Teresa Parodi está en trance de unirse y de cantar con todos. Sucedió el pasado domingo, y volverá a ocurrir éste (20 de abril) a las 20.30 en el emblemático y popular Galpón de Catalinas, ubicado Benito Pérez Galdós 93, pleno barrio de La Boca. El plan es hablar de ello y sus circunstancias, claro, pero una noticia aciaga se cuela en el medio: el fallecimiento de Hugo Soriani, cofundador y director general de Página 12. “Lo conocí de cerca a Hugo. Tuve una amistad muy hermosa con él y creo que se va a extrañar su voz, su presencia en el campo del periodismo argentino y en todos los campos donde supo desarrollar sus actividades. Su pérdida nos afecta mucho”, dice ella, sobre quien considera un hombre comprometido con su generación, con los derechos humanos, y con la lucha del pueblo argentino

Y entonces vuelve Teresa sobre “Cantar con todxs”, el espectáculo en cuestión, en que la cantautora correntina prevé no solo volver a mostrar en vivo las esencias sonoras y líricas de Retrato de familia, su último disco a la fecha –el vigésimo quinto, desde que debutó con Desde Corrientes, en 1981-, sino también de su predecesor Todo lo que tengo, trabajo intimista creado en pandemia. Además, claro, de recrear varios de sus clásicos “que la gente recuerda con amor”, según sus palabras. “¿Cómo no hacer eso? Si lo más hermoso que le puede pasar a un autor es que la gente recuerde sus canciones con amor. De hecho, estoy buscando reencontrarme de un modo muy cercano con la gente, porque creo que el canto en este momento se necesita compartir no solamente en el escenario sino también con el pueblo. Este es el sentido que tiene el concierto en el Catalinas y la gira federal que empieza después”, manifiesta la cantautora, que precisamente llevará sus canciones hacia Corrientes, Resistencia y Posadas en mayo, como etapa posterior de la gira.

-La música siempre crea comunidad, solés decir. ¿Cómo la ponés de relieve hoy, en este contexto económico, cultural y político que justamente tiende a lo contrario, el individualismo?

-Creo sinceramente que la música crea comunidad porque es un punto de reunión entre seres que vibramos en el mismo sentido y que sostenemos un modo de pensar lo más profundo, la patria a la que pertenecemos, y queremos celebrar en las canciones. Y ahí somos uno. Se crea esa comunidad increíble, emocionante, porque nos reencontramos en ese punto amoroso de tantas canciones que saben, que tienen esa memoria nuestra. Y en este contexto tremendamente crítico de nuestro país y del mundo, creo que es absolutamente necesario que nos encontremos en estas emociones. Necesitamos ese abrazo, ese refugio en un momento tan difícil. De tanto odio y persecución ideológica, quiero decir, de tanto ataque compulsivo contra toda persona que no concuerde con el pensamiento de quien gobierna hoy. Por esto mismo estoy parada en esta idea, sostengo esta idea y allá voy. No es la primera vez que lo hago. No es la primera vez que voy a buscar en la canción a los demás para seguir pensando y soñando, con la certeza de que la esperanza es lo último que debemos perder… Nunca jamás debemos entregar la esperanza.

-A pesar de otro plus que también tira para atrás: el gélido imperio de la Inteligencia Artificial, que justamente atenta contra los procesos creativos colectivos, los encuentros, lo comunitario…

-El tema de la Inteligencia Artificial merecería una larga charla, porque la verdad es que se trata de una herramienta y, como toda herramienta, si es mal usada hace mucho daño. Además, no creo para nada que ella pueda suplantar todo lo que vengo diciendo. No puede suplantar la emoción, la creatividad de todos aquellos que tienen para decir cosas desde el arte, la música, la literatura, el cine. Pero, bueno, es una herramienta que ya está y que va a crecer, por lo que tenemos que estar atentos y poner límites cuando se torne destructiva, sobre todo en lo cultural.

La ex Ministra de Cultura de la Nación –hoy parlamentaria del Mercosur, por Unión por la Patria- mostrará preponderamente canciones de Retrato de familia, cálido trabajo grabado junto a hijos y nietos, entre ellos Emilia, Ezequiel y Lautaro Parodi, este último miembro estable de su grupo actual, al igual que el percusionista Facundo Guevara. “Para mí es un placer tocar con ellos. Lo disfruto mucho en el escenario, viéndome rodeada de los míos y de cómo haber dejado un camino que han tomado ellos, que también serán parte de la gira federal que mencioné, cuyo fin, como también dije, es defender la idea de que la música crea comunidad, algo necesario sobre todo en este tiempo tan crítico”, señala Teresa. “Digo esto porque las canciones, siempre las canciones, tienen guardada una memoria de la patria que somos y eso es absolutamente maravilloso, porque nos aferramos a esa memoria y desde ahí iremos construyendo la patria que seguimos soñando, por la que seguiremos luchando y a la que pertenecemos. Este es el sentido central de lo que hago, de lo que hacemos”, completa.

-¿También lo hacés, hoy, como Parlamentaria del Mercosur?

-El Parlasur cumple una función importantísima en la región, porque es parte del Mercosur, en donde verdaderamente debería nuestro país tener una participación muy activa, tener una presencia contundente. De hecho, la tiene porque los parlamentarios argentinos trabajan mucho en ese espacio. Es un espacio necesario, importante, que está siempre trabajando por esa integración regional, más allá que los gobiernos lo avalen o no. Que ignoren ese espacio, quiero decir, o busquen en él esa integración geopolítica que es tan necesarias sobre todo y más que nunca ahora. Lo importante es que los parlamentarios de nuestro país no han bajado los brazos, y esto es muy importante, porque la verdad es que no tienen el aval del gobierno actual.