La vanguardia es así

El Museo de la Fotografía Huis Marseille está exhibiendo una curiosa y pionera exposición fotográfica. Se trata de Revoir Paris: París a través del lente de los hermanos Séeberger (1900-1907), una selección de 72 originales de gran formato disparadas por los jóvenes fotógrafos amateur que retrataron París hacia el principio del siglo XX. La serie corresponde a una de las primeras formas de fotografía callejera que se conoce y nunca antes se habían expuesto en grandes proporciones. De hecho, de las 72 copias expuestas –que hoy se conservan en el Museo Carnavalet, dedicado a la historia de París– 16 fueron redescubiertas en 2017 en el desván del museo. La exposición ofrece un recorrido cronológico y temático por el París de la belle époque visto a través del lente de los hermanos Séeberger que –retratando los lugares más emblemáticos de la ciudad como Montmartre, pero también otros menos conocidos como el río Bièvre– lograron captar vívidamente el ambiente de la ciudad en vísperas de la Primera Guerra Mundial. La historia de los hermanos es también sorprendente. Por ese entonces, las autoridades de París, motivadas por el crecimiento de los aficionados a la fotografía y las cámaras cada vez más fáciles de usar, organizaron cuatro concursos de fotografía documental amateur que culminarían con una exposición. Pero los hermanos se distinguieron rápidamente de otros fotógrafos –incluso después hicieron carrera en el negocio de las postales– por imprimir las suyas en grandes formatos y por animar sus paisajes urbanos con figuras humanas, algo no tan usual para la época donde se necesitaban largos tiempos de exposición. De hecho, las figuras humanas dan la impresión de ser imágenes tomadas espontáneamente, con un aire muy similar a las fotos instantáneas. Pero claro que esto ocurrió antes de que la tecnología diera una herramienta semejante, lo que sigue sorprendiendo a los fotógrafos contemporáneos.

Los primeros trabajadores

“Los gatos son un símbolo de comunidad y del tipo especial y único de conexión que se produce en una ciudad como Nueva York”, afirmó Sydney Miller, la clienta de un clásico almacén del barrio de Brooklyn que un día filmó a la esponjosa gatita del local y la convirtió en una estrella viral con nueve millones de visitas. Esto, porque por estos días en la ciudad existe un gran revuelo, ya que las autoridades locales buscan intensificar las normas que impiden que animales tengan acceso a tiendas de comida, gatitos incluidos. Es verdad que a todos les gustan los gatos y existe incluso un instagram llamado “Cats with jobs” que recopila a los felinos que habitan almacenes, ferreterías y librerías: parte del imaginario de toda gran urbe del mundo, incluso Buenos Aires, donde los gatos de negocios clásicos reposan en los estantes o esperan a los clientes tendidos al sol. Así que mientras las autoridades de la Gran Manzana insisten en que harán cumplir la ley, una petición que pide que se proteja de las multas a los almacenes donde viven gatos ha acumulado más de diez mil firmas. Muchos afirman que los gatos ayudan a controlar plagas de ratas y cucarachas, también grandes insignias de Nueva York. Pero los dueños dicen que además los gatitos son grandes imanes de clientes. Es más, en otro almacén de Brooklyn, un cliente intentó comprar a uno de sus felinos viralizados por mil dólares. Pero Salim Yafai, el dueño del lugar, afirma que le respondió: “ni por diez mil”.

Mi vida con ellos

“En realidad no me parezco a la gente en las películas. Me parezco a la gente en los cuadros”, dijo alguna vez la actriz británica Tilda Swinton, un ícono tanto de la pantalla grande como de la moda, que con su figura alargada y su rostro pálido e inusual, ha sido sujeto de veneración del cine más indie y del Hollywood más paquete. Ahora sin embargo serán otras expresiones artísticas de su autoría las que acaparen la atención. Porque la actriz acaba de anunciar que este septiembre inaugurará Tilda Swinton: Ongoing! una muestra que celebra algunas colaboraciones creativas a lo largo de su carrera. La cita será en el Eye Filmmuseum de Amsterdam con una exposición que promete ahondar en temas como la naturaleza, la memoria, los antepasados y los espíritus, y las relaciones de compañerismo. La actriz presentará ocho obras entre lo audiovisual, la imagen y la performance con colaboradores como Pedro Almodóvar, Jim Jarmusch, Apichatpong Weerasethakul y Tim Walker. “Al centrar la atención en las relaciones creativas profundamente enriquecedoras de mi vida compartimos las narrativas y atmósferas que nos inspiran: ofrecemos nuevas obras surgidas de intercambios que me mantienen curiosa, comprometida y nutrida”, dijo Swinton entusiasmada, aunque no es su primera vez a la cabeza de una muestra de arte. En 2019 dirigió Orlando, donde reunió a 11 artistas inspirados en la novela de Virginia Woolf. Y este mayo inaugurará una exposición de la diseñadora británica Marianna Kennedy bajo su curaduría.

Un trabajo silencioso

“La productora nos daba una foto y una sinopsis y teníamos que crear con eso”, recuerda uno de sus máximos exponentes sobre el viejo arte de diseñar afiches para cine. Se trata del veterano Christian Broutin, hoy un hombre de 92 años, que ha surcado la historia del cine con uno de los oficios más silenciosos pero más importantes a la hora de presentar una película al público. En su carrera, Christian Broutin diseñó afiches para clásicos como Pickpocket de Robert Bresson, Jules et Jim de François Truffaut, El sargento negro de John Ford o El día más largo de Ken Annakin. Y la lista sigue, porque a la par de su carrera como pintor, fue responsable de un centenar de afiches, muchos de ellos creados con puro esmero e imaginación, ya que al principio ni siquiera se le permitía a los afichistas ver las películas terminadas. “Necesitábamos una imagen sencilla y fuerte, eso fue lo que unió a los afichistas de esa época”, recuerda Broutin, que también presenció varias transformaciones de la historia del cine, incluido el momento en que una corriente como la Nouvelle Vague exigía un nuevo estilo visual. Por estos días, mucho material de ese imponente botín histórico se está exponiendo en la pequeña galería L'Œil bleu de París, que además de la amorosa exposición, está ofreciendo en homenaje a este oficio tan manual: un set de serigrafías a ocho tintas – tarea nada fácil, incluso titánica– con los modelos originales de dos de los posters más famosos. “Me reuní con Truffaut, que aprobó inmediatamente el cartel”, cuenta Christian Broutin sobre uno de ellos: el de Jules et Jim, claro. “El personaje de Jeanne Moreau, seductor y completamente peligroso, me impactó. La película se llama, si bien tiene otro nombre, gira en torno a Jeanne Moreau”, dice el artista sobre el afiche donde aparece la actriz exultante. Sobre su segunda obra cumbre, el cartel de Pickpocket, la misma galería recuerda que Argentina fue el único país que usó el cartel creado por Broutin como póster original, ya que en el mundo por ese entonces se empezaba a optar por la foto para promocionar las películas. Pero con el paso de las décadas, sin duda debido a la omnipresencia de la fotografía en los carteles de cine y al renacimiento del gusto por la ilustración, el cartel de Broutin ha resurgido como visual oficial de la película en las reediciones cinematográficas y en las carátulas de dvd y Bluray. La vida de un afiche no es tranquila.