"Que el dólar esté tranquilo no implica necesariamente que este cambio haya sido un éxito y haya estabilizado todo", analizó el economista y periodista de Página|12 Raúl Dellatorre sobre el impacto de la devaluación impulsada por el gobierno nacional el viernes pasado.



En diálogo con la 750, Dellatorre consideró que es demasiado pronto para asegurar que la medida económica del Ejecutivo tuvo algún impacto positivo y que aún hay tensiones "pendientes" en el mercado financiero.

En donde sí se vio un impacto fue en los precios, con un aumento generalizado de alrededor del 12 por ciento. Sin embargo, advirtió Dellatorre, el número tampoco es definitivo porque si el dólar continúa con tendencia alcista esto podría traducirse en más inflación.

"(Luis) Caputo levantó el teléfono, aunque a él no le guste, al estilo Guillermo Moreno. Llamó uno por uno a los empresarios y les dijo: 'frenen esto porque nos pone en peligro'", explicó Dellatorre en comunicación con En el ojo de la tormenta.

Sin embargo, el compromiso de los empresarios no se mantendrá más allá del corto plazo porque el nuevo esquema cambiario no resuelve el tema de fondo. "Ni está en el espíritu de ellos y mucho menos en el interés de los supermercados hacer ellos el control de precios", advirtió el economista. "Este nuevo esquema patea el problema para adelante, pero no por tanto tiempo, y la situación en la que estamos entrando es muy grave y muy delicada. Mayor endeudamiento, mayor presión sobre los precios, esto va a retrasar todavía más la capacidad de consumo de los ingresos de la población y el problema principal que tenemos es que tenemos una recesión por caída de consumo", agregó el economista.

Con las paritarias estacionadas en el 1 por ciento mensual y la presión del gobierno sobre empresarios y sindicatos mediante la homologación de convenios salariales, el panorama se torna aún más espeso para los argentinos, con el agravante de que la mitad de la población trabaja en condiciones sumamente precarias. "Estadísticamente, tenés dos meses altos de inflación que puede andar, en el mejor de los casos, entre el 4 y el 5 por ciento. Hay una estimación que ya dice que va a ser de alrededor del 5 por ciento en abril y algo superior en mayo, están dando un 6,5 por ciento", concluyó.