es eso”, agregó.

El mandamás de Junín, Pablo Petrecca, ponderó que “siempre que haya fondos y sobre todo para seguridad, es muy importante; esto es una competencia de la Provincia, pero es importante que pueda haber una distribución de fondos para los municipios”.

“Los móviles de la Policía en el interior están totalmente amortizados, por eso es clave este fondo. La seguridad es lo más importante y destacamos que haya hechos concretos ante eso”, cerró.